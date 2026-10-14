Ночью дроны долетели до объекта, о котором большинство клиентов Сбера никогда не слышали, — до одного из дата-центров крупнейшего банка страны. Утром Сбер подтвердил атаку, и миллионы людей открыли СберБанк Онлайн, чтобы проверить баланс. На днях после похожих ударов замер Яндекс Пэй: люди три дня смотрели на застывшие цифры и не могли распоряжаться своими деньгами. Теперь многие думают, не пора ли вывести деньги из Сбера, пока не поздно. Я собрал всё, что известно на сейчас, и разобрал, что происходит с деньгами в приложении, что будет, если удары продолжатся, и стоит ли что-то выводить.

Что произошло ночью в Балакове

В ночь на 14 октября Саратовская область попала под массированную атаку беспилотников. Утром стало понятно, что под ударом был и дата-центр Сбера. Первый зампред правления банка Александр Ведяхин сказал журналистам на Российской энергетической неделе:

Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных.

Это первая атака на дата-центр российского банка. До этого под удары попадали площадки Яндекса, и чем это закончилось, мы видели: в день, когда встал дата-центр во Владимире, вместе с Яндексом легли Додо, Магнит и Lamoda. Насколько сильно пострадал объект Сбера, банк не раскрывает. И чтобы понять, чем это грозит вашим деньгам, сначала нужно разобраться, что именно стоит в Балакове.

Какой дата-центр попал под удар

Это не серверная в подвале отделения. Стройку в особой экономической зоне Балакова в сентябре 2021 года запускал лично Михаил Мишустин. По проекту это более 55 тысяч квадратных метров и семь модулей по 500 серверных стоек — Сбер называл его крупнейшим региональным дата-центром банка. Позже на этой же площадке собирались разместить сервисы государственной платформы ГосТех.

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При этом стройка ещё не закончена. По проекту завершить её должны в 2027 году, а у банка, по подсчётам CNews, три собственных дата-центра: в Балакове, в московском Южном порту и в Сколково. Две московские площадки, как ещё в 2017 году объяснял сам Сбер, работают в паре и подстраховывают друг друга.

Отсюда первая хорошая новость: основная нагрузка банка, скорее всего, шла не через Балаково. Это моё предположение — Сбер не раскрывает, какие системы работали на пострадавшей площадке. А вот плохая новость в том, что дата-центр — не танк, его не спрячешь и не перевезёшь. Адреса таких зданий известны заранее, и к этому мы ещё вернёмся.

Проверяем приложение СберБанк Онлайн на телефоне

Официально — ничего необычного. Ведяхин заявил, что все системы и все сервисы банка работают штатно, и пока ничто этому не противоречит: массового сбоя нет. На сервисе мониторинга Detector404 утром появились жалобы, в основном на мобильное приложение и сайт: кто-то не мог войти, у кого-то не прошла оплата. Но другие пользователи там же пишут, что приложение открывается, а баланс и операции на месте.

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Совсем спокойным это утро не назовёшь. Акции Сбербанка на Мосбирже оказались в лидерах падения, хотя и подешевели всего примерно на полпроцента. Инвесторы нервничают, но не бегут — и это хороший ориентир для обычного клиента.

Если приложение у вас всё-таки не открывается или баланс выглядит странно, сначала проверьте, не на вашей ли стороне проблема:

Переключитесь с Wi-Fi на мобильный интернет или наоборот. Откройте в браузере веб-версию СберБанк Онлайн и сверьте баланс там. Посмотрите, сколько жалоб на Сбер на сервисах мониторинга сбоев: если их сотни за час, проблема у банка. Если приложение просит обновиться, обновляйте его только через RuStore или официальный сайт Сбера.

Последний пункт важнее, чем кажется. Любая новость о проблемах банка — повод для мошенников разослать «срочное обновление» или «новую защищённую версию» приложения. Как отличить подделку, Сбер уже объяснял, и эти признаки поддельного СберБанк Онлайн стоит освежить в памяти прямо сегодня.

Почему Яндекс Пэй замер на три дня

Чтобы понять, что может случиться с деньгами в приложении дальше, стоит вспомнить последнюю неделю. За неделю удары пришлись на три из пяти дата-центров Яндекса: 8 октября — в Сасове, 9-го — в Калуге, 11-го — во Владимире. После третьего удара у Яндекса закончился запас прочности, и сервисы посыпались один за другим.

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Яндекс Пэй открывался, но показывал балансы, застывшие на ночи сбоя. Пополнить карту, снять деньги, перевести их было нельзя, и у меня самого деньги застряли в Яндекс Пэй прямо перед платежом по Сплиту. Переводы вернулись только 13 октября, и то не все.

При этом ни один рубль не пропал. Яндекс объяснил, что деньги не лежат в дата-центре: там хранятся записи о счетах, и эти записи продублированы на разных площадках. Пострадал не сам баланс, а доступ к нему. Запомните эту разницу — от неё зависит ответ на вопрос, выводить ли деньги.

