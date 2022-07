Xiaomi выпускает почти одинаковые телефоны с разной ценой. Чем они отличаются

На часто, но бывает такое, что производители выпускают одну и ту же модель своего смартфона с разными версиями процессоров. Часто за этим бывает замечена Samsung, которая для рынка США делает смартфоны на чипах Snapdragon, а для остальных — на собственных Exynos. В этой ситуации у покупателя практически нет выбора. Официально разные процессоры в один регион не поставляются, и если хочется выделиться, то приходится искать перекупщиков или заказывать с доставкой из другого региона. Но вчера Xiaomi выпустила смартфон с разными версиями процессоров, у которых это даже отражено в названии, и покупатель будет иметь право выбора. Теоретически процессоры одного уровня, но на практике стоят смартфоны с ними по-разному. Тут надо разобраться.

Xiaomi с разными процессорами

В преддверии вчерашнего мероприятия по запуску новой линейки Xiaomi 12S ходили слухи, что компания представит модель с приставкой Pro и чипсетом Mediatek. Слухи оправдались лишь отчасти. На самом деле указанное устройство оказалось версией Xiaomi 12 Pro, получившей название Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition. Смартфон поставляется с некоторыми отличиями и из-за этого стоит дешевле.

В нашем Яндекс Дзен можно найти еще больше материалов, которых нет на сайте.

Чем отличается Xiaomi 12 Pro от Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Как следует из названия, Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition оснащен чипсетом Mediatek. Если быть точным, то это Dimensity 9000 Plus. Таким образом, Xiaomi стала первым производителем, использующим в смартфонах чипы Snapdragon 8 Plus Gen 1 (серия Xiaomi 12S) и Dimensity 9000 Plus.

Xiaomi выпустила телефон с лучшей камерой в ее истории. Но выглядит он дико.

Mediatek Dimensity 9000 Plus более стабильный чипсет, чем Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Новый чип не только более энергоэффективен, но и обеспечивает лучшие тепловые характеристики. Следовательно, устройство должно в целом работать несколько лучше. Особенно хорошо это будет проявляться под нагрузкой, например, во время игр или при съемке видео с максимальным разрешением.

В каком Xiaomi камера лучше

Главной изюминкой Xiaomi 12 Pro являются его камеры. Это не относится к Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition, поскольку он поставляется с упрощенной системой камер. Это 50 Мп основной датчик Sony IMX707 с поддержкой OIS и 32 Мп селфи-камера, которые не отличаются от Snapdragon-версии. Тем не менее, оставшиеся два датчика представляют собой более слабый 13 Мп сверхширик и 5 Мп телемакрообъектив. В версии со Snapdragon вместо них установлены два 50 Мп датчиков для сверхширокой съемки и 2-кратного оптического увеличения. Также камеры в этом смартфоне не имеют отношения к Leica — то, чем выделяются топовые модели новой серии.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Изменения коснулись и батареи, но в этом случае Dimensity Edition предлагает большее значение — 5160 мАч против 4600 мАч в Xiaomi 12 Pro. Зато у нее нет беспроводной зарядки, а мощность проводной ограничена 67 Вт против 120 Вт в Snaodragon-версии

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition поставляется с конфигурациями памяти 8/128 ГБ и 12/256 ГБ по цене 3999 юаней (примерно 35 000 рублей по кусу) и 4499 юаней (примерно 39 000 рублей по курсу) соответственно. Он будет продаваться в Китае, но и в других странах его можно будет купить.

Сколько стоит Xiaomi 12 Pro

Между тем, Xiaomi 12 Pro продается практически на всех рынках, где присутствует Xiaomi. Они даже есть в России, но официальная цена на сайте Xiaomi на них 134 990 рублей за версию 12/256 ГБ. Для сравнения, в Китае эта модель стоит 5399 юаней (примерно 47 000 рублей).

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition на 700 юаней (примерно 6000 рублей по курсу) дешевле, чем Xiaomi 12 Pro. Таким образом, на первый взгляд он кажется выгодной покупкой. По некоторым показателям они полностью одинаковые, но определенная разница все же есть. Можно однозначно сказать, что модели Dimensity не хватает очень многих важных для пользователей функций. В то же время нельзя отрицать проблемы с производительностью, температурой и батареей в версии Snapdragon, на фоне которых Dimensity Edition кажется отличным вариантом.

Как видим, разница в цене более чем обоснована. У каждой модели есть плюсы и минусы, а приятнее всего то, что покупатели могут выбирать версию, которая им нравится и больше подходит. Рассказать об этом вы можете в нашем Telegram-чате.