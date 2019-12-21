Samsung уже давно «подозревают» в том, что компания разрабатывает и готовится выпустить более дешевую, но при этом все еще мощную версию флагмана Galaxy Note 10. Поскольку в последнее время произошло несколько утечек информации о данном устройстве, то в том, что оно существует, сомнений практически не остается. Но есть и еще кое-что. Совсем недавно в сеть попали снимки, на которых отчетливо видно новый смартфон Galaxy Note 10 Lite. Причем, судя по всему, это реальные промо-материалы Samsung.

Как выглядит Galaxy Note 10 Lite

Фотографии нового и еще не представленного смартфона Samsung явно являются моделью серии Galaxy Note. Но так как сейчас не самое подходящее время для Galaxy Note 11, ведь «десятка» вышла совсем недавно, то очевидно, что смартфон с поддержкой S-pen, который вы можете наблюдать на снимках ниже, должен быть «упрощенной» версией Samsung Galaxy Note 10. Можно предположить, конечно, что версия будет не «упрощена», а «модифицирована» и тогда мы получим что-то вроде Galaxy Note 10 Pro, но такой исход крайне маловероятен.

Galaxy Note 10 Lite изображен во всей красе с дисплеем Infinity U и типичным для серии стилусом, который Samsung называет S-Pen. Корпус немного «круглее», чем у обычного Galaxy Note 10 или Galaxy Note 10+. Так что он не выглядит таким имиджевым устройством. Это также подчеркивается плоским дисплеем. Две текущие модели Galaxy Note имеют закругленные продольные края. Samsung обходится без них впервые за несколько поколений Note.

На задней панели также есть четкое отличие от ранее выпущенной Galaxy Note 10. Секция камеры не вытянута вдоль, а «собрана» на одной платформе и имеет вид почти квадрата. Камера, как мы видим, имеет три одиночных глазка и светодиодную вспышку. Что касается цветов, то тут откровений быть не должно — классический черный, ярко-красный и цветовой градиент из палитры довольно холодных тонов, таких как синий, мятно-зеленый и фиолетовый. Возможно, будут и другие варианты расцветки.

Технические характеристики Galaxy Note 10 Lite

О технических характеристиках пока известно не так много деталей. Но уже можно предположить, что тут будет установлен процессор Exynos с номером модели 9810. Альтернативой будет SoC от Qualcomm. Возможно, его место займет Snapdragon 855. Ходили слухи и о свеженьком Snapdragon 865 или Snapdragon 765, но мы бы не стали им доверять. Слишком уж «жирно» было бы устанавливать новейший чип в промежуточную модель. Имеются также данные, что смартфон будет иметь 6 гигабайт оперативной памяти и внутреннее хранилище размером 128 гигабайт. Как вам дизайн нового смартфона? Хотели бы купить его себе? Расскажите об этом в нашем чате в Телеграм.

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О моменте анонса пока что не известно ничего конкретного. Но все говорит за то, что презентация может состояться в начале 2020 года. Скорее всего, это произойдет в рамках Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020), что пройдет в январе в Лас-Вегасе. Лучшего времени для анонса придумать сложно. Хотя, как мы знаем, Samsung может нас удивить и запланировать премьеру на другое время.