Классные функции приложения Музыка Xiaomi, которые делают его лучшим плеером на Android

Смартфон помогает нам решать разные задачи. Не в последнюю очередь мы используем его для прослушивания музыки. С этой целью на нем по умолчанию установлено специальное приложение. На смартфонах Xiaomi его роль выполняет Mi Music, и данную программу можно смело назвать одним из лучших плееров на Android. Приложение отличается простотой и минимализмом, но в то же время предлагает несколько интересных функций, о которым многие из вас даже не подозревают.

Кстати, приложением Mi Music можно пользоваться не только на Xiaomi, но и на любом другом Android-устройстве вне зависимости от производителя. Чтобы скачать Музыку Xiaomi на телефон, откройте страницу программы в Google Play и нажмите кнопку «Установить».

Скачать Mi Music

Плеер с таймером сна

Если вы любите слушать музыку перед тем, как лечь спать, вас определенно порадует таймер сна в Mi Music. После его активации начинается обратный отсчет, по истечение которого воспроизведение прекращается:

Откройте настройки Mi Music, нажав кнопку в левом верхнем углу, а затем — «Расширенные настройки». Активируйте таймер сна. Установите нужный промежуток времени при помощи специального ползунка.

А еще включить таймер сна можно через окно воспроизведения трека, нажав кнопку с тремя точками в правом верхнем углу. Там тоже есть настройки данной опции.

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Звуковые эффекты Xiaomi

Любому меломану важно адаптировать звучание любимых треков под жанровые предпочтения и особенности слуха. В этом отношении плеер Xiaomi предлагает целый набор дополнительных эффектов. Чтобы познакомиться с ними, нужно открыть вкладку «Звуковые эффекты и наушники» в расширенных настройках Mi Music.

Количество звуковых эффектов Xiaomi отличается в зависимости от модели смартфона. Больше всего их на флагманах компании, а меньше — на устройствах других фирм. Про эквалайзер Mi Music, адаптацию под наушники и прочие функции мы рассказывали в отдельном тексте о настройках звука на Xiaomi.

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Как обрезать музыку на телефоне

Наверняка вы не прочь изменить стандартную мелодию звонка, и с этой целью можно обрезать музыку на Андроид. Обычно для редактирования MP3 владельцам смартфонов приходится скачивать дополнительные приложения, однако в Mi Music уже есть все необходимые опции:

Откройте понравившийся трек в Mi Music. Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Перейдите в раздел «Редактор мелодий». Выделите необходимый участок трека и нажмите «Установить на звонок», чтобы поменять рингтон.

Круто, когда можно обрезать песню при помощи стандартного приложения для музыки. Поэтому другим производителям смартфонов тоже стоит взять подобную фишку на вооружение.

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Редактор тегов на Андроид

Есть в Mi Music и редактор тегов MP3. Это незаменимая опция для тех, кто любит порядок в фонотеке. Через редактор тегов вы можете выбрать обложку, изменить название альбома и убрать рекламу, если скачивали песню с пиратского сайта:

Откройте песню. Нажмите на три точки, а затем — «Изменить информацию о треке». Отредактируйте теги на свой вкус и при необходимости замените обложку или добавьте текст.

Чтобы сохранить изменения, не забудьте нажать на галочку. После этого Mi Music автоматически отсортирует измененные треки по альбомам, и вы их точно не потеряете.

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Бонус: как отключить рекламу в Музыке Xiaomi

Единственный недостаток приложения Xiaomi — реклама в Mi Music. Но, в отличие от других плееров из Google Play, здесь ее можно отключить:

Откройте расширенные настройки Музыки Xiaomi. Пролистайте страницу вниз. Отключите рекламу в плеере Xiaomi и рекомендации контента.

Теперь в приложении Mi Music исчезнет весь мусор, после чего программу действительно можно будет назвать лучшим плеером для телефона. Пользуйтесь на здоровье и не забудьте поделиться другими фишками Музыки на Xiaomi в телеграм-чате AndroidInsider.ru.