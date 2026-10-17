Положите смартфон на стол экраном вверх и посмотрите на него глазами постороннего. На заблокированном экране видно почти всё: кто вам пишет, что именно пишет, сколько списал банк и какой код пришёл в SMS. Пароль для этого знать не нужно — достаточно оказаться рядом. На моём смартфоне такого давно нет: одна настройка прячет текст SMS и других уведомлений, пока экран заблокирован. А 17 октября то же самое посоветовало МВД. Рассказываю, почему я так делаю и как настроить это на вашем Android.

Скрытые уведомления на экране блокировки Android

Скрытые уведомления на экране блокировки Android

Заблокированный телефон болтает больше, чем кажется

Пароль или отпечаток не спасают от чужих глаз: экран блокировки по умолчанию показывает текст уведомлений целиком. Его видно сразу, как только экран загорается:

  • SMS с кодами от банка, Госуслуг и маркетплейсов;
  • сообщения из мессенджеров вместе с именем отправителя;
  • уведомления банка с суммой покупки и остатком на карте.

Больше всего меня беспокоят коды. Зная ваш номер, человек может запросить код на своём устройстве и просто прочитать его с вашего экрана. Особенно жалко Госуслуги, поэтому там я советую ещё и добавить доверенный контакт.

МВД поставило эту настройку на первое место

В октябре МВД собрало простые правила защиты телефона от взлома, и первым пунктом там идёт как раз то, что я делаю уже давно: не показывать SMS на заблокированном экране, чтобы посторонние не увидели коды подтверждения. Весь список советов такой:

  • скрыть SMS на экране блокировки;
  • не хранить пароли в браузере, а пользоваться менеджером паролей;
  • поставить пароль для разблокировки не короче 6 символов вместо графического ключа;
  • настроить удалённую блокировку и стирание данных;
  • закрыть важные приложения отпечатком или лицом;
  • не оставлять телефон без присмотра.

Совет про графический ключ тоже стоит запомнить: узор на экране легко подсмотреть через плечо, а иногда его видно даже по следам пальцев на стекле. С паролями в браузере проще всего разобраться через Менеджер паролей Google, который уже есть на большинстве Android-смартфонов.

Я прячу не уведомления, а их текст

Важный момент: уведомления на экране блокировки я не отключаю. Если убрать их совсем, легко пропустить звонок из школы или сообщение, которое нужно прочитать прямо сейчас. Поэтому я выбрал вариант «скрыть содержимое».

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На заблокированном экране у меня видно только, что пришло новое сообщение и из какого приложения. Сам текст и код появляются только после разблокировки. Это касается и SMS, и мессенджеров, и банковских приложений — настройка работает для всех сразу.

На моём vivo X300 это четыре касания

Я пользуюсь vivo X300, и на нём настройка спрятана в разделе уведомлений. Сделайте так:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Уведомления и строка состояния», а затем — «Экран блокировки».
  3. Нажмите на «Показывать содержимое уведомлений на экране блокировки».
  4. Выберите вариант «Никогда».
Скрытие содержимого уведомлений на vivo

Скрытие содержимого уведомлений на vivo

Всё, теперь вместо текста сообщения на экране появляется короткая строчка о новом уведомлении. На других смартфонах vivo и iQOO путь такой же или почти такой же.

Samsung, Xiaomi и Pixel называют этот пункт иначе

Сама настройка есть на любом Android, отличаются только названия. Вот где искать её у популярных брендов:

  • Samsung: «Настройки» — «Уведомления» — «Скрытие при блокировке»;
  • Xiaomi, REDMI и POCO: «Настройки» — «Уведомления и Центр управления» — «Экран блокировки» — «Формат»;
  • Pixel: «Настройки» — «Уведомления» — выключить «Показывать конфиденциальную информацию».

На HONOR, realme, OPPO, TECNO и других смартфонах проще всего ввести в поиске по настройкам слова «экран блокировки» или «содержимое». Остальные полезные настройки уведомлений на Xiaomi я разбирал в отдельном материале.

Игры и новости можно оставить на виду

Если какое-то приложение только мешает, его оповещения можно выключить совсем — все способы мы собрали в тексте о том, как отключить уведомления на Android. Но есть вариант мягче: скрывать текст не у всех приложений, а только у некоторых.

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Это удобно, если уведомления от игры или новостного приложения вы хотите видеть целиком, а банк и мессенджеры — нет. На vivo это делается в том же разделе:

  1. Откройте «Настройки».
  2. Перейдите в раздел «Уведомления и строка состояния», а затем — «Экран блокировки».
  3. Выберите конкретное приложение.
  4. В пункте «Показывать содержимое уведомлений на экране» установите значение «Всегда» или «Никогда».
Скрытие содержимого уведомлений для отдельных приложений

Скрытие содержимого уведомлений для отдельных приложений

На Samsung то же самое настраивается в карточке приложения: «Настройки» — «Приложения» — нужное приложение — «Уведомления» — «Отображение или скрытие при блокировке». На других смартфонах ищите похожий пункт в настройках уведомлений конкретного приложения.

Что видно на моём экране блокировки

Только время, заряд и короткие строчки вроде «Новое сообщение». Кто пишет и что пишет, телефон рассказывает лишь мне — после разблокировки. Коды из SMS не висят на виду у всех, кто проходит мимо стола.

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Минус у такой настройки один: чтобы прочитать даже самое короткое сообщение, телефон сначала нужно разблокировать. Это лишняя секунда, и к ней быстро привыкаешь. Если хочется пойти дальше, в Телеграме можно отдельно скрыть текст сообщений в уведомлениях. А начать стоит с той самой настройки экрана блокировки: она занимает минуту и закрывает самую простую лазейку к вашим кодам.