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У Сбера здесь есть преимущество, которого не было у Яндекс Пэй: он крупнейший банк страны, и требования к нему жёстче. Для банков с активами от 500 миллиардов рублей ЦБ установил порог допустимого простоя в 2 часа — для переводов, вкладов, счетов и онлайн-банка. То есть банк обязан строить систему так, чтобы потеря одной площадки не выключала клиентов на дни. Но такие правила рассчитаны на аварии и пожары, а не на серию ударов подряд.

Что будет, если удары продолжатся

Вот здесь начинается то, что меня действительно тревожит. Пример Яндекса показал, что один удар крупная компания переживает почти незаметно, а неприятности начинаются, когда площадок выбивают несколько подряд. Минцифры вместе с Минобороны уже прорабатывают защиту дата-центров, но готовых решений пока не объявили. Если опираться на то, что мы видели у Яндекса, сценарии для клиента такие:

одна площадка выбывает — остальные забирают нагрузку, а клиенты в лучшем случае ничего не замечают, в худшем — видят задержки переводов и разовые ошибки входа;

выбывает основная площадка — приложение может открываться, но часть операций перестанет проходить, а баланс будет обновляться с опозданием, как это было у Яндекс Пэй;

сбой затягивается — к нему подключаются мошенники с «компенсациями» и «безопасными счетами», как это уже случилось после сбоя Яндекса.

Это моя оценка, а не прогноз банка: Сбер не рассказывает, как у него распределены системы между площадками, и правильно делает. Но важно понимать, чем рискует обычный клиент. Под угрозой доступ к деньгам, а не сами деньги. И доступ может пропасть в самый неудобный момент — на кассе, на заправке, в день платежа по кредиту.

Что теряет тот, кто в панике снимает всё со счёта

Первое желание после таких новостей понятно: перевести всё в другой банк или снять наличными. Технически это несложно — переводить деньги себе в другой банк по СБП можно без комиссии до 30 миллионов рублей в месяц. Но у резкого вывода есть цена, о которой в спешке не думают.

Вот что можно потерять:

проценты по вкладу — при досрочном закрытии их, как правило, пересчитывают по ставке «до востребования», то есть почти до нуля;

повышенный кешбэк и бонусы, которые привязаны к тратам по карте Сбера;

смысл всей операции — другой банк тоже хранит записи о счетах в дата-центрах, и никто не обещает, что удары обойдут их стороной;

сами деньги, если «вывод» подскажет человек по телефону.

Последний пункт самый опасный. Схема с «безопасным счётом» старая, но на фоне атаки она звучит особенно убедительно: «дата-центр уничтожен, ваши деньги под угрозой, срочно переведите их». Ни Сбер, ни ЦБ так не звонят. Если переживаете за пожилых родителей, включите им доверенное лицо в СберБанк Онлайн — тогда крупный перевод без вашего ведома у них не пройдёт. Страховка вкладов в этой истории тоже не помогает. АСВ возвращает до 1,4 миллиона рублей, только если у банка отозвали лицензию. Временный сбой — не страховой случай, поэтому защищаться от него придётся самим.

Мой вывод: что я сделал бы с деньгами

Прямо сейчас с деньгами в приложении СберБанк Онлайн ничего не происходит. Банк работает, массового сбоя нет, а даже если дата-центр в Балакове серьёзно пострадал, деньги клиентов не хранятся в одном здании: записи о счетах дублируются, а ЦБ требует от крупнейших банков восстанавливать работу за пару часов. Поэтому выводить всё я бы не стал — потеряете проценты и ничего не выиграете.

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Но спокойствие здесь условное. Сбер пережил первый удар, а Яндекс тоже пережил первый — и упал после третьего. Если атаки продолжатся, самое реальное последствие для клиента — не потеря денег, а дни, когда ими нельзя воспользоваться. Поэтому часть денег я бы всё-таки вывел: сумму на несколько дней жизни — на карту другого банка. А саму карту добавил бы в Mir Pay, пока всё работает и банк присылает коды:

Установите Mir Pay из RuStore, если его ещё нет. Откройте приложение и нажмите «Добавить карту». Отсканируйте карту другого банка или введите её данные вручную. Подтвердите добавление кодом из SMS.

Названия кнопок могут немного отличаться в зависимости от версии приложения. Важный нюанс: карта Сбера в Mir Pay от сбоя Сбера не спасёт — каждую оплату всё равно одобряет банк, выпустивший карту. Всё остальное, что стоит подготовить заранее, я собрал в пошаговом плане на случай сбоя — он писался про Яндекс, но работает для любого сервиса. И ещё немного наличных дома. Я уже объяснял, почему снова ношу с собой наличку, и после этой недели аргументов у меня только прибавилось. Остальное пусть лежит в Сбере и приносит проценты.