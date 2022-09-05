Как правильно выбрать блютуз-колонку: советы, которые вам обязательно помогут

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин 0

Думаю, вы согласитесь, если я скажу, что прослушивание музыки через динамик смартфона — то еще извращение. Конечно, многие модели готовы похвастать стереофоническим звучанием, однако уровень громкости все равно оставляет желать лучшего, да и про объем говорить не приходится. В этой ситуации на помощь приходит портативная акустика. Если вы хотите создать вечеринку у себя дома или на природе, то вам определенно стоит купить беспроводную колонку. Но на какие характеристики нужно обратить внимание при выборе акустического устройства? Об этом сегодня и поговорим.

Рассказываем, на что обратить внимание при выборе

Как выбрать портативную колонку

Хотя блютуз-колонки перестали быть чем-то необычным, и купить портативную акустику можно в магазине у дома буквально за 300-500 рублей, далеко не каждое устройство удовлетворит ваши потребности. Одни колонки большие, другие — недостаточно громкие, а третьи — просто отвратительно звучат. Поэтому, чтобы не допустить ошибку при выборе, изучите список основных характеристик колонки и сопоставьте их с рекомендованными параметрами.

Какая мощность колонки

На громкость звука напрямую влияет мощность беспроводной колонки. Чем она выше, тем большее пространство можно погрузить в музыку. Несмотря на то, что мы говорим о портативных устройствах, их размер заметно отличается в зависимости от количества выдаваемых Ватт.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

Существуют карманные колонки, рассчитанные на 2-10 Вт. Такая акустика громче среднестатистического динамика смартфона, однако ее хватит разве что для вечеринки в одиночестве в рамках небольшой комнаты. Но и плюсы очевидны: низкая цена, удобство ношения.

Если окунуть в мир музыки требуется пространство всей квартиры или большого зала частного дома, то стоит выбирать Bluetooth-колонки на 15-30 Вт. А на улице не обойтись без акустики более чем на 40 Вт. Безусловно, внушительная мощность негативным образом скажется на портативности устройства. 60-ваттная колонка поместится далеко не в каждый рюкзак, поэтому важно хотя бы примерно представлять собственные потребности.

Мощные колонки напоминают магнитофоны

Беспроводные колонки с Bluetooth

Для подключения к смартфону подавляющее большинство портативных колонок использует интерфейс Bluetooth. Но блютуз блютузу рознь, так как на сегодня есть более десятка различных версий этого стандарта. В каждом новом поколении увеличивается радиус действия, стабильность и качество воспроизведения музыки. В целом, чем выше версия Bluetooth, тем лучше.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Сейчас не стоит рассматривать в качестве покупки колонки с Bluetooth ниже 5.0, поскольку они плохо принимают сигнал на расстоянии, а звук порой отстает от картинки, что плохо, если вы смотрите фильм с внешней акустикой. В то же время большой разницы между Bluetooth 5.0 и Bluetooth 5.3 нет, а потому нет особого смысла переплачивать за более новый стандарт. Также нужно понимать, что для получения доступа ко всем преимуществам последней версии блютуз ее должен поддерживать сам смартфон.

Время работы колонки

В связи с тем, что мы говорим о портативных устройствах, работающих без проводов, важно обратить внимание на автономность колонки. Смотреть исключительно на емкость аккумулятора не стоит, так как слабая акустика предсказуемо потребляет меньше энергии, чем более мощная, да и версия Bluetooth в этом смысле играет не последнюю роль.

Обычно заявленное время работы рассчитывается при воспроизведении музыки на средней громкости

К счастью, производители портативных колонок указывают в характеристиках время автономной работы. Но вы должны присмотреться к условиям получения заявленных показателей. Как правило, прогнозируемое время работы приводится на основе тестов воспроизведения музыки на 50% громкости. Поэтому, чем громче будет играть колонка, тем хуже окажется автономность.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Какая влагозащита

Люди нередко берут Bluetooth-колонки на природу, где с портативным устройством может случиться все, что угодно. К примеру, на акустику часто проливают напитки или окунаются с ними в бассейн. Как в таком случае быть уверенным в сохранности гаджета?

