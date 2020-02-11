Принято считать, что подавляющее большинство функций iOS появилось там после Android. Якобы разработчики Apple только и делали, что анализировали операционку конкурентов, выискивая, чего бы такого можно было если не украсть, то по крайней мере перенять. Отчасти эта версия не лишена смысла, потому что на первых порах iOS и вправду сильно отставала от Android по части функциональных возможностей, однако со временем мобильная платформа Apple не только перестала уступать своей основной конкурентке, а в чём-то даже превзошла её. Странно только, что Google на это долгое время почти никак не реагировала.

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Возможно, сейчас я скажу нечто удивительное для пользователей iOS, но на Android до сих пор отсутствовал механизм автозаполнения паролей. Нет, конечно, Google предоставляла сторонним разработчикам специальный инструментарий, который бы автоматически «подтягивал» коды двухфакторной аутентификации из входящих сообщений, но, во-первых, им мало кто пользовался, а, во-вторых, он был не слишком безопасен, ведь его работа предполагала обязательное открытие приложению доступа ко всем SMS. Но, наконец-то, Google додумалась, как можно всё исправить.

Автозаполнение паролей на Android

Некоторые пользователи Android обратили внимание, что на этой неделе им стал доступен продвинутый механизм автозаполнения паролей и кодов двухфакторной аутентификации из SMS-сообщений. Доподлинно неизвестно, какое обновление активировало эту функцию, но это могли быть либо Google Play Services с номером сборки 20.04.12, либо Google Messages с номером 5.5.096. Во всяком случае, других апдейтов на устройства пользователей, заметивших нововведение, по их собственному признанию, не поступало.

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Судя по представленным скриншотам, Google полностью переработала систему автозаполнения. Компания не стала закрывать приложениям доступ к сообщениям, чтобы обезопасить конфиденциальные данные пользователей, но при этом обучила сервис «Сообщения» (Google Messages) автоматически предлагать вставить пароль или код, который поступил по SMS. Её уже давно к этому призывали пользователи, ставя в пример реализацию Apple, которая придумала выводить код над клавиатурой, давая пользователю самостоятельно его вставить, а не делать это автоматически, как было на Android.

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Разработчики поискового гиганта подумали, что это хорошая идея, однако копировать решение конкурентов не стали, придумав даже более совершенный с точки зрения безопасности метод. Теперь, когда поступит сообщение с защитной комбинацией, приложение «Сообщения» выведет на экран мини-виджет с предложением вставить код в окно авторизации. То есть программа или сайт, который запросил подтверждение, не будет видеть сам код до момента его вставки. А в качестве дополнительной меры Google решила не демонстрировать код и на виджете, чтобы исключить вероятность считывания вредоносными скриптами.

Лучшая функция Android

Пока не очень понятно, насколько широка аудитория тех пользователей, которые получили доступ к новому механизму автозаполнения. Можно было бы подумать, что Google добавила его только в прошивку флагманских Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, но это не так. Среди тех, кто заметил нововведение у себя, было как минимум несколько владельцев Galaxy S10 и Galaxy S10+, а значит, новый инструментарий не требовал адаптации со стороны производителей. Во всяком случае, до моего Honor View 20 нововведение ещё не добралось, и неизвестно, когда доберётся. К тому же важно выяснить, работает ли новый способ автозаполнения со сторонними клиентами сообщений, потому что если Google умышленно ограничит его работу только фирменным приложением, это будет неприятно.