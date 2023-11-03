Всё, что нужно знать перед покупкой смартфонов Infinix, которые у всех на слуху

  2. Темы
  3. Смартфоны
Герман Вологжанин

Российский рынок смартфонов за последние пару лет претерпел серьезные изменения: ушли Apple и Samsung, признанные лидеры вроде Xiaomi начали надоедать и неприятно удивлять своими ценами, а на авансцену вышли новички. Один из них — компания Infinix. В 2023 году она продемонстрировала большой скачок популярности за счет выпуска нескольких интересных новинок и привлечения к их рекламным кампаниям известных в России персон. Но для многих людей смартфоны Infinix продолжают оставаться загадкой, которую мы сегодня постараемся разгадать.

Всё, что нужно знать перед покупкой смартфонов Infinix, которые у всех на слуху. Сегодня у Infinix одно из лучших соотношений цены и характеристик. Фото.

Сегодня у Infinix одно из лучших соотношений цены и характеристик

Какие бывают смартфоны Infinix

Наряду с Itel и TECNO компания Infinix, основанная в 2013 году, входит в гонконгский конгломерат Transsion Holdings. Поэтому между устройствами трех брендов много общего. Что касается смартфонов Infinix, то сегодня они разделяются на несколько линеек:

  • Infinix SMART — дешевые смартфоны начального уровня для выполнения базовых задач.
  • Infinix HOT — бюджетные модели для потребления контента;
  • Infinix NOTE — устройства начального среднего класса с оптимальным соотношением цены и характеристик;
  • Infinix ZERO — крепкие представители среднего класса с упором на премиальный дизайн и флагманские фишки.

Также номинально существует линейка Infinix GT, в которую входят игровые смартфоны. Но пока он представлена лишь одним устройством — Infinix GT 10 Pro, чей обзор недавно выходил на нашем сайте.

Купить Infinix GT 10 Pro

Плюсы смартфонов Infinix

Плюсы смартфонов Infinix. Infinix активно вкладывается в рекламу, но это не единственная причина популярности их смартфонов. Фото.

Infinix активно вкладывается в рекламу, но это не единственная причина популярности их смартфонов

Популярность смартфонов Infinix объясняется не только большими вложениями в рекламу на российском рынке, но и неоспоримыми достоинствами их устройств. Ниже 3 главных плюса Infinix, соседствующих с недостатками, которые мы затронем позже.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Цена и характеристики Infinix

Можно с уверенностью сказать, что телефоны Infinix предлагают оптимальное соотношение цены и характеристик. Допустим, вы ищете смартфон до 10 000 рублей. Посмотрим, какие модели в этом ценовом сегменте предлагают признанные лидеры рынка и дерзкий новичок Infinix.

ХарактеристикиInfinix HOT 30realme C33Redmi 12C
Экран6,78 дюйма, IPS (2460х1080), 90 Гц6,5 дюйма, IPS (1600х720), 60 Гц6,71 дюйма, IPS (1650х720), 60 Гц
Основная камера50 МП50 МП50 МП
Фронтальная камера8 МП5 МП5 МП
ПроцессорHelio G88Unisoc T612Helio G85
Память4/128 ГБ4/64 ГБ4/128 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка33 Вт10 Вт10 Вт
Цена в России9 990 ₽9 590 ₽9 999 ₽

Купить Infinix HOT 30

У смартфона Infinix HOT 30 однозначно лучше экран и фронтальная камера, немного мощнее процессор и существенно быстрее зарядка. А как насчет сегмента смартфонов до 35 000 рублей? Давайте смотреть.

ХарактеристикиInfinix ZERO 30 5Grealme 11 Pro 5GRedmi Note 12 Pro 5G
Экран6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 144 Гц6,7 дюйма, AMOLED (2412х1080), 120 Гц6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера108 (OIS) + 13 + 2 МП100 (OIS) + 2 МП50 (OIS) + 8 + 2 МП
Фронтальная камера50 МП16 МП16 МП
ПроцессорDimensity 8020Dimensity 7050Dimensity 1080
Память12/256 ГБ8/256 ГБ8/256 ГБ
Аккумулятор5000 мАч5000 мАч5000 мАч
Зарядка68 Вт67 Вт67 Вт
Цена в России32 990 ₽31 990 ₽32 990 ₽

Купить Infinix ZERO 30 5G

И вновь с точки зрения сухих цифр смартфон Infinix смотрится предпочтительнее: у него лучше камеры (нормальный сверхширик и крутая фронталка), а еще на 35% более мощный процессор. И какой тогда смысл покупать realme или Xiaomi?

