Как установить приложение, если оно недоступно в вашей стране

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Герман Вологжанин

Если вы являетесь владельцем смартфона на Android, то с высокой долей вероятности устанавливаете приложения через Google Play — магазин, представленный почти на каждом устройстве. Ведь нам кажется, будто здесь есть любая программа и игра, разработанная для нашей платформы. Но порой при попытке найти приложение вы можете заметить надпись, оповещающую о том, что оно недоступно в вашей стране. Разумеется, в такой ситуации загрузить игру или программу не получится. И как же тогда установить приложение без Плей Маркета?

Как установить приложение, если оно недоступно в вашей стране. Нет повести печальнее на свете, чем повесть об игре Brawl Stars, недоступной в вашей стране. Фото.

Нет повести печальнее на свете, чем повесть об игре Brawl Stars, недоступной в вашей стране

Почему недоступно в вашей стране

Для начала предлагаю разобраться в сути проблемы. Ошибка «Недоступно в вашем регионе» появляется при попытке найти программу через Google Play. Но можно ведь воспользоваться поиском наподобие Яндекс, правда? И, если вы введете запрос с названием нужного приложения, то в два клика перейдете на его страницу в магазине. Однако тут же радость сменится отчаянием, так как внутри Play Маркета вы увидите еще одну неутешительную надпись: недоступно в вашей стране.

Почему недоступно в вашей стране. Если программа недоступна в вашем регионе, то ее все равно получится установить. Фото.

Если программа недоступна в вашем регионе, то ее все равно получится установить

Дело в том, что в Google Play приложение недоступно вследствие запрета на его распространение в регионе вашего проживания. Чаще всего подобное ограничение выставляет сам разработчик, не позволяя скачивать свое творение жителям некоторых государств. По этой причине Brawl Stars недоступна в вашей стране, а также множество других приложений.

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Почему в Плей Маркете нет приложения

Помимо описанной выше проблемы можно столкнуться с другой ситуацией. Допустим, вы хотите скачать СберБанк на Андроид, но при попытке отыскать приложение в магазине видите кучу неподходящих программ. То же самое может произойти, если, например, вбить в поиск «Asphalt 8». При этом предупреждения, что игра недоступна в вашей стране, нет. Так в чем тогда дело?

Почему в Плей Маркете нет приложения. Предупреждения нет, но игры тоже. Фото.

Предупреждения нет, но игры тоже

Причин может быть несколько. Самая банальная — приложения нет в Google Play. Да, пускай этот магазин считается наиболее крупным, но в нем есть далеко не все программы. Иногда даже размещенные ранее приложения блокируются администрацией Play Маркета. Но, к слову, в случае с Asphalt 9 причина отсутствия игры — недоступность в вашем регионе по причинам, описанным выше.

Как скачать, если недоступно в вашей стране

Отсутствие приложения в Плей Маркете — ситуация не из приятных, но сама проблема не фатальна. Ведь вы являетесь владельцем Android-смартфона, который дает полную свободу действий. Поэтому оптимальным способом, как скачать игры недоступные в вашей стране, является самостоятельная установка APK-файла.

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Скачать APK на Android можно через сайт разработчиков приложения. К примеру, это позволяет сделать Telegram. Если на сайте нет APK, скачайте его через магазин APKPure или его аналоги. Далее вне зависимости от выбранного варианта сделайте следующее:

  1. Нажмите кнопку загрузки.
  2. Дождитесь окончания скачивания APK.
  3. Откройте загруженный файл.
  4. Нажмите кнопку «Установить».
Как скачать, если недоступно в вашей стране. Игры и приложения, недоступные в вашей стране, можно установить через APK. Фото.

Игры и приложения, недоступные в вашей стране, можно установить через APK

Предварительно может потребоваться выдача разрешения на установку из неизвестных источников. Впрочем, тут нет ничего сложного: просто соглашайтесь. Отдельно отмечу, что могут возникнуть проблемы с установкой игр с кэшем. Дабы не тратить время на повторное изложение всего плана действий, отправляю вас к тематическому материалу, размещенному на нашем сайте.

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Аналог Плей Маркета на Андроид

Еще один способ обойти «Недоступно в вашей стране» — воспользоваться сторонним магазином приложений. Так, по умолчанию на смартфонах HONOR есть AppGallery, а на Samsung — Galaxy Store. Если нужен личный пример, то на моем Xiaomi присутствует стандартный магазин GetApps. В нем можно найти Spotify и другие приложения, недоступные в вашей стране. Установка выполняется так же легко, как и через Google Play.

Аналог Плей Маркета на Андроид. Помните, что Google Play — не единственный магазин приложений на Android. Фото.

Помните, что Google Play — не единственный магазин приложений на Android

Не нравятся стандартные средства? Тогда скачайте русский магазин приложений, где без труда получится найти мобильный клиент своего банка. Вот вам несколько примеров:

Предварительно понадобится установить русский магазин приложений на телефон, а также зарегистрироваться в нем. Впрочем, это не должно стать для вас чем-то затруднительным, ведь ранее мы уже разобрались, как установить APK.

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Как поменять регион в Гугле

Наконец, если Play Маркет пишет, что приложение недоступно в вашей стране, можно изменить регион Гугл. Сделать это не очень просто, но в конечном итоге терпение и труд все перетрут, благодаря чему вам не придется пользоваться альтернативными магазинами или скачивать APK. Чтобы поменять регион в Плей Маркете, необходимо:

  1. Включить VPN на Андроид.
  2. Запустить Google Play.
  3. Нажать на иконку профиля.
  4. Поочередно открыть «Платежи и подписки», «Способы оплаты» и «Другие настройки платежей».
    5. Как поменять регион в Гугле. Сначала нужно включить VPN и открыть настройки платежей. Фото.

    Сначала нужно включить VPN и открыть настройки платежей

  5. После этого вы будете перенаправлены на страницу изменения платежных данных. Не бойтесь, никакие карты привязывать не понадобится. Просто нужно нажать на «три полоски» и открыть настройки.
  6. Теперь необходимо изменить платежные данные, нажав кнопку «Создать новый профиль». Совет: регистрируете информацию, соответствующую выбранному серверу VPN.
    7. Как поменять регион в Гугле. Измените настройки региона и сбросьте параметры Play Маркета. Фото.

    Измените настройки региона и сбросьте параметры Play Маркета

  7. Последний шаг — очистить кэш и данные приложения Play Маркет через настройки телефона.

Если все сделано правильно и в выбранной стране приложение не заблокировано, вы сможете скачать его через Google Play. Не получилось? Тогда либо повторите операцию, либо создайте новый аккаунт Гугл и войдите через него в магазин, предварительно указав в настройках данные резидента другой страны. И не забудьте включить VPN.

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