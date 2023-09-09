Отличные игры для тех, кому нравится Марио Карт

Игры из серии про Марио всегда были в большом почете среди геймеров. И это относится не только к тем, кто является фанатом Nintendo. Такой феномен не мог не повлечь за собой много последователей. А ответвление в виде Mario Kart и вовсе взорвало рейтинги. Скорее всего, если вы играли в нее, вы просто не сможете не вспомнить ее теплым словом. Сейчас есть много аналогов на Android, которые можно скачать в Google Play. Об этом мы сейчас и поговорим, приведя примеры самых интересных игр в стиле этого бессмертного хита.

Beach Buggy Racing — гонки по бездорожью

Сегодняшний обзор начнется с поездки по бездорожью и Beach Buggy Racing. Действие этой картинговой гонки в основном происходит на открытой местности, например, на пляжах и в пустынях. Каждый участник соревнуется за первое место, управляя внедорожником — грузовиком, багги или маслкаром.

Сходство с Mario Kart становится очевидным, когда вам придется использовать все возможные средства, чтобы победить конкурентов. Это может быть ускорение или особая способность, уникальная для каждого водителя.

В игре есть шесть игровых режимов и более дюжины треков. Многие другие добавляются через регулярные обновления. При этом игра бесплатна, но если вы хотите насладиться версией без рекламы нужен Play Pass или разовая оплата.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vectorunit.purple.googleplay

KartRider Rush+ — красивая игра про гонки

KartRider Rush+ полна персонажей в стиле чиби, сумасшедших гоночных машин, тележек для покупок и сидений для унитазов на колесах, которые будут вашими транспортными средствами. В игре есть собственный сюжетный режим, который также познакомит вас с игровой механикой. С другой стороны, режим «Speed ​​Race» не полагается ни на что, кроме вашей способности дрифтовать и поддерживать хорошую скорость.

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Между тем аркадный режим добавляет механику и особенности игрового процесса, которые вы привыкли ожидать от картинговых игр. Как только вы наберетесь достаточно опыта, KartRider Rush+ предложит вам многопользовательские гонки для восьми игроков онлайн в семи игровых режимах, что должно занять игроков на долгое время.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexon.kart

Mario Kart Tour — гонки c Марио

В последние годы Nintendo перенесла многие игры на смартфоны. На страницах Google Play вы найдете крутые игры вроде Animal Crossing, Fire Emblem и Mario. В 2019 году к этому списку присоединилась Mario Kart Tour, и она настолько хороша, насколько можно было ожидать от игры Mario Kart.

В Mario Kart Tour представлены знакомые персонажи, в том числе принцесса Пич, Боузер, Донки Конг и, конечно же, сам усатый сантехник Марио. Это обычные суетные гонки с бонусами и изобилием дрифта. Успешно участвуя в гонках и собирая очки, вы сможете разблокировать новых персонажей, карты и многое другое. Самое приятное то, что Mario Kart Tour бесплатна, что делает ее самой доступной игрой в серии.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka

Moorhuhn — старая игра

Moorhuhn — это франшиза, существующая с начала века. Он охватывает множество жанров, включая приключенческие игры и даже маджонг. Однако в каждой игре есть что-то общее, и это курица. Да, домашняя птица садится за руль в Moorhuhn Kart. Это нелепая идея, которая хорошо подходит для игры в стиле Mario Kart.

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В Moorhuhn Kart есть много бонусов, восемь треков и семь гонщиков. Из-за отсутствия встроенных покупок контента не так много, но достаточно. Впрочем есть и положительная сторона — все, что вы, возможно, захотите получить, уже есть в игре. Более того, поскольку игра также была выпущена для ПК, Switch и PS4, возможность кросс-игры включена на всех платформах, что значительно расширяет круг игроков.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.GeekPit.Kart

Nickelodeon Kart Racers — игра с Губкой Бобом

Nickelodeon Kart Racers вполне могла бы конкурировать с Mario Kart по узнаваемости персонажей. Благодаря бренду Nickelodeon, в игре представлены персонажи из множества популярных франшиз. Всего в игре 30 персонажей из таких мультфильмов, как «Губка Боб», «Ох уж эти детки», «Черепашки-ниндзя» и другие.

В остальном Nickelodeon Kart Racers — это упрощенная версия Mario Kart. Благодаря более простой игровой механике она, скорее всего, понравится детям и новичкам в этом жанре. Но вы по-прежнему найдете много всего интересного, включая улучшения для водителей и гоночных картов.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kungfufactory.pineapple

Starlit on Wheels — гонки и головоломки

Основанная на франшизе Starlit от Rockhead Games, Starlit on Wheels превращает вселенную приключенческих головоломок в безумную альтернативу Mario Kart. Игра познакомит вас с историей, в которой вам предстоит противостоять злому злодею Нуру. История охватывает 128 гонок в восьми зонах, которые часто завершаются гонкой с боссом.

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Вы будете прорываться к финишу самыми разными способами и использовать различные бонусы, чтобы остановить противников. Конечно, помимо отличного опыта одиночной игры, Starlit on Wheels предлагает онлайн-игру и даже позволяет создавать треки и делиться ими с другими игроками.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tallteam.citychase