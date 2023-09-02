Самые глупые игры на Android, в которые играют миллионы

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Герман Вологжанин

Мобильный гейминг маргинален сам по себе, ведь почти все игры на Android однотипны и не имеют никакой художественной ценности. Но даже PUBG и Brawl Stars по уровню тупости не идут ни в какое сравнение с шедеврами, о которых сегодня пойдет речь. Если вы откроете чарт самых популярных игр из Google Play, то найдете настолько дикие проекты, что схватитесь за голову и зададитесь риторическим вопросом, почему человеческая цивилизация наряду с космическими кораблями создает это.

Самые глупые игры на Android, в которые играют миллионы. Достали самые дикие игры из Google Play. Не обляпайтесь. Фото.

Достали самые дикие игры из Google Play. Не обляпайтесь

Toilet Fight — игра Скибиди Туалет

На момент публикации материала эта игра, вышедшая 16 июля 2023 года, является самой популярной в Google Play. Наверное, у нее увлекательный геймплей или крутая графика? Нет, просто это творение — следствие вышедшего из-под контроля мема, порожденного мультиком Скибиди Туалет.

Toilet Fight — игра Скибиди Туалет. Злодеи и супергерои, которых мы заслужили. Фото.

Злодеи и супергерои, которых мы заслужили

Скачать Toilet Fight

Мультсериал, выложенный на YouTube-канале DaFuq!?Boom!, рассказывает о противостоянии унитазных монстров и агентов с камерами видеонаблюдения вместо головы. Собственно, то же самое касается игры про Скибиди туалет. Вы выступаете в качестве камерамена, чья задача — навалять разгуливающим по городу унитазам, из которых торчат человеческие головы и напевают «Skibidi».

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Toilet Rush Race — еще одна игра про туалет

Не отходя далеко от темы, поговорим о еще одной игре про туалет. На сей раз речь пойдет о проекте Toilet Rush Race, который представляет собой головоломку на Андроид. А ломать голову нам предлагают над тем, чтобы прочертить путь двум персонажам (мальчику и девочке) до ближайшего унитаза.

Toilet Rush Race — еще одна игра про туалет. Головоломка от гениев для гениев. Фото.

Головоломка от гениев для гениев

Скачать Toilet Rush Race

Игре про туалет свойственны все фишки Android-гейминга. Тут тебе и реклама после каждого уровня, и скины для унитазов. Просто гениальная игра. Иначе скачали бы ее более 10 миллионов человек менее чем за год существования?

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Раннер Twerk Race

Продолжим следовать заветам разработчиков Android-игр и не будем понижать градус, а повысим его, установив на смартфон типичный раннер 2023 года. В этой игре вы выступаете в роли девушки, преодолевающей препятствия и попутно пожирающей фастфуд. По мере прохождения дистанции у персонажа увеличиваются ягодицы, которыми на финише нужно отбросить своего тверк-оппонента как можно дальше.

Раннер Twerk Race. Других раннеров на Android у нас для вас нет. Фото.

Других раннеров на Android у нас для вас нет

Скачать Twerk Race

Игра кажется вам слишком глупой? Что ж, мобильные геймеры с вами не согласятся, ведь Twerk Race на Андроид скачали более 100 миллионов раз и для них это — шедевр, ради которого не грех и задонатить.

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Симулятор голубя Crappy Bird

Игра Crappy Bird не такая популярная, как проекты из начала списка. Ее установили чуть более 50 тысяч раз, но каждый скачавший — настоящий эстет. Почему? Да потому что цель игры — гадить прохожим на голову, перевоплотившись в голубя, который скушал залежавшиеся семечки.

Симулятор голубя Crappy Bird. Какая задумка — такая игра. Фото.

Какая задумка — такая игра

Скачать Crappy Bird

Помимо сомнительного геймплея игра про голубя предлагает отвратительное управление, а персонаж то и дело проваливается под текстуры. Хотели разработчики сделать постмодернистский шедевр о несносных птичках, а в итоге нагадили сами.

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Худшая игра в мире на Android

Завершает подборку тупых игр на телефон проект с говорящим названием. На фоне Toilet Fights и Twerk Race оно может показаться слишком самокритичным, но творение небольшой студии Skycall действительно способно составить конкуренцию самым глупым проектам из Google Play.

Худшая игра в мире на Android. Игра на уровне Red Dead Redemption 2, а может даже выше. Фото.

Игра на уровне Red Dead Redemption 2, а может даже выше

Скачать худшую игру в мире

Графика для худшей игры на Андроид, судя по всему, создавалась через Paint, а над геймплеем, похоже, трудились ученики начальных классов. Но в любом случае мобильным геймерам проект нравится. Игру с рейтингом 4.3 скачали почти миллион раз. Даже странно, что у кого-то поднялась рука оценить Worst Game in World менее чем на 5 баллов.

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