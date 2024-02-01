Сравнение FunTouch OS и MIUI. Какая оболочка для смартфона на Андроид лучше

В последние годы при выборе смартфона покупатели акцентируют внимание не только на характеристиках вроде процессора, камеры и быстрой зарядки, но и на том, какая оболочка Android установлена. Их выбор огромен и каждая по-своему удобна, но все же стоит признать, что самая популярная — это MIUI, которая недавно переродилась в HyperOS. Кроме того, есть и объективно недооцененные прошивки, одна из которых — FunTouсh OS от vivo. Каждая из них по-своему удобна, но какая оболочка для Android лучше? Попытаемся сравнить их, чтобы выбрать самую удобную и практичную.

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Оболочка FunTouch OS — плюсы и минусы

Первое, за что любят FunTouch OS — за плавность работы. Не сказать, что она летает, но даже слабые бюджетные смартфоны справляются с ней на ура. В первую очередь, это связано с тем, что в системе нет бешеных визуальных эффектов и по большому счету оболочка от vivo напоминает чистый Андроид. Кроме того, по умолчанию здесь приятные иконки рабочего стола, которые даже при ручной настройке всегда остаются закругленными.

При смахивании экрана вниз вас ждет шторка со свернутыми переключателями. Она, на мой взгляд, объективно уступает по эргономичности Центру управления из MIUI, так как значков очень много и они слишком мелкие для такого элемента меню. Не нравится и экран блокировки, для которого по умолчанию предусмотрен лишь один стиль часов, а остальные можно скачать в магазине. Естественно, очень колхозные.

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Прошивка смартфонов vivo

В FunTouch OS встроено много приложений от vivo, правда, далеко не все из них хорошего качества. К примеру, система навязывает стандартный браузер vivo, а также собственный каталог V-Appstore. Но есть и крутые вроде vivoCloud и EasyShare, за которые не стыдно. Время от времени оболочка от vivo засыпает экран блокировки различными системными уведомлениями. Их нельзя назвать компактными, как они занимают много места.

А еще FunTouch OS изобилует различными надстройками вроде игрового режима, быстрого разделения экрана тремя пальцами и другими жестами. Несмотря на все сильные стороны, иногда складывается ощущение, что прошивка от vivo работает слишком неторопливо, что даже утомляет и вызывает сонливость. Зато у нее нет проблем с неточным переводом меню.

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MIUI — быстрая оболочка для Android

Скорость работы MIUI не вызывает вопросов, особенно, если речь про MIUI 14: все элементы интерфейса появляются очень плавно, но быстро. В отличие от FunTouch OS, при удерживании иконки срабатывает приятная вибрация, интенсивность которой еще и регулируется в настройках. Внешний вид оболочки смартфонов Xiaomi кастомизируется до мелочей: в частности, есть два варианта Центра управления, один из которых напоминает iOS и понравится фанатам iPhone.

Меню настроек MIUI выглядит более структурированным и понятным в отличие от оболочки vivo, а также сопровождается иконками. А вот разделение экрана в MIUI или плавающие окна запустить немного сложнее да и набор жестов в FunTouch OS немного шире. Не понравился машинный перевод некоторых пунктов меню в MIUI: встречается он не так часто, но все же мозолит глаза. А еще есть очень странная штука: для установки APK-файла нужно ждать 10 секунд прежде чем дать согласие — это вызывает недоумение.

В то же время, для настройки интерфейса MIUI есть огромный спектр инструментов: анимации, эффекты, часы для рабочего стола и экрана блокировки, причем все это — встроенные варианты. Можно менять внешний вид оболочки, не подгружая ничего со стороны — только за это я готов простить системе все ее недостатки.

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Какая оболочка Андроид лучше

На самом деле, определиться крайне сложно. Хотите больше настроек, функций и более продвинутый интерфейс — вам объективно подойдет смартфон с MIUI. На мой взгляд, эта оболочка выглядит на порядок свежее, интереснее и динамичнее, нежели FunTouch OS. Вдобавок в ней не так много стандартных приложений, а некоторые даже лучше сторонних из Гугл Плей.

В то же время, FunTouch OS привлекает своей простотой, хоть и уступает в функциональности. В то же время, у нее меньше ошибок, а при их появлении разработчики оперативно выпускают апдейты. При этом цикл поддержки обновлений Android для смартфонов vivo составляет всего 2 года, тогда как новейших Xiaomi и POCO — 3 года.

Так что, вам предстоит решить, сколько планируете пользоваться смартфоном и важно ли для вас наличие свежих версий операционки. Ну, а начать можно с недорогого vivo V29e на FunTouch OS или с новейшего POCO M6 Pro — на MIUI 14!

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