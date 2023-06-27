Недостатки смартфонов vivo, о которых ты должен знать перед покупкой

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Иван Герасимов

Несмотря на обилие устройств на Android, у пользователей есть любимые бренды, которым они доверяют. Google Pixel славится отличной камерой, Samsung Galaxy — качественной сборкой, но есть и более универсальный вариант, который точно на карандаше у каждого — это смартфоны vivo. Гаджеты от китайского производителя практически идеальны по соотношению цена-качество, поставляются с топовым процессором, отличной камерой да еще и выглядят неплохо. Но как и у любого другого смартфона, у vivo есть недостатки, о которых стоит знать перед покупкой. Вот некоторые из них.

Недостатки смартфонов vivo, о которых ты должен знать перед покупкой. Объясняем, какие недостатки есть у смартфонов vivo. Фото.

Объясняем, какие недостатки есть у смартфонов vivo

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Какая оболочка Андроид лучше для vivo

Большинство Android-смартфонов работают не на чистой ОС, а на основе фирменной прошивки. Вот только оболочка смартфонов vivo разная: есть устройства на FunTouch OS и Origin OS. Вторая должна была заменить первую, но вышло совершенно иначе — телефоны поставляются сразу на обеих прошивках. При первом рассмотрении может показаться, что разницы в интерфейсе нет — и это правда.

Какая оболочка Андроид лучше для vivo. FunTouch OS — прошивка для глобальной версии. Фото.

FunTouch OS — прошивка для глобальной версии

Дело в том, что понять, какая из них установлена на смартфон, не получится до входа в настройки. А секрет прост: Origin OS — прошивка для китайских версий, тогда как FunTouch OS — для глобальных. При этом многие пользователи предпочитают именно смартфоны vivo для Китая, так как они имеют больше функций и обновлений, зато оболочка FunTouch OS безопаснее и лучше работает в других странах. Во всяком случае, именно это говорят пользователи форума.

Какая оболочка Андроид лучше для vivo. Origin OS — прошивка для Китая, в которой практически нет внешних отличий от FunTouch OS. Фото.

Origin OS — прошивка для Китая, в которой практически нет внешних отличий от FunTouch OS

При этом хоть обе операционки действительно хороши и работают стабильно даже на недорогих смартфонах, у них есть определенные недостатки. Например, vivo Y35 на FunTouch OS 13 не имеет элементарного жеста для переключения между приложениями, а также здесь зачем-то заменена удобная шторка из стокового Android на мелкие значки.

Какая оболочка Андроид лучше для vivo. Смартфоны оборудованы не самыми лучшими динамиками. Фото.

Смартфоны оборудованы не самыми лучшими динамиками

Встроенные функции вроде динамических эффектов не всегда срабатывают корректно или вовсе исчезают, а двойное касание экрана для выхода из сна не срабатывает в 7 из 10 случаев. Есть недоработки и у самого смартфона: отвратительная вибрация, которая вызывает дискомфорт, а также некачественное звучание динамиков без поддержки стерео — музыку на таком слушать явно не захочется.

Подробнее о vivo Y35

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Какой смартфон vivo выбрать

Линейка смартфонов vivo огромна, но в ней помогает ориентироваться первая буква в названии, где Y — бюджетные смартфоны, а V и X — среднебюджетные и флагманы соответственно. Но даже в них можно заблудиться, так как очень много моделей, которые похожи друг на друга внешне, но имеют совершенно разные характеристики. Например, vivo Y35 и vivo Y16 практически идентичны внешне, но имеют разные процессоры Snapdragon 680 и MedaiTek Helio P35, где преимущество в производительности на стороне чипа от Qualcomm почти в два раза. Хотя смартфоны стоят практически одинаково!

Какой смартфон vivo выбрать. Бюджетные смартфоны имеют минимум отличий снаружи. Фото.

Бюджетные смартфоны имеют минимум отличий снаружи

А еще есть облегченные версии вроде vivo V27e: здесь есть логичная разница в производительности в пользу базового V27 почти в два раза по меркам AnTuTu, но у младшего смартфона серии лучше основная камера — 64 Мп против 50 Мп! Разница в цене — колоссальная: почти 17 000 рублей, хотя внешне вы вряд ли отличите один смартфон от другого.

Какой смартфон vivo выбрать. Флагманы vivo зачастую сложно отличить не только внешне, но и по характеристикам. Фото.

Флагманы vivo зачастую сложно отличить не только внешне, но и по характеристикам

А вот у флагманов все еще запутаннее: те же X90 и X90 Pro имеют схожий дизайн, но здесь разница в более крупном модуле камер у «прошки», а внутри вы отличий не найдете — оба смартфона работают на одном и том же чипе и выдают в AnTuTu свыше 1 миллиона очков. Разница лишь в характеристиках камер, но Pro-версия вовсе не гарантирует вам идеальных снимков.

Недостатки смартфонов vivo, о которых ты должен знать перед покупкой. Какой смартфон vivo выбрать. Фото.

Оказывается, базовая версия может фотографировать даже лучше, чем Pro-версия: наглядную разницу продемонстрировал Филипп Беликов в своем тесте камер смартфонов vivo — обязательно посмотрите, насколько они хороши по сравнению с Galaxy S23. Зато разница в цене — около 13 000 рублей. Как тут выбирать и стоит ли переплачивать?

vivo X90 недорого

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Стоит ли покупать смартфоны Виво в России

У компании есть русскоязычная версия сайта, на котором даже можно купить смартфон vivo. Вот только сразу бросается в глаза, что флагманов в каталоге нет. Причина проста: бренд просто ориентирует свои флагманы на внутренний рынок, поэтому в Россию не привозили ни X70, ни X80 — их можно достать только на АлиЭкспресс. Некоторые магазины все же продают их в РФ, но стоят они тысяч на 20 дороже, чем на Али. Покупать Андроид-смартфон за 80к рублей? Увольте.

Стоит ли покупать смартфоны Виво в России. vivo не продает флагманские смартфоны в России, в том числе, из-за отсутствии поддержки Band 20. Фото.

vivo не продает флагманские смартфоны в России, в том числе, из-за отсутствии поддержки Band 20

Проблема еще и в том, что vivo X90 Pro не поддерживает Band 20, который широко используется в России: благодаря ему смартфон ловит сигнал LTE в небольших населенных пунктах за пределом города и на трассе. Все из-за модема MediaTek, который, вероятно, не работает на этой частоте. Обойтись без него можно, так как основным все же считается Band 7, но если с основным возникнут проблемы, то связь может работать хуже.

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Еще нужно знать, что по умолчанию в смартфонах vivo выключены Гугл-сервисы, но их легко активировать в настройках. В любом случае, эти недостатки не делают смартфоны vivo хуже — их просто стоит иметь в виду перед покупкой, чтобы потом не столкнуться с проблемами. А вот какой китайский смартфон этого бренда купить недорого — читайте в нашем материале.

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