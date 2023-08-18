Как обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера

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Иван Герасимов

Принято считать, что на рынке мобильных устройств лишь смартфоны от Apple обладают должным уровнем защиты. Это не так: на самом деле, Андроид-смартфоны практически не уступают Айфонам благодаря встроенной защите Гугл Аккаунта. Войдя в него на своем новом устройстве, при необходимости вы сможете найти его, если потеряете. При этом ваши данные будут в безопасности и не попадут к третьим лицам, но есть один нюанс — можно с легкостью забыть пароль от аккаунт Google и даже этого не заметить.

Как обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера. Разбираемся, как обойти Гугл Аккаунт на Самсунг после сброса до заводских настроек. Фото.

Разбираемся, как обойти Гугл Аккаунт на Самсунг после сброса до заводских настроек

Лучший способ обойти Гугл Аккаунт на Самсунг — это сделать сброс настроек на телефоне. Казалось бы: достаточно обнулить смартфон, после чего можно его настроить заново, восстановив данные из бэкапа. В худшем случае, есть шанс потерять данные, но это явно лучше, чем остаться с заблокированным устройством.

Можно ли обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера

Хотите вы того или нет, но разработчики мобильного ПО — явно не дураки, поэтому предусмотрели в системе специальную функцию Fast Reset Protection более известную как FRP Lock — защиту от сброса до заводских настроек. Она нужна для того, чтобы устройство не могли сбросить мошенники, если украдут, а также восстановить резервную копию или пользоваться другими сервисами без вашего ведома.

Можно ли обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера. Обойти Гугл Аккаунт на Самсунг стандартными способами нельзя. Фото.

Обойти Гугл Аккаунт на Самсунг стандартными способами нельзя

Несмотря на то, что FRP на Android — это полезная штука, она все же усложняет доступ к устройству, когда сам являешься его владельцем. Есть неплохой способ обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера, но для него понадобится карта памяти.

  • Вставьте карту памяти в смартфон.
  • Затем нажмите «Ок» в появившемся уведомлении и перейдите в настройки.
  • Выберите «Данные приложений» и перейдите в «Настройки».
    • Можно ли обойти Гугл Аккаунт на Самсунг без компьютера. Обойти FRP на Андроид можно при помощи карты памяти. Фото.

    Обойти FRP на Андроид можно при помощи карты памяти

  • Далее зайдите в «Восстановление и сброс», после чего выберите «Сброс DRM» и подтвердите удаление ключей.
  • Вернитесь обратно в «Восстановление и сброс» и выберите «Сброс всех настроек».

Вам остается лишь дождаться окончания процедуры и заново настроить смартфон. Но вот незадача: во многих смартфонах в 2023 году нет карты памяти, поэтому обойти вход в Гугл Аккаунт на Самсунг не выйдет. К счастью, вас выручит специализированный софт для ПК.

Как обойти подтверждение аккаунта Гугл на Samsung

Если вы ищете, как обойти Google-аккаунт на Cамсунге, то в этом вам поможет программа для ПК Tenorshare 4uKey for Android. Она проста и интуитивно понятна даже для пользователей без опыта, а также совместима со смартфонами Самсунг на Android, начиная с 6 и заканчивая 13-й, текущей версией. Вдобавок она подойдет, чтобы обойти Гугл Аккаунт на Samsung Galaxy S23, который вышел совсем недавно. Работает программа очень просто.

  • Скачайте Tenorshare 4uKey for Android и установите на компьютер.
  • Подключите смартфон к ПК с помощью кабеля.
    • Как обойти подтверждение аккаунта Гугл на Samsung. Удаление FRP на Самсунг производится буквально в одно нажатие. Фото.

    Удаление FRP на Самсунг производится буквально в одно нажатие

  • На главном экране приложения выберите «Удалить блокировку аккаунта Google».
  • Выберите модель смартфона, а затем — версию Андроид и нажмите «Начать».
    • Как обойти подтверждение аккаунта Гугл на Samsung. После подключения вам всего лишь нужно указать модель смартфона и версию Андроид. Фото.

    После подключения вам всего лишь нужно указать модель смартфона и версию Андроид

  • На экране смартфона нажмите «Экстренный вызов» и на панели набора номера введите *#0*#, чтобы устройство перешло в режим скрытой диагностики.
    • Как обойти подтверждение аккаунта Гугл на Samsung. Самсунг необходимо ввести в режим скрытой диагностики. Фото.

    Самсунг необходимо ввести в режим скрытой диагностики

  • Далее следуйте инструкциям и дождитесь, пока блокировка Google-аккаунта будет удалена, а смартфон перезагрузится.
  • Вам лишь нужно будет отключить смартфон от ПК и активировать заново.

Скачать Tenorshare 4uKey for Android

Tenorshare 4uKey for Android хороша тем, что проста в использовании и поддерживает множество моделей смартфонов. Внимательные пользователи при старте наверняка заметят, что перед тем, чтобы обойти вход в Гугл Аккаунт на Самсунг, отображается список других производителей, для каждого из которых разработчики сделали инструкцию.

В целом, программа работает более чем с 6000 устройств на разных версиях Android.

Как сбросить Андроид до заводских настроек, если он заблокирован

При этом Tenorshare 4uKey for Android — универсальный инструмент на все случаи жизни, а не просто узкоспециализированная утилита. С ее помощью вы можете разблокировать смартфон без пароля буквально в один клик: программа снимает любой тип защиты, будь то цифровой пароль, Face Unlock, отпечаток пальца или графический ключ. Помимо популярных моделей она также поддерживает и более экзотические вроде Lenovo, Asus, Motorola и даже канувшие в лету смартфоны LG.

Как сбросить Андроид до заводских настроек, если он заблокирован. Утилита также позволяет разблокировать смартфон, если забыли пароль. Фото.

Утилита также позволяет разблокировать смартфон, если забыли пароль

Что самое интересное — если эта процедура обычно подразумевает полный сброс смартфона до заводских настроек, то с помощью Tenorshare 4uKey for Android можно сбросить данные на возрастных смартфонах Samsung вроде S6, сохранив данные!

Tenorshare 4uKey for Android

Вдвойне приятно, что обойти Гугл Аккаунт на Самсунге можно не только при помощи ПК на Windows: Tenorshare 4uKey for Android доступен для macOS 13 и более ранних версий. Но важно помнить, что такой специализированный софт стоит денег: купить приложение на месяц можно менее чем за 30 долларов, а если использовать промокод с сайта, то сумма уменьшится почти на треть. Это намного дешевле, чем обращаться в сервис для разблокировки смартфона, но даже если услуга обойдется в ту же сумму, вы попросту сэкономите драгоценное время, выполнив процедуру самостоятельно!

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