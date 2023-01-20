Почему новые смартфоны покупают все реже и стоит ли брать их сейчас

Наверное, вы даже без экспертов заметили, что 5-10 лет назад люди в вашем окружении, да и вы сами, гораздо больше думали о замене телефона, чем сейчас. На это есть огромное количество причин, но факт остается фактом. В некотором роде можно сказать, что золотые времена рынка смартфонов прошли и теперь с ним все не так просто и радужно. Все это кажется настоящей проблемой, но ситуация еще может измениться к лучшему. Главное, понять, почему так произошло и стоит ли сейчас покупать телефон. Для многих это самый главный вопрос с неоднозначным ответом на него.

Какие смартфоны лучше продаются

Мировые поставки смартфонов упали на 17% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года. За весь 2022 год поставки смартфонов сократились на 11% и составили менее 1,2 миллиарда штук, что отражает чрезвычайно сложный год для всех поставщиков. Об этом сообщает аналитическое агентство Canalys.

Apple вернула себе первое место в четвертом квартале и достигла самой высокой квартальной доли рынка в 25%, несмотря на сокращение спроса и проблемы с производством в Чжэнчжоу. Samsung закончила квартал на втором месте с долей рынка 20%, но весь год до этого именно корейская компания была лидером рейтинга. Xiaomi сохранила третье место, несмотря на то, что ее доля упала до 11% в четвертом квартале, в основном из-за проблем в Индии. OPPO и Vivo замыкают пятерку лидеров, занимая соответственно 10% и 8% рынка.

Поставщики смартфонов боролись в сложных макроэкономических условиях в течение всего 2022 года. Четвертый квартал знаменует собой худшие годовые показатели и показатели четвертого квартала за десятилетие. Продавцы крайне осторожны в отношении новых запасов. Сезон праздничных распродаж, подкрепленный сильными рекламными стимулами от поставщиков, помог сократить уровень запасов. В то время как спрос на модели низкого и среднего ценового сегмента быстро падал в предыдущих кварталах, в четвертом квартале начал снижаться спрос на дорогие телефоны. Показатели рынка в четвертом квартале 2022 года резко контрастируют с четвертым кварталом 2021 года, когда наблюдался рост спроса и ослабление проблем с поставками — сказал аналитик Canalys Research Рунар Бьорховде.

Что будет со смартфонами в 2023 году

Аналитики также сообщают, что поставщики подходят к 2023 году с осторожностью, уделяя приоритетное внимание прибыльности и защите своей доли рынка. Поставщики сокращают расходы, чтобы приспособиться к новым рыночным реалиям. Будущие продажи будут зависеть от того насколько производители будут хорошо преподносить свои новинки и рекламировать их.

Специалисты Canalys прогнозирует незначительный рост рынка смартфонов в 2023 году, при этом ожидается, что условия останутся жесткими. В мире наблюдаются признаки кризиса и снижения спроса на многие группы товаров, которые не являются обязательными. В числе первых страдает отрасль смартфоностроения, которая, казалось, начала оживать после пандемийного кризиса.

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Телефоны почти ничем не отличаются друг от друга

Проблема еще и в том, что топовые смартфоны не предлагают почти ничего нового, кроме увеличения и без того запредельной производительности, а средний сегмент уже подешевел до своего минимума и очень сильно выровнялся. Смартфоны разных производителей теперь все меньше отличаются друг от друга. Поэтому пользователи не спешат обновлять свои устройства.

Стоит ли сейчас покупать телефон

Мы уже говорили о том, что в ближайшее время будет увеличиваться количество распродаж и спецпредложений, которые уже лезут изо всех каналов сбыта. В основном, это скидки на относительно недорогие китайские модели. В ближайшее время размер скидок может увеличиться, но ситуация не продлится вечно. Возможно, с учетом курса валюты, сейчас самое время обновить свой смартфон. Но только в том случае, если он вам действительно нужен. Покупать его просто так не стоит. Зато, если вы действительно думали о замене, то, возможно, сейчас самое хорошее время сделать это. Но имейте в виду, что сказанное относится в основном к бюджетному и среднему сегментам. В топовом там своя жизнь.

Не спешите покупать телефон! Они могут подешеветь в 2023 году.

Если у вас вызывает вопросы, кто такие ребята из Canalys, которые часто делятся своими аналитическими данными, вот ответ. Canalys — независимая аналитическая компания, которая занимается анализом рынка и предоставлением различных отчетов. Подобных компаний много, но в целом им можно верить, хотя рынок смартфонов и очень.

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