Чем опасен VPN, и что Google делает для нашей защиты

Для многих пользователей VPN является ежедневной частью жизни. Они читают через него новости, пользуются приложениями и листают социальные сети. Но полностью доверять этим сервисам нельзя, ведь ваши запросы и часто даже данные проходят через сторонние серверы, где с ними может делаться что угодно. Если бы это были все риски, связанные с использованием VPN, этот мир можно было бы назвать идеальным. Но все намного сложнее, и об опасности такого способа использования интернета задумалась даже Google.

Проверка безопасности Google

В прошлом месяце компания Google объявила о внедрении функции сканирования приложений в режиме реального времени в Google Play Protect для установки приложений на Android. Теперь компания упрощает поиск приложений, прошедших независимую проверку безопасности в магазине Google Play.

На этой неделе Google объявила о добавлении в магазин Google Play нового баннера для определенных типов приложений. Баннер, позволяющий в упрощенном виде увидеть, какие приложения прошли независимую проверку на безопасность, сначала появится для приложений, обеспечивающих работу VPN на устройствах.

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По словам представителей Google, баннер появится в первую очередь для приложений с VPN, поскольку они обрабатывают не только конфиденциальные данные, но и их значительные объемы. В баннере будет поясняться, что приложения со специальным значком прошли проверку на соответствие минимальному глобальному стандарту безопасности.

Кто проверяет приложения на безопасность

Эти значки появятся в разделе «Безопасность данных» приложения. Проверка проводится третьей стороной с помощью оценки безопасности мобильных приложений (Mobile App Security Assessment, MASA), которая была введена в прошлом году. По мнению Google, приложения, получившие этот значок, соответствуют минимальным отраслевым стандартам безопасности и конфиденциальности.

Если пользователи захотят получить более подробную информацию или посмотреть, какие приложения были одобрены, то, по словам Google, для пользователей будет доступен раздел «Узнать больше». Для его посещения они будут перенаправлены на страницу App Validation Directory, где находится полный список проверенных приложений, а также дополнительные сведения о технической оценке.

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Что такое VPN

VPN переводится и расшифровывается, как виртуальная частная сеть. Они всегда были довольно хорошо развиты, но получают все более широкое распространение в мире в последнее время. Они позволяют обеспечить анонимность и безопасность в интернете. В основе их работы лежит принцип анонимности. VPN сервисы скрывают ваш реальный IP-адрес и шифрует передаваемые данные. В результате отслеживание активности пользователей в сети сильно затрудняется, а сами они получают более широкие возможности, не только укрываясь от сбора данных разными сервисами, но получая некоторые дополнительные бонусы.

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Среди основных причин для того, чтобы пользоваться VPN, многие, кто из выбирают, отмечают более высокий уровень безопасности. Онлайн-активность скрывается от хакеров, шпионов и трекеров. Это также предотвращает утечку личных данных пользователей, среди которых пароли и платежная информация. Конечно, последнее актуально только для надежных сервисов, а не для тех, которые как раз и созданы для сборы данных таким замысловатым образом.

Региональные ограничения в Интернете

Во всех странах существуют ограничения на доступ к определенным сайтам и сервисам. VPN позволяет обойти эти блокировки, предоставляя доступ к любому контенту в интернете. При этом VPN делает местоположение пользователя невидимым, заменяя реальный IP-адрес на адрес VPN-сервера. Это позволяет скрыть физическое местоположение и затрудняет определение личности в интернете. В свое время многие утверждали, что так можно сэкономить на авиабилетах, доказывая, что для жителей разных стран они стоят по-разному.

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Общедоступные Wi-Fi сети, такие, которые мы каждый день встречаем на улице, в кафе, на вокзалах и в аэропортах, могут быть небезопасными из-за возможных уязвимостей. Использование VPN позволяет защитить данные при подключении к таким сетям. А еще можно защитить данные при использовании корпоративной Wi-Fi сети. Работодатель не сможет отследить, какие сайты посещает работник с личного устройства.

Конечно, все это работает не во всех случаях и есть ”противоядие” против VPN, но это не самая простая процедура, и многие не будут лишний раз охотиться за данными пользователей, ведь подавляющее большинство все равно пользуется интернетом без данного инструмента.