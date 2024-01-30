В HyperOS появились крутые суперобои с Луной. Попробуй: их можно установить на любой Xiaomi

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Герман Вологжанин

Одной из главных фишек MIUI 12 стали суперобои на Xiaomi. Изначально разработчики предложили только два варианта: Земля и Марс, а впоследствии добавили Сатурн, Геометрию и Заснеженные вершины. На протяжении нескольких последних лет доступные варианты оставались неизменными, но в оболочке HyperOS появились новые суперобои Луна. Если ваш Xiaomi до сих пор базируется на MIUI, или он вообще не поддерживает функцию анимированных обоев, их все равно можно установить на смартфон.

В HyperOS появились крутые суперобои с Луной. Попробуй: их можно установить на любой Xiaomi. Новые суперобои можно поставить даже на старый Xiaomi. Фото: Technobuzznet. Фото.

Новые суперобои можно поставить даже на старый Xiaomi. Фото: Technobuzznet

Суперобои Луна — что нового

Как и всегда, суперобои Луна представляют собой анимированные заставки, которые связывают Always on Display, экран блокировки и рабочий стол, делая их единым целым. В случае с планетами при разблокировке смартфона происходит визуальная телепортация, будто вы перемещаетесь из космоса в одну из географических точек.

Суперобои Луна — что нового. Суперобои соединяют AOD, экран блокировки и рабочий стол. Фото.

Суперобои соединяют AOD, экран блокировки и рабочий стол

Перемещаться можно в разные локации. В случае с Луной на HyperOS доступно 5 вариантов:

  • Апеннины;
  • Лунный дворец;
  • Обратная сторона Луны;
  • Чанъэ-5;
  • База спокойствия.

Все они связаны с различными космическими миссиями, включая «Апполон-11», в рамках которой команда из трех человек под руководством Нила Армстронга сделала «маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» на поверхности естественного спутника Земли.

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Где скачать суперобои Луна

По умолчанию суперобои с Луной могут поставить только владельцы смартфонов на HyperOS после обновления системного приложения Обои. Если вы еще не получили апдейт или пользуетесь устройством на MIUI 14 и более ранней версии, то прежде всего вам понадобится:

  1. Скачать обновление приложения Обои.
  2. Открыть загруженный APK-файл.
  3. Подтвердить обновление приложения MiWallpaper.
Где скачать суперобои Луна. Без обновления приложения вы не сможете поставить суперобои. Фото.

Без обновления приложения вы не сможете поставить суперобои

Также необходимо загрузить сами суперобои с Луной. Их можно скачать по ссылке, которая прячется в специальной кнопке, расположенной ниже.

Скачать суперобои Луна

После загрузки останется открыть APK-файл и подтвердить его установку. Кроме того, вы можете скачать все остальные суперобои Xiaomi, залитые на Google Drive. Среди них есть:

Каждый вариант суперобоев устанавливается вручную и не конфликтует с другими пресетами. Ведь после запуска инсталлятора остается последний шаг — включение суперобоев на Xiaomi.

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Как установить суперобои на MIUI

После установки APK-файлов необходимо выполнить несколько простых шагов, чтобы включить суперобои на MIUI или HyperOS:

  1. Открыть настройки телефона.
  2. Перейти в раздел «Обои».
  3. Во вкладке «Суперобои» выбрать «Луна».
  4. Нажать кнопку «Применить».
Как установить суперобои на MIUI. При желании вы можете выбрать другую локацию для телепортации. Фото.

При желании вы можете выбрать другую локацию для телепортации

Обратите внимание, что для установки понравившихся суперобоев нужно предварительно включить функцию активного экрана на Xiaomi (Always on Display). Если после применения новых эффектов вы столкнетесь с нарушением стабильности работы системы, удалите обновления приложения Обои по следующей инструкции:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Приложения».
  3. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и активируйте опцию «Показать все приложения».
  4. Найдите в списке MiWallpaper.
  5. Нажмите кнопку «Удалить обновления» и подтвердите очистку.
Как установить суперобои на MIUI. Откатите приложение, если обои будут работать некорректно. Фото.

Откатите приложение, если обои будут работать некорректно

Если у вас остались вопросы, или вы хотите поделиться своим мнением о новых суперобоях HyperOS, то обязательно пишите в наш телеграм-чат AndroidInsider.ru.

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