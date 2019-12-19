Рано или поздно каждый сталкивается с необходимостью восстановить удаленные сообщения, фото или видео на смартфоне, перенести данные между двух мобильных устройств или наладить корректную работу телефона после неудачной установки обновления операционной системы. Восстановить фотографии, переписку и список контактов получится с помощью программы dr.fone. Это касается как случайно удалённых данных, так и файлов, пропавших из-за поломки смартфона. И это далеко не единственные возможности этой утилиты.

dr.fone 10 состоит из нескольких утилит: Recover, Transfer, Repair, Erase, Unlock и пары других. Задача каждой из них отражается в названии. Transfer, например, поможет с передачей файлов, а Recover — с их восстановлением.

Приложение работает по довольно интересной схеме. Само оно распространяется бесплатно — можно скачать для Windows (или Mac), а затем докупать необходимые разделы. Например, можно скачать Restore Social App, если нужно перенести или восстановить сообщения WhatsApp или с другого мессенджера. Или Switch, который помогает перенести всю информацию с одного смартфона на другой. Но в преддверии наступающих праздников (и Рождества) можно скачать все дополнительные функции приложения dr.fone со скидкой 50%!

Для удобства наборы функций разделены на три категории — Android Toolkit, iOS Toolkit и Full Toolkit. В первом случае, соответственно, доступны функции, необходимые только для Android: восстановление данных мессенджеров, разблокировка устройств (Samsung, LG, Huawei, Lenovo, Motorola, Xiaomi, OnePlus и других), перенос данных между смартфонами, утилита для бэкапа и возврата удаленной информации, для полного удаления всех данных и другие — всего 8 утилит:

Если у вас iPhone, можно купить набор iOS Toolkit, где добавляется утилита по восстановлению устройства, если оно показывает ошибки в iTunes или испытывает проблемы при работе после подключения к iTunes. Full Toolkit включает в себя все перечисленные наборы функций — как для iOS, так и для Android.

Теперь, в рамках рождественской распродажи, покупатели могут получить скидку 40% на все утилиты dr.fone, а для популярных инструментов 2-в-1 (для iOS и Android) экономия составит 50%.

Почему на него стоит обратить внимание? dr.fone — настоящий комбайн для работы со смартфоном. В один клик можно сделать резервную копию WhatsApp или экспортировать данные телефона на компьютер. Это мощный инструмент, который выполняет заявленные функции. Он совместим с большинством смартфонов на Android и работает с разными типами файлов. Программа пригодится тем, кто хочет восстановить фотографии и документы даже тогда, когда они кажутся потерянными навсегда. Единственным минусом программы раньше была платная основа, но сейчас, когда все утилиты раздают с такой крупной скидкой, на это можно не жаловаться.