Интересные смартфоны Infinix

Помимо оптимального соотношения цены и характеристик смартфоны Infinix привлекают внимание своим необычным дизайном. Чего только стоит Infinix ZERO 30 5G, с которым мы недавно познакомились воочию: изогнутый экран, спинка из экокожи и блок камер в винтажном стиле. Ну круто же!

Интересные смартфоны Infinix. Infinix заморачивается над дизайном смартфонов. Фото.

Infinix заморачивается над дизайном смартфонов

Дизайном дело не ограничивается, и порой Infinix внедряет в свои девайсы интересные фишки, которые не встретишь в устройствах других марок по схожей цене. Тот же ZERO 30 5G приятно удивляет своей 50-мегапиксельной фронталкой, а Infinix NOTE 30 Pro — это самый дешевый смартфон с беспроводной зарядкой, который стоит меньше 25 тысяч. Есть еще Infinix GT 10 Pro с обходной зарядкой, позволяющей безопасно восстанавливать энергию устройства даже во время игры.

Читайте также: обзор гоночного смартфона Infinix NOTE 30 VIP Racing Edition

Функции смартфонов Infinix

Функции смартфонов Infinix. Столько функций вы не найдете ни в одной другой оболочке Android. Фото.

Столько функций вы не найдете ни в одной другой оболочке Android

Наконец, компания Infinix усердно работает над программной частью своих смартфонов, оснащая их уникальными функциями. Мы подробно рассказывали о фишках оболочки XOS в отдельном материале, поэтому сейчас кратко перечислим несколько наиболее интересных из них:

  • голосовой помощник Folax со встроенным ChatGPT (пока не поддерживает русский язык);
  • поддержка умной зарядки;
  • инструмент «Турбо соцсеть», позволяющий изменить лицо или собственный голос в WhatsApp;
  • подобие Dynamic Island на Android, обыгрывающее вырез фронтальной камеры;
  • специальный режим для детей.

Помимо этого, звонилка Infinix позволяет автоматически записывать разговоры без предупреждения собеседника, а в настройках телефона можно найти несколько десятков уникальных свайпов, доступных только на Infinix.

Минусы смартфонов Infinix

Минусы смартфонов Infinix. Минусы у смартфонов Infinix тоже имеются. Фото.

Минусы у смартфонов Infinix тоже имеются

Вы ведь не думаете, что телефоны Infinix идеальны? Вместе очевидными достоинствами, главное из которых — соотношение цены и характеристик, соседствуют большие и маленькие недостатки. И пластиковая подложка в коробке со смартфоном, наполняющая пространство незабываемым «запахом Китая», — это лишь цветочки.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Процессоры MediaTek

Главным компонентом мобильного устройства, от которого зависит буквально все, является процессор. В этом отношении компания Infinix делает выбор в пользу чипсетов MediaTek и не предлагает ни одного смартфона на Snapdragon. С одной стороны, сложно назвать такое решение однозначным недостатком. С другой — процессоры MediaTek уступают своим аналогам от Qualcomm в части оптимизации и реализации функций искусственного интеллекта.

Процессоры MediaTek. смартфоны Infinix работают исключительно на процессорах MediaTek. Фото.

смартфоны Infinix работают исключительно на процессорах MediaTek

Если бы это все было пустым домыслом, то флагманы 2023 года не делали бы на процессорах Qualcomm. Так, чипсет Snapdragon 8 Gen 2 использует несколько десятков моделей от разных брендов, а сопоставимый по характеристикам Dimensity 9200 — только пара устройств от OPPO и vivo. А ведь процессоры MediaTek априори дешевле, поэтому логично было бы выбирать именно их, как делает Infinix. Но именитые бренды дорожат своей репутацией, в связи с чем ищут баланс между решениями Qualcomm и MTK для разных моделей, а не делают выбор в пользу чипов только одного производителя.

