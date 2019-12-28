Мобильный гейминг с ростом производительности смартфонов становится популярнее. К тому же разработчики игр стали чаще прибегать к модели free-to-play с внутриигровыми покупками. Одним из таких примеров может стать популярная сегодня Fortnite. В связи с этим увеличилась и потребность к геймпадам для Android-аппаратов. В данном материале мы рассмотрим лучшие геймпады в различных категориях.



Razer Raiju Mobile — лучший геймпад

По мнению наших коллег из androidcentral, лучшим геймпадом в начале 2020 года является Razer Raiju Mobile. Его можно купить на официальном сайте Razer за 10990 рублей. Как вы относитесь к покупке относительно дорогих геймпадов для смартфонов? Предлагаем обсудить это в Телеграм.

Если верить Razer, в Raiju Mobile используются качественные мягкие кнопки с высокой скоростью срабатывания, пружинящим нажатием и отчетливой обратной связью.

Помимо основных кнопок, в Raiju Mobile используются дополнительные многофункциональные кнопки с плавным ходом на верхнем торце, которые позволят использовать новые комбинации движений.

Геймпад на нижней части имеет дополнительные многофункциональные кнопки, на одну из которых можно назначить функцию переключения чувствительности. Это особенно полезно в сценах, где необходимо стрелять в соперников с помощью стика на дальние расстояния.

Имеется официальная поддержка ряда популярных мобильных игр, таких как Fortnite и Vain Glory. Крепление для смартфона на геймпаде позволяет настроить угол наклона до 60 градусов. Играть будет удобно как лежа на кровати, так и сидя в метро.

Можно скачать отдельно драйвер на ПК, чтобы использовать геймпад в качестве обычного ПК-контроллера. Кроме того, Razr при покупке Raiju предлагает 2 года гарантии, что станет приятным бонусом.

STEELSERIES Stratus Duo — лучший по соотношению цена/качество

Данный геймпад также официально продается в России. Его можно купить у официального партнера citilink за 4490 рублей. Его основной особенностью является мультиплатформенность. Можно играть на Android-смартфоне, ПК, Oculus Go, Samsung Gear VR без установки дополнительных драйверов.

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Stratus Duo, как и Razr Raiju, поддерживает мобильную версию Fortnite. В Stratus Duo используются магнитные сенсоры для более равномерного нажатия стика, они позволят избавиться от мертвых зон и добиться 100% точности на 360 градусов. Геймпад способен проработать 20 часов от одного заряда. Из минусов отметим отсутствие виброотклика.

SteelSeries Stratus XL — лучшая автономность

SteelSeries Stratus XL поддерживает Steam Big Picture, Android и Gear VR, а его главным плюсом является время работы от одного заряда — более 40 часов. Компании пришлось отдельно поработать над эргономикой геймпада, так как увеличенное время автономной работы требует больше внимания к удобству использования, дабы руки пользователя во время длительной игры меньше уставали.

SCUF Prestige — самый кастомизируемый

Это, вероятно, самый кастомизируемый геймпад на рынке. Он адаптирован для работы с Xbox и PC, но отлично подходит и для Android. На задней части контроллер имеет 4 дополнительные многофункциональные кнопки в форме лопаток. Корпус геймпада, кнопки и стики можно легко заменить на любые другие. От одного заряда гаджет работает более 30 часов, а его вес составляет всего 267 грамм.

GameSir F1 Grip — упрощённый

Не всегда в игры удобнее играть с помощью привычного геймпада. В этом случае поможет GameSir F1 Grip. Это упрощенный геймпад со специальным физическим джойстиком. Его основная задача — сделать хват удобнее, не жертвуя сенсорным игровым управлением. А физический джойстик позволит сделать перемещение тактильно более приятным.