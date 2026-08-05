Android-планшеты продолжают пользоваться спросом, и мы регулярно рассказываем о новинках со скидками, как POCO Pad X1 за 20 тысяч рублей. Но дома у вас могло заваляться и старое устройство. Тогда что делать с ним после покупки нового? Я достал из ящика медленный планшет, который давно перестал использовать, и превратил его в удобный домашний экран под одну задачу за раз. Рассказываю, зачем это нужно и как повторить самому.

Мы считаем старую технику ненужной, потому что ждём от неё всего сразу. Но устройству не обязательно делать всё. Стоит закрепить за планшетом одну роль, и он снова становится удобным. Мой планшет продолжал работать, просто стал неактуальным для повседневных сценариев. Я перестал носить его с собой как основной планшет и поставил на стол в гостиной — постоянно на зарядке и готовым к простым задачам.

Что делать со старым планшетом

Первый очевидный сценарий — чтение на большом экране. Телефон подходит для быстрых статей и соцсетей, но для долгих сессий крупный дисплей удобнее. Автор читает на планшете электронные книги, журналы по подписке, рассылки и длинные тексты.

Второй сценарий — видео. Старый планшет становится хорошим спутником для YouTube: когда основной телевизор занят, можно открыть документалку или трансляцию, не мешая другим. Тут есть неочевидное преимущество перед смартфоном. С включёнными режимами фокусировки контент не прерывается постоянными уведомлениями, звонками и вибрацией, как это было бы на телефоне.

Зачем нужен планшет на кухне

На кухне планшет закрывает сразу несколько мелких задач. Я использую приложение для рецептов Paprika: большой экран показывает все шаги, список ингредиентов и картинки, и при этом ничто не отвлекает от процесса.

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Помимо рецептов, планшет спокойно работает как крупный кухонный таймер. Ничего сложного, но именно такие простые роли и делают старое устройство удобным в быту.

Как настроить старый планшет на Android

Отдельная часть подхода — намеренно ограничить устройство. Я не установил на планшет ни одной соцсети, не добавил основную почту и отключил случайные уведомления. Смысл в том, чтобы ничто не тянуло внимание на себя.

Такой планшет становится ещё и пультом для умного дома. У меня он связан с приложениями Philips Hue и Home Assistant, так что управлять устройствами можно прямо с дивана. Загруженный Spotify позволяет ставить подкасты и плейлисты на умные колонки и стримеры. Если вам близка идея умного дома, посмотрите и на управление домом в одно касание.

Кому стоит оставить старый планшет, а кому нет

Полезность зависит от контекста. От нового планшета ждут многозадачности и свежих игр, а от старого — всего одной задачи за раз. Для этого мощности часто хватает с запасом. Подход подойдёт вам, если:

дома лежит старый планшет, который жалко выбросить;

вы хотите отдельный экран для чтения, рецептов или видео без отвлечений;

нужен простой пульт для умного дома или музыки на диване.

А вот если вам нужен планшет для работы, тяжёлых игр и постоянной многозадачности, старое устройство эту роль не заменит — здесь важно честно понимать его границы.