Вы должны узнать стандарт влагозащиты, который указан на коробке устройства или в характеристиках на сайте производителя. Пример — IP67. Первая цифра нас интересует в меньшей степени (отвечает за пылезащиту), а вот на вторую вам нужно обратить внимание более пристально, ведь:

  • 4 — защита от брызг;
  • 5 — защита от струй воды;
  • 6 — защита от сильных струй;
  • 7 — допускается погружение в воду на глубину до 1 метра не более 1 минуты;
  • 8 — можно держать на глубине до 1 метра в течение 30 минут.

Таким образом, колонка с IP67 или IPX7 совершенно не боится брызг и случайного погружения в воду. Но для плавания лучше взять модель с IP68 или IPX8. И не забывайте, что в заявленных характеристиках речь идет о пресной и негорячей воде.

Функции колонок

Наконец, Bluetooth-колонка может обладать дополнительными функциями. Не исключено, что некоторые из них будут для вас не только полезны, но и незаменимы:

  • Слот MicroSD. Возможность слушать музыку через карту памяти без подключения смартфона.
  • Разъем AUX. Позволяет использовать не только Bluetooth, но и проводное подключение.
  • Мультирум. Возможность создать из двух колонок одного производителя стереопару для одновременного воспроизведения музыки с одного устройства.
  • Наличие NFC. Позволяет упростить беспроводное подключение к смартфону.
  • Светодиоды. Вспомогательные элементы дизайна, создающие атмосферу при воспроизведении музыки.
  • Голосовой помощник. Прерогатива умных колонок, делающая беспроводным не только воспроизведение, но и управление.

Не нужно гнаться за наличием всех существующих опций в устройстве. Как и в случае с другими характеристиками, вы должны сопоставить важность каждой фишки конкретно для вас.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Какую блютуз-колонку купить

Рассказываем, какую колонку купить

Вот мы и подобрались к главному вопросу, ответ на который будет принципиально важен. Так какую беспроводную колонку купить? В продаже есть огромное количество моделей, но мы отобрали лучшие для разного бюджета и целей:

Lenovo K3 — пример недорогой блютуз-колонки для маленькой комнаты, а модели Tronsmart Trip, Mifa A10+ и Soundcore 3 отлично подойдут для небольшой, но довольно громкой вечеринки дома. Если же вы планируете слушать музыку на открытом воздухе, то выбирайте Mifa A90 (ее мощности хватит на всех).

Теги
Лонгриды для вас
Наушники
Не подключаются наушники к телефону. Собрали все способы решения

Наушники – верный спутник многих людей, позволяющий слушать музыку в отрыве от происходящего вокруг. Они подключаются к смартфону, после чего звук воспроизводится не через мультимедийный спикер, а через динамик гарнитуры. Причем наушники могут быть как проводными, так и беспроводными. Вне зависимости от того, какую модель использует человек, он может столкнуться с неполадками, когда телефон не видит наушники. Это довольно распространенная проблема, которая не позволяет насладиться музыкой и доставляет массу неудобств. Но мы нашли несколько способов ее решения, благодаря чему вы всегда сможете настроить подключение.

Читать далее
Как заработать с помощью планшета на Андроид

Одна из главных ошибок любого начинающего предпринимателя - неправильный выбор ПО для учета продукции и покупка дорогстоящих компьютеров. Моноблоки, ноутбуки на Windows - эти штуки стоят крайне дорого, особенно сейчас, но зачастую работают не так как надо. Обратите внимание на то, чем пользуются в популярных кофейнях и ресторанах: недорогие планшеты на Android, названия которых даже не знаешь. Железо тут второстепенно - важна лишь программа, которая помогает автоматизировать процессы, оформлять заказы и даже создавать меню. Рассказываем, какая программа для управления рестораном будет работать без глюков даже на старом планшете или смартфоне.

Читать далее
Android
Можно ли не дать Google заблокировать смартфон, стоит ли устанавливать обновления и другие мифы об Android

Больше месяца назад компания Google объявила об ограничении работы многих своих сервисов на территории России. Сначала она убрала монетизацию с роликов на Ютубе, затем отключила свою рекламную сеть, в которой участвовали в том числе и мы, после этого остановила работу Google Pay, а потом и запретила все транзакции в Google Play. Предел ли это? Скорее всего нет. По слухам, прямо сейчас в компании обсуждают дальнейшие меры воздействия - от полного отключения Google Mobile Services вплоть до блокировки активации новых и даже полного блэкаут уже активных смартфонов. Это породило множество мифов, которые не соответствуют действительности, но в которые верит огромное количество пользователей.

Читать далее
Новый комментарий