5 классных функций iOS, которых жутко не хватает на Андроиде

Последнее время у разработчиков программного обеспечения наметился небольшой кризис идей. Каждая следующая операционная система слабо отличается от предыдущей, и приходится выискивать отличия буквально под микроскопом. При этом у конкурентов есть много функций, которые можно почерпнуть, доработать и реализовать в своем продукте. Так, Google точно следует взять с Айфона возврат одним касанием в начало страницы, режим ожидания, пока телефон стоит на зарядке и гибкую настройку “Не беспокоить” и фокусирований.

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В идеале еще бы получить Пункт управления, который помещается на одну страницу, и хотя бы часть функций универсального доступа из iOS, которые мало того, что позволяют пользоваться устройствами людям с ограниченными возможностями, так еще и дают больше способов взаимодействия со смартфоном и планшетом всем остальным.

Как вернуться в начало страницы

Я перешел на Андроид два с половиной года назад и до сих пор не могу смириться с тем, что в любом месте системы отсутствует возможность в одно касание вернуться в самое начало страницы. Такая функция есть в браузере, но, к сожалению, активируется она не на всех сайтах, а кроме него больше нигде и не работает. Приходится захватывать бегунок с правой стороны экрана и проводить его вверх или просто листать до того момента, пока не вернусь в самое начало.

В iOS эта проблема решена уже с незапамятных времен. Достаточно просто нажать на статус-бар или просто под вырезом для Face ID, и вы мгновенно переместитесь в самое начало страницы. Никаких лишних движений пальцами и руками. Все очень быстро и удобно. Действительно, та функция, которой не хватает в Андроиде. До сих пор случайно тыкаю в статус-бар в надежде вернуться в самый верх.

Режим ожидания iOS 17

В iOS 17 Apple реализовала для iPhone специальный режим ожидания. Достаточно поставить смартфон на зарядку, повернуть в горизонтальный режим, и на смартфонах с Always On Display всегда будут отображаться часы или другие виджеты, которые вы установили. А на старых Айфонах достаточно один раз коснуться экрана, чтобы увидеть нужную информацию. На своем запасном Айфоне попробовал эту фишку и теперь не могу от нее отказаться.

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Так как заряжаю телефон я всегда ночью, то именно там меня и выручает новый режим ожидания. Если я хочу посмотреть время, то просто касаюсь раз экрана и без яркой подсветки, большим шрифтом вижу нужную для меня информацию. Теперь точно не страшно, что при попытке глянуть, который час, подсветка неприятно ударит по глазам. Все аккуратно и очень удобно.

Режим Не беспокоить на Айфоне

На моем POCO F5 Pro, как и на предыдущем Xiaomi Mi 10T Pro, настройки режима “Не беспокоить” ограничиваются исключительно возможностью включить или выключить его, запланировать на определенное время и разрешить повторные вызовы и от избранных контактов. На этом все заканчивается и это, мягко говоря, вгоняет в уныние. На Айфоне возможностей для этого намного больше.

Здесь вы можете выбрать контакты, которые не смогут до вас дозвониться, и разрешить эту возможность для всех остальных. Помимо этого, вам доступно ограничение для приложений. Вы можете добавить любые программы в исключения, и режим “Не беспокоить” не будет их блокировать. Очень удобная вещь, которая позволяет снять ограничения с того же Телеграма или Ватсапа, в зависимости от того, где вы общаетесь с родными и близкими.

Пункт управления на экране Айфона

А еще меня жутко бесит Центр управления в POCO F5 Pro. Причем к доступным переключателям у меня совершенно нет никаких претензий. Просто я не понимаю, почему на таком огромном экране, кроме основных кнопок включения Wi-Fi, мобильного интернета, регулировки яркости и громкости помещается еще всего восемь иконок. Там хватит места как минимум еще на восемь, а как максимум можно не разделять его на две разных страницы, а просто сделать вертикальную прокрутку.

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Это же значительно удобнее, чем перепрыгивать между страницами и пытаться вспомнить, куда же вы засунули тот или иной переключатель. Явно недоработанный момент, реализацию которого точно надо исправлять. В этом плане на iOS все четко и аккуратно. Пункт управления на Айфоне располагается на одной странице, и если все переключатели не помещаются на экран, то просто пролистываете его вниз и все.

Универсальный доступ на Айфоне

Ну а самыми крутыми функциями на iOS, к которым Андроид не может приблизиться, являются универсальный доступ и экранное время. Просто посмотрите, сколько здесь разных возможностей, как для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха или речи. Для всего есть отдельный раздел с огромным количеством настроек, различных фишек и прочего. Кстати, двойное касание задней панели даже я использую постоянно. Кто-то даже настраивает Айфон в качестве радионяни, ведь он легко может распознать плач ребенка и уведомить вас об этом.

Экранное время на Айфоне

Экранное время позволяет ограничить доступ детям к нежелательному контенту или приложениям. Причем в случае с последними вы можете гибко настроить сколько та или иная программа будет работать. Больше всего мне нравится то, что с помощью экранного времени можно отключить многие системные приложения на Айфоне и даже App Store. Следовательно, установить что-то новое просто не получится. Google следовало бы поучиться у Apple и скопировать все эти функции.