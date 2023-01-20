Почему новые смартфоны покупают все реже и стоит ли брать их сейчас

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Артем Сутягин 0

Наверное, вы даже без экспертов заметили, что 5-10 лет назад люди в вашем окружении, да и вы сами, гораздо больше думали о замене телефона, чем сейчас. На это есть огромное количество причин, но факт остается фактом. В некотором роде можно сказать, что золотые времена рынка смартфонов прошли и теперь с ним все не так просто и радужно. Все это кажется настоящей проблемой, но ситуация еще может измениться к лучшему. Главное, понять, почему так произошло и стоит ли сейчас покупать телефон. Для многих это самый главный вопрос с неоднозначным ответом на него.

Почему новые смартфоны покупают все реже и стоит ли брать их сейчас. Новые смартфоны уже не вызывают такого интереса, как раньше. Фото.

Новые смартфоны уже не вызывают такого интереса, как раньше

Какие смартфоны лучше продаются

Мировые поставки смартфонов упали на 17% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года. За весь 2022 год поставки смартфонов сократились на 11% и составили менее 1,2 миллиарда штук, что отражает чрезвычайно сложный год для всех поставщиков. Об этом сообщает аналитическое агентство Canalys.

Apple вернула себе первое место в четвертом квартале и достигла самой высокой квартальной доли рынка в 25%, несмотря на сокращение спроса и проблемы с производством в Чжэнчжоу. Samsung закончила квартал на втором месте с долей рынка 20%, но весь год до этого именно корейская компания была лидером рейтинга. Xiaomi сохранила третье место, несмотря на то, что ее доля упала до 11% в четвертом квартале, в основном из-за проблем в Индии. OPPO и Vivo замыкают пятерку лидеров, занимая соответственно 10% и 8% рынка.

Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. Четвертый квартал знаменует собой худшие годовые показатели и показатели четвертого квартала за десятилетие. Продавцы крайне осторожны в отношении новых запасов. Сезон праздничных распродаж, подкрепленный сильными рекламными стимулами от поставщиков, помог сократить уровень запасов. В то время как спрос на модели низкого и среднего ценового сегмента быстро падал в предыдущих кварталах, в четвертом квартале начал снижаться спрос на дорогие телефоны. Показатели рынка в четвертом квартале 2022 года резко контрастируют с четвертым кварталом 2021 года, когда наблюдался рост спроса и ослабление проблем с поставками — сказал аналитик Canalys Research Рунар Бьорховде.

Что будет со смартфонами в 2023 году

Аналитики также сообщают, что поставщики подходят к 2023 году с осторожностью, уделяя приоритетное внимание прибыльности и защите своей доли рынка. Поставщики сокращают расходы, чтобы приспособиться к новым рыночным реалиям. Будущие продажи будут зависеть от того насколько производители будут хорошо преподносить свои новинки и рекламировать их.

Что будет со смартфонами в 2023 году. Тенденция графика не самая радостная для производителей. Фото.

Тенденция графика не самая радостная для производителей.

Специалисты Canalys прогнозирует незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году, при этом ожидается, что условия останутся жесткими. В мире наблюдаются признаки кризиса и снижения спроса на многие группы товаров, которые не являются обязательными. В числе первых страдает отрасль смартфоностроения, которая, казалось, начала оживать после пандемийного кризиса.

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Телефоны почти ничем не отличаются друг от друга

Проблема еще и в том, что топовые смартфоны не предлагают почти ничего нового, кроме увеличения и без того запредельной производительности, а средний сегмент уже подешевел до своего минимума и очень сильно выровнялся. Смартфоны разных производителей теперь все меньше отличаются друг от друга. Поэтому пользователи не спешат обновлять свои устройства.

Телефоны почти ничем не отличаются друг от друга. Как обычно, iPhone не перестанут покупать в ближайшее время. Фото.

Как обычно, iPhone не перестанут покупать в ближайшее время.

Стоит ли сейчас покупать телефон

Мы уже говорили о том, что в ближайшее время будет увеличиваться количество распродаж и спецпредложений, которые уже лезут изо всех каналов сбыта. В основном, это скидки на относительно недорогие китайские модели. В ближайшее время размер скидок может увеличиться, но ситуация не продлится вечно. Возможно, с учетом курса валюты, сейчас самое время обновить свой смартфон. Но только в том случае, если он вам действительно нужен. Покупать его просто так не стоит. Зато, если вы действительно думали о замене, то, возможно, сейчас самое хорошее время сделать это. Но имейте в виду, что сказанное относится в основном к бюджетному и среднему сегментам. В топовом там своя жизнь.

Не спешите покупать телефон! Они могут подешеветь в 2023 году.

Если у вас вызывает вопросы, кто такие ребята из Canalys, которые часто делятся своими аналитическими данными, вот ответ. Canalys — независимая аналитическая компания, которая занимается анализом рынка и предоставлением различных отчетов. Подобных компаний много, но в целом им можно верить, хотя рынок смартфонов и очень.

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