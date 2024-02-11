Apple Vision Pro — в топку! HUAWEI скоро выпустит свою AR-гарнитуру, которая будет дешевле и круче

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Герман Вологжанин

Очевидно, главная технологическая новинка 2024 года — гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Устройство, которое производитель позиционирует как пространственный компьютер, стало поводом для создания тысяч мемов из-за своей необычности и цены, достигающей в России миллиона рублей. Но вы ведь не думали, что китайцы не смогут придумать ответ? Вот именно! По данным бывшего директора по маркетингу Meizu Ли Наня, в ближайшее время выйдет гарнитура HUAWEI Vision Pro, чья разработка началась еще в 2019 году, и мы уже знаем, чем она круче Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro — в топку! HUAWEI скоро выпустит свою AR-гарнитуру, которая будет дешевле и круче. Один из возможных вариантов дизайна гарнитуры смешанной реальности. Фото.

Один из возможных вариантов дизайна гарнитуры смешанной реальности

Умные очки HUAWEI

Как ни странно, HUAWEI — не новичок в индустрии умных очков. Еще в 2020 году китайский гигант выпустил HUAWEI Eyewear II, а совсем недавно — HUAWEI Vision Glass. Если первые очки, по сути, были беспроводными наушниками (то есть умели лишь воспроизводить аудио), то вторые стали полноценным устройством с поддержкой дополненной реальности.

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По аналогии с Apple Vision Pro очки HUAWEI Vision Glass как бы дорисовывают окружающую пользователя действительность, дополняя пространство вспомогательными элементами вроде экранов для работы. То есть: надел очки — перестал сидеть за компьютером или телевизором.

Умные очки HUAWEI. Дизайн умных очков HUAWEI Vision Glass, вышедших в конце 2022 года. Фото.

Дизайн умных очков HUAWEI Vision Glass, вышедших в конце 2022 года

Однако HUAWEI Vision Glass не идут ни в какое сравнение с Apple Vision Pro. Китайские очки рисуют лишь один экран перед пользователем, в то время как устройство Apple позволяет конструировать новую реальность, расставляя дисплеи и другие элементы интерфейса в разных местах. Кроме того, HUAWEI Vision Glass не работают автономно, то есть требуют подключения к компьютеру или другому прибору. Словом, вещь более чем сомнительная.

Характеристики HUAWEI Vision Pro

HUAWEI Vision Pro — совершенно иной пример. Уже по названию мы понимаем, что грядущая новинка — полноценный аналог Apple Vision Pro. И, глядя на сходство в названии, не стоит пинать китайцев за страсть к заимствованию. Они придумали и запатентовали это имя еще в 2019 году, когда о гарнитуре смешанной реальности Apple не было ни единого слуха.

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Что же собой представляет шлем HUAWEI Vision Pro? По сведениям китайского инсайдера, гарнитура будет весить 350 граммов. К слову, масса Apple Vision Pro составляет более 600 граммов. При этом китайцы умудрились запихнуть в такой небольшой прибор процессор собственного производства, а также экран от Sony с разрешением 4K.

Характеристики HUAWEI Vision Pro. Гарнитура HUAWEI должна стать полноправной альтернативой Apple Vision Pro. Фото.

Гарнитура HUAWEI должна стать полноправной альтернативой Apple Vision Pro

Управление должно быть жестовым, как и в случае с Apple Vision Pro. Но других технический подробностей о гарнитуре смешанной реальности HUAWEI нет. Наконец, многое будет зависеть от софта, чье качество в китайском продукте традиционно вызывает сомнения.

Сколько будет стоить шлем HUAWEI Vision Pro

Что точно порадует, так это цена HUAWEI Vision Pro. Все тот же китайский инсайдер сообщает, что гарнитура будет стоить примерно 15 000 юаней (~ 188 000 ₽). Для сравнения: шлем Apple Vision Pro стоит от $3499 (~ 320 000 ₽) без учета налоговых сборов в некоторых штатах США.

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Хотя, предположительно, HUAWEI Vision Pro будет в 2 раза дешевле Apple Vision Pro, появление китайской гарнитуры за пределами КНР кажется почти нереальным. Если Apple сделала продукт, ориентированный исключительно на собственный рынок, то глупо ждать, что HUAWEI пойдет на рискованный шаг и начнет локализировать экспериментальное устройство для рынков других стран.

Дата выхода HUAWEI Vision Pro

HUAWEI Vision Pro может выйти осенью 2024 года. Об этом говорит Ли Нань, а его слова подтверждают другие источники из Китая. Потому в скором времени мы получим больше информации о HUAWEI Vision Pro и поймем, сможет ли гарнитура из Поднебесной стать полноценным конкурентом Apple Vision Pro.

Дата выхода HUAWEI Vision Pro. Официальный анонс может состояться осенью 2024 года. Фото.

Официальный анонс может состояться осенью 2024 года

Впрочем, точного подтверждения предстоящего выхода HUAWEI Vision Pro нет. Пока мы имеем дело со слухами. Не исключено, что они не получат реальное воплощение, и мы будем вынуждены признать: Apple остается в технологическом авангарде, не имея в некоторых областях достойных соперников.

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