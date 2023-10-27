Вышла оболочка HyperOS для смартфонов Xiaomi. Чем она отличается от MIUI и как ее установить

В Китае состоялась большая презентация Xiaomi, где были показаны смартфоны Xiaomi 14 и 14 Pro. Но это далеко не все новинки, ради которых проводилось мероприятие, ведь наряду с новыми устройствами китайцы показали прошивку HyperOS. Она пришла на смену MIUI, и теперь именно на ней будут работать все устройства компании. Рассказываем, что собой представляет обновление HyperOS и когда его можно будет скачать.

Что нового в HyperOS

За несколько дней до презентации генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь обосновал необходимость перехода с MIUI на HyperOS желанием объединить в бесшовную экосистему все устройства компании. Отныне каждый гаджет китайской корпорации будет иметь на борту новую оболочку. Вы будете смеяться, но даже презентованная 26 октября стиральная машина Xiaomi теперь работает на HyperOS.

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Смартфон в данной концепции является центром экосистемы Xiaomi. Чтобы утвердить его в этом статусе, был полностью переработан Центр управления. Теперь здесь располагается виджет плеера, позволяющий одним касанием вывести аудио на умную колонку или автомагнитолу. Также в шторке отображается список подключенных устройств Xiaomi.

С точки зрения функциональных возможностей повсеместная интеграция оболочки HyperOS позволяет:

обмениваться информацией между устройствами Xiaomi;

иметь единый буфер обмена;

показывать уведомления на всех устройствах;

иметь общий рабочий стол.

Здесь важно сделать пару уточнений. Во-первых, это касается только продуктов Xiaomi, многие из которых недоступны на глобальном рынке и в России. Во-вторых, использование общего буфера и других фишек есть лишь в нескольких китайских приложениях. Поэтому после выхода HyperOS у вас вряд ли получится ощутить все экосистемные нововведения.

Как выглядит HyperOS

Визуальных отличий между MIUI и HyperOS не так много, как хотелось бы. Помимо Центра управления Xiaomi переработала несколько системных приложений. Но изменения чисто косметические.

Также разработчики обещают, что в HyperOS будет доступно огромное количество вариантов кастомизации экрана блокировки Xiaomi. Раньше можно было изменить заставку и выбрать один из четырех стилей часов. Судя по всему, теперь вместе с картинкой получится поменять и шрифт.

Как и в случае с последними обновлениями MIUI, дизайн — лишь верхушка айсберга, а основные изменения HyperOS скрываются внутри. Компания Xiaomi анонсирована невероятную оптимизацию прошивки, делающую ее едва ли не самой плавной среди всех оболочек Android.

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Оптимизация в HyperOS

Чтобы рассказать о проделанной работе в области оптимизации, Xiaomi привела несколько цифр:

задержка при выполнении различных задач уменьшилась на 13-70%;

чтобы запустить 30 приложений на флагмане Xiaomi, понадобится всего лишь 64 секунды;

через 50 месяцев использования скорость работы накопителя снижается всего на 0,5%;

скорость загрузки сторонних приложений выросла на 15%;

на смартфонах размер HyperOS составляет всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android;

составляет всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android; размер обновлений уменьшен на 79%, а устанавливаются апдейты на 24% быстрее.

Все это звучит очень здорово, но об оптимизации своей оболочки Xiaomi говорит последние 2-3 года. Так что, если вы не заметили изменений в плавности работы устройств на MIUI 12 и на MIUI 14, то прошивка HyperOS точно не станет откровением.

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Какие смартфоны получат HyperOS

На свежей оболочке будут работать все новые устройства Xiaomi от телевизоров до смарт-часов. Старые смартфоны тоже получат HyperOS в соответствии с программой поддержки. Обновление прошивки будет доступно владельцам моделей, работавших из коробки на MIUI 12.5 и новее (Xiaomi), а также на MIUI 13 и новее (Redmi и POCO).

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Со списком смартфонов, которые получат HyperOS, вы можете познакомиться в отдельном материале. В нем приведены все модели, претендующие на обновление в соответствии со своей программой поддержки.

Дата выхода HyperOS

Смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, представленные 26 октября, работают на HyperOS из коробки. То же самое касается смарт-часов Xiaomi Watch S3. В период с декабря 2023 года по январь 2024 года обновление HyperOS получат следующие устройства:

Xiaomi TV S Pro 85;

Xiaomi TV S Pro 75;

Xiaomi TV S Pro 65;

Xiaomi Pad 6 Max;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Redmi K60 Extreme Edition;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60.

В данном случае речь идет о китайских версиях упомянутых выше устройств. Их глобальные аналоги, которые продаются в наших магазинах, получат оболочку HyperOS после января 2024-го. Точные даты пока не уточняются. Скорее всего, процесс обновления затянется до конца 2024 года.

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Как установить HyperOS

Вы сразу же сможете скачать HyperOS, как только появится обновление для вашего смартфона. Процесс установки свежей оболочки не отличается от предыдущих версий MIUI:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «О телефоне». Откройте вкладку «Версия MIUI». Нажмите кнопку «Проверить обновления». Если апдейт будет найден, начнется его скачивание. В конце останется нажать кнопку «Установить» и дождаться, когда смартфон перезагрузится.

На данный момент загрузить новую оболочку нельзя. Чтобы скрасить ожидание, вы можете скачать обои из HyperOS и поставить их на рабочий стол или экран блокировки своего смартфона.