Шесть отличных игр про зомби, в которые можно и нужно поиграть

Игры для смартфона — это не только развлечение, но и возможность развить свои навыки и способности. Они могут помочь улучшить координацию, реакцию, логическое мышление и многое другое. Существует множество различных игр, которые подходят для людей разных возрастов и интересов. Некоторые из них могут быть образовательными и помочь в изучении новых вещей, другие — просто для развлечения. В любом случае, компьютерные игры — это отличный способ провести время и получить удовольствие.

Dead Trigger 2 — игра с огромными зомби

Забудьте на мгновение о быстрых зомби, громоздких зомби или взрывающихся зомби. Как насчет зомби размером с небоскреб? Добро пожаловать в Dead Trigger 2. В этом апокалиптическом шутере от первого лица вам предстоит не только постоять за себя, но и помочь другим выжившим, стреляя в зомби из разнообразного оружия.

Управляйте своим персонажем с помощью цифровых элементов управления на экране и проведите его через пустынные руины. Отбивайтесь от зомби, используя различное оружие, и помогите выжившим, возможно, найдя новых союзников. Dead Trigger 2 имеет более серьезную атмосферу, чем многие другие игры про зомби.

Скачать Dead Trigger 2

Doomsday — хорошая игра про зомби

Doomsday — это приключенческая игра, которая перенесет вас в мир, опустошенный нежитью. Он явно напоминает популярные игры этого жанра, такие как The Last of Us и Lollipop Chainsaw. Например, группа, которую вы берете под свой контроль, состоит из грубоватого мужчины средних лет с пушистой бородой и нахального подростка в бейсболке. Разве это не похоже на Джоэла и Элли?

Вначале вы также встречаете яркую девушку в школьной форме, которая уничтожает зомби розовой бензопилой. Во время частых встреч с зомби вы можете использовать обычное оружие и способности, уникальные для каждого персонажа. Это очень необычный коктейль и он доставит вам удовольствие.

Скачать Doomsday

Earn to Die 2 — игра про зомби и машины

Earn to Die 2 дает вам контроль над четырехколесным транспортным средством. Мир превратился в ад, а на другом конце страны вас ждет спасательный корабль. Чтобы добраться до него, вам придется пробиваться сквозь орды зомби.

В Earn to Die 2 можно выбрать несколько транспортных средств, в том числе полицейский автомобиль и грузовик с мороженым. По мере прохождения вы будете зарабатывать деньги, чтобы модернизировать свой автомобиль. Это может быть новый двигатель или трансмиссия, броня или даже навесное оружие, которое поможет вам на вашем пути.

Скачать Earn to Die 2

Into the Dead 2 — игра про возвращение домой

Into the Dead 2 рассказывает историю отца, который отчаянно пытается вернуться домой к своей семье. На его пути стоят, казалось бы, бесконечные волны нежити, и вам предстоит провести его через пустынные поля и мрачные леса, избегая при этом опасности.

По мере прохождения уровней и различных испытаний вы будете разблокировать новое оружие, с помощью которого сможете защитить себя. Into the Dead 2 обеспечивает отличный баланс между риском и наградой, размещая добычу прямо среди групп зомби. Вы можете бежать безопасно или рискнуть умереть, пытаясь завладеть ценностями. Выбор за вами, и если вы сделаете его неправильно — вы мертвы.

Скачать Into the Dead 2

Plants vs Zombies 2 — фермеры против зомби

Если разразится зомби-апокалипсис, последнее, чего вы ожидаете, — это ответных мер от растений из собственного садика. Но именно в этом и заключается суть Plants vs Zombies 2. Яркая игра про зомби от EA основана на игровой механике, заложенной в ее предшественниках.

Plants vs Zombies 2 использует новый подход к жанру. Вместо использования обычного огнестрельного и холодного оружия для борьбы с зомби вы возьмете под свой контроль различные растения и их уникальные способности. Кроме того, вы можете улучшить их способности, кормя их семенами.

В отличие от многих других современных игр про зомби, ориентированных на действие, в этой игре упор делается на стратегию. А благодаря регулярным обновлениям и ежедневным заданиям у вас всегда будет что-то новое.

Скачать Plants vs Zombies 2