vivo опубликовала график выхода OriginOS 7 — новой оболочки на базе Android 17 — для смартфонов и планшетов vivo и iQOO. Первые устройства получат обновление 9 октября 2026 года, последние в списке — к концу января 2027-го. Если вы уже прочитали наш обзор оболочки OriginOS 7, то пора переходить к действию и проверить наличие своего смартфона в списке.

Флагманы X300 и iQOO 15 обновятся первыми

В первую волну попали самые свежие устройства обеих марок: vivo X300, чему особенно рад наш автор Герман Вологжанин, который пользуется именно этим смартфоном, складные X Fold6 и X Fold5, серия iQOO 15 и iQOO Neo11, а также два планшета Pad6 Pro. Для них обновление стартует 9 октября.

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Полный список первой волны:

vivo X Fold6;

vivo X Fold5;

vivo X300 Ultra Satellite Communication Edition;

vivo X300 Ultra;

vivo X300 Pro Satellite Communication Edition;

vivo X300 Pro;

vivo X300s;

vivo X300;

vivo X300 E;

vivo Pad6 Pro;

iQOO 15 Ultra;

iQOO 15;

iQOO 15T;

iQOO Neo11 Ultimate Edition;

iQOO Neo11;

iQOO Pad6 Pro.

Если у вас одна из этих моделей, ждать придётся меньше всего. Но помните, что дата в графике — это начало раздачи, а не момент, когда прошивка появится у всех сразу: обычно обновление приходит партиями в течение нескольких дней или недель.

Вторая волна 29 октября: X200, X Fold3 и iQOO 13

Через три недели после флагманов OriginOS 7 начнут получать устройства прошлого поколения. Сюда вошли вся серия vivo X200, включая компактный X200 Pro mini, складные X Fold3 и X Fold3 Pro, среднебюджетные S60, планшеты Pad5 Pro и линейки iQOO 13 и Neo10:

vivo X Fold3 Pro;

vivo X Fold3;

vivo X200 Ultra;

vivo X200 Pro Satellite Communication Edition;

vivo X200 Pro;

vivo X200 Pro mini;

vivo X200s;

vivo X200;

vivo S60;

vivo S60 Vitality Edition;

vivo Pad5 Pro;

iQOO 13;

iQOO Neo10 Pro+;

iQOO Neo10 Pro;

iQOO Neo10;

iQOO Pad5 Pro.

Для владельцев X200 и iQOO 13 это хорошая новость: аппараты возрастом около года получают крупное обновление системы без большой задержки относительно новинок.

До конца ноября очередь дойдёт до X100, iQOO 12 и планшетов Pad5

Третья группа — самая многочисленная, в ней больше двадцати устройств. Точной даты для неё нет, vivo обещает уложиться до конца ноября. Здесь собраны флагманы 2024 года (X100, X Fold2, iQOO 12), игровые iQOO Neo9, смартфоны S50 и почти все планшеты серии Pad5:

vivo X Fold2;

vivo X100 Ultra;

vivo X100s Pro;

vivo X100 Pro;

vivo X100s;

vivo X100;

vivo S50 Pro mini;

vivo S50;

vivo S50t;

vivo S50t Vitality Edition;

vivo Pad5;

vivo Pad5e;

vivo Pad5c;

iQOO 12 Pro;

iQOO 12;

iQOO Neo9S Pro+;

iQOO Neo9S Pro;

iQOO Neo9 Pro;

iQOO Neo9;

iQOO Z11 Turbo;

iQOO Pad5;

iQOO Pad5e;

iQOO Pad5c.

Обратите внимание на планшеты: vivo не оставляет их на потом, а обновляет вместе со смартфонами тех же лет. Для Pad5 и Pad5e это значит тот же интерфейс и функции, что и на телефонах.

Декабрь и январь закроют X90, S-серию и бюджетные Y

Последние две волны растянуты на конец 2026 и начало 2027 года. Флагманы 2023 года и часть моделей среднего класса должны обновиться до конца декабря, а самые доступные устройства — до конца января.

До конца декабря 2026 года:

vivo X90 Pro+;

vivo X90 Pro;

vivo X90s;

vivo X90;

vivo S30;

vivo S30 Pro mini;

iQOO 11 Pro;

iQOO 11S;

iQOO 11;

iQOO Z11;

iQOO Z11S;

iQOO Z10 Turbo+.

До конца января 2027 года:

vivo S20 Pro;

vivo S20;

vivo Y600 Pro;

vivo Y600 Turbo;

vivo Y500 Pro;

vivo Y500i;

vivo Y500s;

iQOO Z10 Turbo Pro;

iQOO Z10 Turbo.

Если вашего устройства нет ни в одной из пяти групп, рассчитывать на OriginOS 7, судя по опубликованному графику, не стоит. Отдельного списка моделей, которые остались без обновления, vivo не публиковала, поэтому окончательно судить можно будет только после глобального анонса.

Глобальная версия придёт на несколько недель позже

Для международных моделей vivo уже запустила программу предварительного тестирования OriginOS 7 на iQOO 15 и vivo X300 Pro. Подробнее о том, кто уже может установить тестовую сборку, мы рассказывали отдельно.

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Официальные планы по глобальному развёртыванию vivo объявит 21 сентября. По опыту прошлых лет международные версии получают ту же прошивку на несколько недель позже китайских, так что владельцам глобальных X300 и iQOO 15 стоит ориентироваться скорее на конец октября или ноябрь, чем на 9 октября. Точные даты для каждой модели появятся только после анонса, и тогда мы обновим материал.