Читайте также: сравнение процессоров Dimensity и Snapdragon

Оболочка XOS на Infinix

Несмотря на свою функциональность, оболочка XOS имеет много недостатков. К счастью, она не содержит встроенную рекламу и не атакует пользователя бесконечными уведомлениями, но минусов у нее все равно предостаточно:

  • большое количество предустановленного софта;
  • перегруженность системы, порой мешающая найти нужную функцию;
  • неоднозначный перевод большинства пунктов меню («Марафонская выносливость», «Противоугонное устройство на телефоне» и другие);
  • только одно крупное обновление Android после выхода смартфона, в то время как realme предлагает 3, а Xiaomi — 5.

Конечно, с отсутствием нормальной поддержки и косяками перевода можно смириться и продолжать пользоваться смартфоном, не замечая их. Но нельзя не отметить, что в плане удобства XOS уступает оболочкам всех ведущих брендов от Xiaomi (MIUI) до Samsung (One UI).

Оптимизация смартфонов Infinix

Все без исключения смартфоны Infinix выглядят превосходно до того момента, пока ты не начинаешь ими пользоваться. В процессе эксплуатации становится ясно, что решают не столько сухие характеристики с топовыми камерами и процессором, сколько их реализация.

Оптимизация смартфонов Infinix. Infinix еще есть, над чем работать. Фото.

Infinix еще есть, над чем работать

Телефоны Infinix не глючат, но реализация процессора в них далека от идеала. К примеру, ZERO 30 5G на мощном Dimensity 8020 тратит больше секунды на переключение с основной на сверхширокоугольную камеру, а в сресс-тестах показывать нехарактерный для этого чипа троттлинг. Также изображение в видоискателе сильно отличается от итоговой фотографии, да и вообще обработка ИИ во многих сценариях за исключением ночного режима уступает решениям Xiaomi, Samsung и HUAWEI.

Стоит ли покупать смартфоны Infinix

Вполне объяснимо, что смартфоны Infinix вызывают неподдельный интерес. Но при всем желании их нельзя назвать лучшими. Да, компания может оснастить устройство топовым железом, которому только позавидуют телефоны Xiaomi или Samsung, однако его реализация будет далека от идеала.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

В то же время язык не повернется назвать Infinix подвалом или брендом третьего эшелона. Это серьезная компания, демонстрирующая заметный прогресс в последние годы. Вы можете купить телефон Infinix, совершенно не пожалев о сделанном выборе. Только примите к сведению все недостатки. Хочется верить, в будущем они будут исправлены, но пока мы имеем то, что имеем.

Теги
Лонгриды для вас
Топ-5 дешевых смартфонов на Android до 10000 рублей, которые не стыдно посоветовать в 2023 году

Сложно не замечать, как дорожает электроника. Поэтому сегодня хорошие телефоны до 10 тысяч — редкость. Конечно, в данном сегменте есть огромное количество моделей, пользующихся большим спросом, но почти все они вызывают чувство стыда при использовании. Как правило, такие устройства очень медлительные, имеют скромный объем памяти и подходят разве что для звонков и обмена сообщениями через WhatsApp. Однако в нашем рейтинге смартфонов до 10000 рублей представлены уникальные модели, которые не стыдно посоветовать требовательным пользователям и тем, кто просто хочет получить максимум за минимальную сумму.

Читать далее
5 функций Xiaomi, которые сложно найти в настройках смартфона, но обязательно стоит попробовать

Каждый смартфон Xiaomi обладает таким количеством функций, что рассказывать о них можно часами. И даже человек, внимательно изучающий настройки своего устройства, порой пропускает очень важные опции. Именно о таких функциях Xiaomi сегодня пойдет речь. Кстати, некоторые из них присутствуют и на других Android-смартфонах, а потому подборка будет полезна всем без исключения. Заодно проверим, чем оболочка MIUI отличается от других платформ.

Читать далее
Как включить ночной режим на камере Android-смартфона и для чего это нужно

Уже 10 лет назад смартфоны научились хорошо фотографировать днем, но в ночное время и при недостатке освещения в помещении они продолжали пасовать. Бывает, сделаешь снимок, а на нем — темнота без намека на какие-либо детали. Сейчас ситуация изменилась, и за высокое качество снимков при плохом освещении мы не в последнюю очередь должны благодарить ночной режим камеры на Андроид. Разберемся, в чем заключаются его преимущества по сравнению с авторежимом и как включается ночная съемка.

Читать далее