Прочность смартфона крайне важна, когда речь заходит об эксплуатации гаджета в повседневной жизни. Выбирая устройство, мы редко задумываемся о том, насколько прочным оно является. И в этом нам поможет разобраться популярный YouTube-пользователь JerryRigEverything. Он поделился поделился списком смартфонов 2019 года, которые выиграли в различных номинациях, среди них: самый ремонтопригодный смартфон, наименее ремонтопригодный, самый инновационный, самый красивый внутри, наименее стойкий и самый прочный.

Самым ремонтопригодным телефоном оказался Google Pixel 3a. Смартфон позволяет легко заменить дисплей, это займёт у владельца телефона не более 5 минут. Наименее ремонтопригодными можно назвать Royale Flexpai и смартфоны компании Apple. Flexpai — это гибкий планшет, в случае поломки его легче всего просто выкинуть. В случае с аппаратами Apple ситуация чуть сложнее. Новые смартфоны компании можно починить, но всё это будет стоить немалых денег. Достаточно легко заменить экран, однако проблемы могут возникнуть с задней стеклянной панелью, стоимость замены которой на iPhone 11 Pro Max составляет 599 долларов. Компания в устройствах использует нестандартные шурупы, что также усложняет процесс.

Самыми инновационными телефонами стали Nubia Z20, Blackview Max 1 и Galaxy Fold. Первый имеет второй экран на задней панели, Max 1 оснащён проектором для просмотра фильмов и видео, а Galaxy Fold это просто отличный складной смартфон, к тому же он достаточно прочный. Автор канала похвалил аппарат за отличный стойкий механизм складывания. Самым красивым внутри был признан Galaxy A80. А всё благодаря автоматическому механизму выдвижного блока камеры — выглядит процесс появления и скрытия блока захватывающе сложным в техническом плане.

Итак, мы переходим к самому главному — наименее стойкий смартфон. Им оказался Xiaomi Redmi Note 7. Лёгким движением рук автор канала смог сломать устройство, практически полностью разделив его на два отдельных куска. Это худший показатель из всех смартфонов в 2019 году, поэтому владельцам данного телефона стоит бережнее к нему относиться. Еще одним наименее стойким является Googe Pixel 4. Он, конечно, более стойки в сравнении с Note 7, однако стоит учитывать высокую цену, за которую вы не получите достаточной прочности и качества.

Самый прочный смартфон — Google Pixel 3a. Вы только взгляните на то, насколько гибкий корпус в устройстве:

После такого экран остался целым, да и функционально аппарат не потерял ничего. Таким образом получаем, что в 2019 году Google Pixel 3a является самым ремонтопригодным и прочным смартфоном на рынке. К тому же это один из лучших вариантов по соотношению цены и качества. На Ebay устройство можно приобрести 20-25 тысяч рублей, за эти деньги вы получите чистый Android с частыми обновлениями, одну из лучших камер на рынке, качественный OLED-дисплей с функцией Always On Display. К слову, немалую роль в хорошей стойкости могло сыграть стекло Asahi Dragontrail Glass, которым защищён телефон спереди. Вероятно, он более гибкий в сравнении с привычным Gorilla Glass.

Телефон работает на процессоре Snapdragon 670, оснащён 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти, имеется поддержка HDR10 и аккумулятор на 3000 мАч. Давайте оценим качество снимков, которые можно получить на данный аппарат:

Многие современные телефоны, такие как iPhone 11 Pro или Galaxy Note 10, предлагают несколько камер, много различных функций, однако в случае с Pixel 3a всё гораздо проще. Здесь всего одна камера, но за счёт правильной обработки фотографий финальный результат просто потрясает своим качеством. Предлагаем обсудить камеру смартфона в Телеграм.

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Смартфоны станут сложнее

С появлением складных смартфонов стоимость ремонта гаджетов существенно возрастет. И с этим пока ничего не поделать, ведь гибкие телефоны сложны в вопросе конструкции, они имеют сложные механизмы. К тому же в Galaxy Fold 2 Samsung будет использовать стекло вместо пластика в качестве защиты дисплея, это может привести к еще меньшей стойкости к падениям. Гибкий поликарбонат по аналогии с Pixel 3a, вероятно, является самым практичным и удобным решением. Такой смартфон не жалко носить без чехла просто потому, что там нечему разбиться.

Изменилось ли у вас отношение к Pixel 3a после данного материала? Делитесь мнением в комментариях.