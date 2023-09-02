Самые глупые игры на Android, в которые играют миллионы

Мобильный гейминг маргинален сам по себе, ведь почти все игры на Android однотипны и не имеют никакой художественной ценности. Но даже PUBG и Brawl Stars по уровню тупости не идут ни в какое сравнение с шедеврами, о которых сегодня пойдет речь. Если вы откроете чарт самых популярных игр из Google Play, то найдете настолько дикие проекты, что схватитесь за голову и зададитесь риторическим вопросом, почему человеческая цивилизация наряду с космическими кораблями создает это.
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Toilet Fight — игра Скибиди Туалет
На момент публикации материала эта игра, вышедшая 16 июля 2023 года, является самой популярной в Google Play. Наверное, у нее увлекательный геймплей или крутая графика? Нет, просто это творение — следствие вышедшего из-под контроля мема, порожденного мультиком Скибиди Туалет.
Мультсериал, выложенный на YouTube-канале DaFuq!?Boom!, рассказывает о противостоянии унитазных монстров и агентов с камерами видеонаблюдения вместо головы. Собственно, то же самое касается игры про Скибиди туалет. Вы выступаете в качестве камерамена, чья задача — навалять разгуливающим по городу унитазам, из которых торчат человеческие головы и напевают «Skibidi».
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Toilet Rush Race — еще одна игра про туалет
Не отходя далеко от темы, поговорим о еще одной игре про туалет. На сей раз речь пойдет о проекте Toilet Rush Race, который представляет собой головоломку на Андроид. А ломать голову нам предлагают над тем, чтобы прочертить путь двум персонажам (мальчику и девочке) до ближайшего унитаза.
Игре про туалет свойственны все фишки Android-гейминга. Тут тебе и реклама после каждого уровня, и скины для унитазов. Просто гениальная игра. Иначе скачали бы ее более 10 миллионов человек менее чем за год существования?
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Раннер Twerk Race
Продолжим следовать заветам разработчиков Android-игр и не будем понижать градус, а повысим его, установив на смартфон типичный раннер 2023 года. В этой игре вы выступаете в роли девушки, преодолевающей препятствия и попутно пожирающей фастфуд. По мере прохождения дистанции у персонажа увеличиваются ягодицы, которыми на финише нужно отбросить своего тверк-оппонента как можно дальше.
Игра кажется вам слишком глупой? Что ж, мобильные геймеры с вами не согласятся, ведь Twerk Race на Андроид скачали более 100 миллионов раз и для них это — шедевр, ради которого не грех и задонатить.
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Симулятор голубя Crappy Bird
Игра Crappy Bird не такая популярная, как проекты из начала списка. Ее установили чуть более 50 тысяч раз, но каждый скачавший — настоящий эстет. Почему? Да потому что цель игры — гадить прохожим на голову, перевоплотившись в голубя, который скушал залежавшиеся семечки.
Помимо сомнительного геймплея игра про голубя предлагает отвратительное управление, а персонаж то и дело проваливается под текстуры. Хотели разработчики сделать постмодернистский шедевр о несносных птичках, а в итоге нагадили сами.
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Худшая игра в мире на Android
Завершает подборку тупых игр на телефон проект с говорящим названием. На фоне Toilet Fights и Twerk Race оно может показаться слишком самокритичным, но творение небольшой студии Skycall действительно способно составить конкуренцию самым глупым проектам из Google Play.
Графика для худшей игры на Андроид, судя по всему, создавалась через Paint, а над геймплеем, похоже, трудились ученики начальных классов. Но в любом случае мобильным геймерам проект нравится. Игру с рейтингом 4.3 скачали почти миллион раз. Даже странно, что у кого-то поднялась рука оценить Worst Game in World менее чем на 5 баллов.