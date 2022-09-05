Как правильно выбрать блютуз-колонку: советы, которые вам обязательно помогут

Думаю, вы согласитесь, если я скажу, что прослушивание музыки через динамик смартфона — то еще извращение. Конечно, многие модели готовы похвастать стереофоническим звучанием, однако уровень громкости все равно оставляет желать лучшего, да и про объем говорить не приходится. В этой ситуации на помощь приходит портативная акустика. Если вы хотите создать вечеринку у себя дома или на природе, то вам определенно стоит купить беспроводную колонку. Но на какие характеристики нужно обратить внимание при выборе акустического устройства? Об этом сегодня и поговорим.

Как выбрать портативную колонку

Хотя блютуз-колонки перестали быть чем-то необычным, и купить портативную акустику можно в магазине у дома буквально за 300-500 рублей, далеко не каждое устройство удовлетворит ваши потребности. Одни колонки большие, другие — недостаточно громкие, а третьи — просто отвратительно звучат. Поэтому, чтобы не допустить ошибку при выборе, изучите список основных характеристик колонки и сопоставьте их с рекомендованными параметрами.

Какая мощность колонки

На громкость звука напрямую влияет мощность беспроводной колонки. Чем она выше, тем большее пространство можно погрузить в музыку. Несмотря на то, что мы говорим о портативных устройствах, их размер заметно отличается в зависимости от количества выдаваемых Ватт.

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Существуют карманные колонки, рассчитанные на 2-10 Вт. Такая акустика громче среднестатистического динамика смартфона, однако ее хватит разве что для вечеринки в одиночестве в рамках небольшой комнаты. Но и плюсы очевидны: низкая цена, удобство ношения.

Если окунуть в мир музыки требуется пространство всей квартиры или большого зала частного дома, то стоит выбирать Bluetooth-колонки на 15-30 Вт. А на улице не обойтись без акустики более чем на 40 Вт. Безусловно, внушительная мощность негативным образом скажется на портативности устройства. 60-ваттная колонка поместится далеко не в каждый рюкзак, поэтому важно хотя бы примерно представлять собственные потребности.

Беспроводные колонки с Bluetooth

Для подключения к смартфону подавляющее большинство портативных колонок использует интерфейс Bluetooth. Но блютуз блютузу рознь, так как на сегодня есть более десятка различных версий этого стандарта. В каждом новом поколении увеличивается радиус действия, стабильность и качество воспроизведения музыки. В целом, чем выше версия Bluetooth, тем лучше.

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Сейчас не стоит рассматривать в качестве покупки колонки с Bluetooth ниже 5.0, поскольку они плохо принимают сигнал на расстоянии, а звук порой отстает от картинки, что плохо, если вы смотрите фильм с внешней акустикой. В то же время большой разницы между Bluetooth 5.0 и Bluetooth 5.3 нет, а потому нет особого смысла переплачивать за более новый стандарт. Также нужно понимать, что для получения доступа ко всем преимуществам последней версии блютуз ее должен поддерживать сам смартфон.

Время работы колонки

В связи с тем, что мы говорим о портативных устройствах, работающих без проводов, важно обратить внимание на автономность колонки. Смотреть исключительно на емкость аккумулятора не стоит, так как слабая акустика предсказуемо потребляет меньше энергии, чем более мощная, да и версия Bluetooth в этом смысле играет не последнюю роль.

К счастью, производители портативных колонок указывают в характеристиках время автономной работы. Но вы должны присмотреться к условиям получения заявленных показателей. Как правило, прогнозируемое время работы приводится на основе тестов воспроизведения музыки на 50% громкости. Поэтому, чем громче будет играть колонка, тем хуже окажется автономность.

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Какая влагозащита

Люди нередко берут Bluetooth-колонки на природу, где с портативным устройством может случиться все, что угодно. К примеру, на акустику часто проливают напитки или окунаются с ними в бассейн. Как в таком случае быть уверенным в сохранности гаджета?

Вы должны узнать стандарт влагозащиты, который указан на коробке устройства или в характеристиках на сайте производителя. Пример — IP67. Первая цифра нас интересует в меньшей степени (отвечает за пылезащиту), а вот на вторую вам нужно обратить внимание более пристально, ведь:

4 — защита от брызг;

5 — защита от струй воды;

6 — защита от сильных струй;

7 — допускается погружение в воду на глубину до 1 метра не более 1 минуты;

8 — можно держать на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Таким образом, колонка с IP67 или IPX7 совершенно не боится брызг и случайного погружения в воду. Но для плавания лучше взять модель с IP68 или IPX8. И не забывайте, что в заявленных характеристиках речь идет о пресной и негорячей воде.

Функции колонок

Наконец, Bluetooth-колонка может обладать дополнительными функциями. Не исключено, что некоторые из них будут для вас не только полезны, но и незаменимы:

Слот MicroSD. Возможность слушать музыку через карту памяти без подключения смартфона.

Возможность слушать музыку через карту памяти без подключения смартфона. Разъем AUX. Позволяет использовать не только Bluetooth, но и проводное подключение.

Позволяет использовать не только Bluetooth, но и проводное подключение. Мультирум. Возможность создать из двух колонок одного производителя стереопару для одновременного воспроизведения музыки с одного устройства.

Возможность создать из двух колонок одного производителя стереопару для одновременного воспроизведения музыки с одного устройства. Наличие NFC. Позволяет упростить беспроводное подключение к смартфону.

Позволяет упростить беспроводное подключение к смартфону. Светодиоды. Вспомогательные элементы дизайна, создающие атмосферу при воспроизведении музыки.

Вспомогательные элементы дизайна, создающие атмосферу при воспроизведении музыки. Голосовой помощник. Прерогатива умных колонок, делающая беспроводным не только воспроизведение, но и управление.

Не нужно гнаться за наличием всех существующих опций в устройстве. Как и в случае с другими характеристиками, вы должны сопоставить важность каждой фишки конкретно для вас.

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Какую блютуз-колонку купить

Вот мы и подобрались к главному вопросу, ответ на который будет принципиально важен. Так какую беспроводную колонку купить? В продаже есть огромное количество моделей, но мы отобрали лучшие для разного бюджета и целей:

Lenovo K3 — пример недорогой блютуз-колонки для маленькой комнаты, а модели Tronsmart Trip, Mifa A10+ и Soundcore 3 отлично подойдут для небольшой, но довольно громкой вечеринки дома. Если же вы планируете слушать музыку на открытом воздухе, то выбирайте Mifa A90 (ее мощности хватит на всех).