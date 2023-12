Чем Nothing OS лучше других оболочек Android

В 2022 году соучредитель OnePlus Карл Пей отправился в свободное плавание и основал собственную компанию, выпускающую смартфоны. Так на свет появился Nothing Phone (1), а годом позже был представлен Nothing Phone (2). Обе модели наделали много шума за счет своего дизайна, но внешний вид — не единственное, что выделяет их на фоне прочих Android-смартфонов. Также внимания заслуживает оболочка Nothing OS, которая совсем не похожа на iOS, MIUI, One UI и другие прошивки.

Дизайн Nothing OS

Оформление оболочки Nothing Phone удивляет. Здесь используется матричный шрифт, из-за которого складывается ощущение, будто ты держишь в руках не новый смартфон, а старый гаджет из 80-х. Кому-то это решение покажется спорным, но многие наверняка оценят минимализм Nothing OS.

Также минимализм проявляется в иконках на рабочем столе. После недавнего обновления Nothing OS их можно сделать монохромными. За счет этого оболочка начинает выглядеть как единое целое. Но, увы, монохромные значки поддерживают не все приложения.

Зато под матричный дизайн стилизованы все стандартные виджеты от музыкального плеера до погоды. Так что при должной сноровке вы все-таки сможете добиться идиллии, делающей Nothing Phone непохожим ни на один другой Android-смартфон.

Классные функции Nothing OS

Помимо визуальных отличий разработчики предложили несколько классных функций Nothing OS, которых нет на других оболочках Android:

подключение к Tesla для взаимодействия с электромобилем;

галерея NFT;

улучшенная поддержка AirPods (отображение заряда);

Enhanced Touch Response для повышения отзывчивости тачскрина в играх;

Game Color Plus для улучшения цветопередачи в играх.

Большинство функций Nothing Phone заточено под различные веяния нового времени, будь то сопряжение с Tesla или коллекционирование NFT, поэтому оценят их далеко не все. А вот что действительно бросается в глаза, так это настройка глифов Nothing Phone.

Как настроить глифы на Nothing Phone

Глифы представляют собой не просто мигающие, но и гибко настраиваемые светодиоды. В параметрах Nothing OS есть немало функций, отвечающих за их работу. К примеру, можно активировать их для индикации о входящего звонка, а в Nothing Phone (2) и вовсе появилась возможность создания собственного рингтона с уникальной последовательностью мигания глифов.

Также отдельные глифы выполняют роль индикатора состояния. В частности, заряда аккумулятора, отсчета таймера или пути следования на такси Uber. Все эти функции прячутся в настройках Nothing Phone, поэтому для владельца смартфона всегда найдется повод покопаться в параметрах.

Обновления Nothing OS

Срок поддержки Nothing Phone большой, но не впечатляющий. В процессе эксплуатации смартфона владелец получит 3 глобальных апдейта Android, а также патчи безопасности на протяжении 4 лет. При этом стоит заметить, что, в отличие от других китайских прошивок, обновления Nothing OS выходят заметно чаще.

Причем поступающие апдейты не просто исправляют ошибки, а добавляют классные функции. Они подробно описываются на странице загрузки обновления, поэтому вы всегда в курсе, что интересного появилось в очередном апдейте. А на каком-нибудь смартфоне Xiaomi приходится ограничиваться описанием в духе «Выполнена оптимизация».

Nothing OS — действительно интересная прошивка, не похожая на другие оболочки Android. Она предлагает уникальный дизайн, интересные функции, а также широкие возможности настройки глифов, и разработчикам ПО для HUAWEI, Xiaomi и realme определенно стоит брать пример с Nothing касательно того, как нужно подходить к созданию и реализации фирменной оболочки.