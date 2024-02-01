Сравнение FunTouch OS и MIUI. Какая оболочка для смартфона на Андроид лучше

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Иван Герасимов

В последние годы при выборе смартфона покупатели акцентируют внимание не только на характеристиках вроде процессора, камеры и быстрой зарядки, но и на том, какая оболочка Android установлена. Их выбор огромен и каждая по-своему удобна, но все же стоит признать, что самая популярная — это MIUI, которая недавно переродилась в HyperOS. Кроме того, есть и объективно недооцененные прошивки, одна из которых — FunTouсh OS от vivo. Каждая из них по-своему удобна, но какая оболочка для Android лучше? Попытаемся сравнить их, чтобы выбрать самую удобную и практичную.

Сравнение FunTouch OS и MIUI. Какая оболочка для смартфона на Андроид лучше. Разбираемся, какая прошивка лучше в 2024 — MIUI или FunTouch OS. Фото.

Разбираемся, какая прошивка лучше в 2024 — MIUI или FunTouch OS

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Оболочка FunTouch OS — плюсы и минусы

Первое, за что любят FunTouch OS — за плавность работы. Не сказать, что она летает, но даже слабые бюджетные смартфоны справляются с ней на ура. В первую очередь, это связано с тем, что в системе нет бешеных визуальных эффектов и по большому счету оболочка от vivo напоминает чистый Андроид. Кроме того, по умолчанию здесь приятные иконки рабочего стола, которые даже при ручной настройке всегда остаются закругленными.

Оболочка FunTouch OS — плюсы и минусы. FunTouch OS не выделяется какими-либо изысками и проста в использовании. Фото.

FunTouch OS не выделяется какими-либо изысками и проста в использовании

При смахивании экрана вниз вас ждет шторка со свернутыми переключателями. Она, на мой взгляд, объективно уступает по эргономичности Центру управления из MIUI, так как значков очень много и они слишком мелкие для такого элемента меню. Не нравится и экран блокировки, для которого по умолчанию предусмотрен лишь один стиль часов, а остальные можно скачать в магазине. Естественно, очень колхозные.

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Прошивка смартфонов vivo

В FunTouch OS встроено много приложений от vivo, правда, далеко не все из них хорошего качества. К примеру, система навязывает стандартный браузер vivo, а также собственный каталог V-Appstore. Но есть и крутые вроде vivoCloud и EasyShare, за которые не стыдно. Время от времени оболочка от vivo засыпает экран блокировки различными системными уведомлениями. Их нельзя назвать компактными, как они занимают много места.

Прошивка смартфонов vivo. У FunTouch OS есть объективно не самые удачные элементы интерфейса вроде уведомлений. Фото.

У FunTouch OS есть объективно не самые удачные элементы интерфейса вроде уведомлений

А еще FunTouch OS изобилует различными надстройками вроде игрового режима, быстрого разделения экрана тремя пальцами и другими жестами. Несмотря на все сильные стороны, иногда складывается ощущение, что прошивка от vivo работает слишком неторопливо, что даже утомляет и вызывает сонливость. Зато у нее нет проблем с неточным переводом меню.

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MIUI — быстрая оболочка для Android

Скорость работы MIUI не вызывает вопросов, особенно, если речь про MIUI 14: все элементы интерфейса появляются очень плавно, но быстро. В отличие от FunTouch OS, при удерживании иконки срабатывает приятная вибрация, интенсивность которой еще и регулируется в настройках. Внешний вид оболочки смартфонов Xiaomi кастомизируется до мелочей: в частности, есть два варианта Центра управления, один из которых напоминает iOS и понравится фанатам iPhone.

MIUI — быстрая оболочка для Android. MIUI выглядит немного свежее и сбалансированнее, чем операционка от vivo. Фото.

MIUI выглядит немного свежее и сбалансированнее, чем операционка от vivo

Меню настроек MIUI выглядит более структурированным и понятным в отличие от оболочки vivo, а также сопровождается иконками. А вот разделение экрана в MIUI или плавающие окна запустить немного сложнее да и набор жестов в FunTouch OS немного шире. Не понравился машинный перевод некоторых пунктов меню в MIUI: встречается он не так часто, но все же мозолит глаза. А еще есть очень странная штука: для установки APK-файла нужно ждать 10 секунд прежде чем дать согласие — это вызывает недоумение.

MIUI — быстрая оболочка для Android. Само меню настроек отсортировано очень неплохо, но некоторых функций не хватает. Фото.

Само меню настроек отсортировано очень неплохо, но некоторых функций не хватает

В то же время, для настройки интерфейса MIUI есть огромный спектр инструментов: анимации, эффекты, часы для рабочего стола и экрана блокировки, причем все это — встроенные варианты. Можно менять внешний вид оболочки, не подгружая ничего со стороны — только за это я готов простить системе все ее недостатки.

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Какая оболочка Андроид лучше

На самом деле, определиться крайне сложно. Хотите больше настроек, функций и более продвинутый интерфейс — вам объективно подойдет смартфон с MIUI. На мой взгляд, эта оболочка выглядит на порядок свежее, интереснее и динамичнее, нежели FunTouch OS. Вдобавок в ней не так много стандартных приложений, а некоторые даже лучше сторонних из Гугл Плей.

Какая оболочка Андроид лучше. Меню многозадачности в двух прошивках несколько различается. Фото.

Меню многозадачности в двух прошивках несколько различается

В то же время, FunTouch OS привлекает своей простотой, хоть и уступает в функциональности. В то же время, у нее меньше ошибок, а при их появлении разработчики оперативно выпускают апдейты. При этом цикл поддержки обновлений Android для смартфонов vivo составляет всего 2 года, тогда как новейших Xiaomi и POCO — 3 года.

Так что, вам предстоит решить, сколько планируете пользоваться смартфоном и важно ли для вас наличие свежих версий операционки. Ну, а начать можно с недорогого vivo V29e на FunTouch OS или с новейшего POCO M6 Pro — на MIUI 14!

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