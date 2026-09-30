Многое в нашей стране меняется, и уже 1 октября в России начинает действовать закон о платформенной экономике — первый закон, который напрямую регулирует работу Ozon, Wildberries, Яндекс Маркета и других маркетплейсов, цены на которых мы сравнивали в отдельном материале. В заголовках пишут, что «для покупателей всё изменится», но если открыть сам закон, картина скромнее. Я его прочитал, а ещё изучил разборы юристов, после чего собрал воедино, что реально изменится для вас, а что останется прежним.

Что это за закон и почему о нём столько разговоров

Речь о Федеральном законе № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Его подписали ещё 31 июля 2025 года, но в силу он вступает только сейчас — площадкам и продавцам дали больше года на подготовку. Текст закона № 289-ФЗ опубликован на официальном сайте президента.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

Закон вводит понятия, которых раньше не было в законодательстве: оператор платформы, партнёр-продавец, карточка товара, пункт выдачи заказов. Для каждого из них прописаны права и обязанности. Главные изменения касаются трёх сторон:

продавцов — у них появились защита от навязанных скидок и письменные договоры вместо односторонних правил площадки;

— у них появились защита от навязанных скидок и письменные договоры вместо односторонних правил площадки; пунктов выдачи — закон впервые закрепил их статус и правила работы с товарами;

— закон впервые закрепил их статус и правила работы с товарами; покупателей — изменения есть, но их меньше, чем обещают громкие заголовки.

Что изменится для покупателей

Самое заметное для покупателя — возможность подать претензию к продавцу прямо через маркетплейс. Если товар оказался с браком, требование о замене, ремонте, снижении цены или возврате денег можно отправить через интерфейс площадки, а не искать контакты продавца. При этом решение по претензии всё равно принимает продавец — маркетплейс даёт только канал связи.

Второе изменение — пункты выдачи заказов. Закон прямо разрешает выдавать в ПВЗ товар для осмотра, распаковки и проверки, а если в пункте есть примерочная — то и для примерки. Важный нюанс: в тексте закона сказано, что товар «может предоставляться» для осмотра. Это возможность, которую должна обеспечить площадка в своих правилах, а не безусловная обязанность каждого пункта.

👉 Залетай в чат AndroidInsider.ru в MAX

Третье — прозрачность поиска. Маркетплейсы обязаны раскрывать, по каким принципам они сортируют карточки товаров в выдаче. Покупатель сможет хотя бы понять, почему одни товары показываются выше других: из-за рейтинга, цены или платного продвижения.

Станут ли скидки меньше

Это, пожалуй, главный вопрос для покупателей, и однозначного ответа пока нет. Раньше маркетплейсы часто сами включали товары в акции и снижали цену, а разницу компенсировали за счёт продавца. Теперь это ограничено, и вот что меняется:

нужно согласие продавца — без него площадка не может проводить акцию за его счёт;

— без него площадка не может проводить акцию за его счёт; продавец может отказаться от скидок за свой счёт полностью;

от скидок за свой счёт полностью; уведомление заранее — об изменении комиссий и условий площадка должна предупреждать продавцов минимум за 45 дней.

Для покупателя это может означать, что привычных «скидок от маркетплейса» на часть товаров станет меньше. Но сам закон не устанавливает ни минимальных, ни максимальных скидок — всё будет зависеть от того, как Ozon, Wildberries и другие площадки перестроят свои акции.

Что осталось прежним

Закон о платформенной экономике не отменяет закон о защите прав потребителей. Поэтому базовые правила покупок в интернете остаются теми же, что и раньше:

от качественного товара, купленного онлайн, можно отказаться в течение 7 дней после получения;

если продавец не сообщил о сроке возврата письменно, этот срок продлевается до трёх месяцев;

исключение — товары с индивидуально-определёнными свойствами, например сделанные на заказ по вашим размерам;

за товар с браком продавец отвечает, как и раньше.

Как оформить возврат прямо сейчас, пошагово и со сроками, мы разбирали в инструкции по возврату на Ozon. Для Wildberries у нас тоже есть отдельная инструкция.

🔥 Загляни в MAX-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Когда изменения появятся в приложениях — мой вывод

Закон вступает в силу 1 октября, но это не значит, что утром в приложениях Ozon и Wildberries всё поменяется. Площадки внедряют новые правила постепенно, и часть изменений покупатель заметит не сразу. Что стоит сделать уже сейчас:

обновите приложения маркетплейсов (новые функции придут с обновлениями);

маркетплейсов (новые функции придут с обновлениями); проверьте раздел претензий в карточке заказа (именно там должна появиться возможность пожаловаться продавцу);

в карточке заказа (именно там должна появиться возможность пожаловаться продавцу); уточняйте правила ПВЗ перед получением (можно ли распаковать и проверить товар на месте);

перед получением (можно ли распаковать и проверить товар на месте); сохраняйте переписку с продавцом и чеки (пригодятся при споре).

Если коротко: закон в первую очередь защищает продавцов от произвола площадок, а покупателям даёт удобный канал для претензий и больше ясности в выдаче. Революции в ценах и возвратах ждать не стоит. А обсудить, заметили ли вы изменения, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.