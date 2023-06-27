Недостатки смартфонов vivo, о которых ты должен знать перед покупкой

Несмотря на обилие устройств на Android, у пользователей есть любимые бренды, которым они доверяют. Google Pixel славится отличной камерой, Samsung Galaxy — качественной сборкой, но есть и более универсальный вариант, который точно на карандаше у каждого — это смартфоны vivo. Гаджеты от китайского производителя практически идеальны по соотношению цена-качество, поставляются с топовым процессором, отличной камерой да еще и выглядят неплохо. Но как и у любого другого смартфона, у vivo есть недостатки, о которых стоит знать перед покупкой. Вот некоторые из них.

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Какая оболочка Андроид лучше для vivo

Большинство Android-смартфонов работают не на чистой ОС, а на основе фирменной прошивки. Вот только оболочка смартфонов vivo разная: есть устройства на FunTouch OS и Origin OS. Вторая должна была заменить первую, но вышло совершенно иначе — телефоны поставляются сразу на обеих прошивках. При первом рассмотрении может показаться, что разницы в интерфейсе нет — и это правда.

Дело в том, что понять, какая из них установлена на смартфон, не получится до входа в настройки. А секрет прост: Origin OS — прошивка для китайских версий, тогда как FunTouch OS — для глобальных. При этом многие пользователи предпочитают именно смартфоны vivo для Китая, так как они имеют больше функций и обновлений, зато оболочка FunTouch OS безопаснее и лучше работает в других странах. Во всяком случае, именно это говорят пользователи форума.

При этом хоть обе операционки действительно хороши и работают стабильно даже на недорогих смартфонах, у них есть определенные недостатки. Например, vivo Y35 на FunTouch OS 13 не имеет элементарного жеста для переключения между приложениями, а также здесь зачем-то заменена удобная шторка из стокового Android на мелкие значки.

Встроенные функции вроде динамических эффектов не всегда срабатывают корректно или вовсе исчезают, а двойное касание экрана для выхода из сна не срабатывает в 7 из 10 случаев. Есть недоработки и у самого смартфона: отвратительная вибрация, которая вызывает дискомфорт, а также некачественное звучание динамиков без поддержки стерео — музыку на таком слушать явно не захочется.

Подробнее о vivo Y35

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Какой смартфон vivo выбрать

Линейка смартфонов vivo огромна, но в ней помогает ориентироваться первая буква в названии, где Y — бюджетные смартфоны, а V и X — среднебюджетные и флагманы соответственно. Но даже в них можно заблудиться, так как очень много моделей, которые похожи друг на друга внешне, но имеют совершенно разные характеристики. Например, vivo Y35 и vivo Y16 практически идентичны внешне, но имеют разные процессоры Snapdragon 680 и MedaiTek Helio P35, где преимущество в производительности на стороне чипа от Qualcomm почти в два раза. Хотя смартфоны стоят практически одинаково!

А еще есть облегченные версии вроде vivo V27e: здесь есть логичная разница в производительности в пользу базового V27 почти в два раза по меркам AnTuTu, но у младшего смартфона серии лучше основная камера — 64 Мп против 50 Мп! Разница в цене — колоссальная: почти 17 000 рублей, хотя внешне вы вряд ли отличите один смартфон от другого.

А вот у флагманов все еще запутаннее: те же X90 и X90 Pro имеют схожий дизайн, но здесь разница в более крупном модуле камер у «прошки», а внутри вы отличий не найдете — оба смартфона работают на одном и том же чипе и выдают в AnTuTu свыше 1 миллиона очков. Разница лишь в характеристиках камер, но Pro-версия вовсе не гарантирует вам идеальных снимков.

Оказывается, базовая версия может фотографировать даже лучше, чем Pro-версия: наглядную разницу продемонстрировал Филипп Беликов в своем тесте камер смартфонов vivo — обязательно посмотрите, насколько они хороши по сравнению с Galaxy S23. Зато разница в цене — около 13 000 рублей. Как тут выбирать и стоит ли переплачивать?

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Стоит ли покупать смартфоны Виво в России

У компании есть русскоязычная версия сайта, на котором даже можно купить смартфон vivo. Вот только сразу бросается в глаза, что флагманов в каталоге нет. Причина проста: бренд просто ориентирует свои флагманы на внутренний рынок, поэтому в Россию не привозили ни X70, ни X80 — их можно достать только на АлиЭкспресс. Некоторые магазины все же продают их в РФ, но стоят они тысяч на 20 дороже, чем на Али. Покупать Андроид-смартфон за 80к рублей? Увольте.

Проблема еще и в том, что vivo X90 Pro не поддерживает Band 20, который широко используется в России: благодаря ему смартфон ловит сигнал LTE в небольших населенных пунктах за пределом города и на трассе. Все из-за модема MediaTek, который, вероятно, не работает на этой частоте. Обойтись без него можно, так как основным все же считается Band 7, но если с основным возникнут проблемы, то связь может работать хуже.

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Еще нужно знать, что по умолчанию в смартфонах vivo выключены Гугл-сервисы, но их легко активировать в настройках. В любом случае, эти недостатки не делают смартфоны vivo хуже — их просто стоит иметь в виду перед покупкой, чтобы потом не столкнуться с проблемами. А вот какой китайский смартфон этого бренда купить недорого — читайте в нашем материале.