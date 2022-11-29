Как улучшить качество фото через нейросеть. ТОП-5 приложений на Android

Помните, как еще 10 лет назад фотографировали смартфоны? Мало того, что снимки делались в низком разрешении, так еще они были невероятно мыльными. Со временем ситуация изменилась, и теперь мобильные камеры вышли на новый уровень, но вместе с тем появилась потребность улучшить качество старых фото. Сделать это можно при помощи специальных приложений, работающих по принципу нейросети. Они убирают шумы на фотографиях, устраняют мыльные участки, а также увеличивают разрешение. Посмотрите, как приложения могут улучшить качество изображения.

Remini — улучшение фото через нейросеть

Это одна из самых популярных нейросетей для фото. Приложение Remini только через Google Play скачали более 100 миллионов раз, так что сейчас самое время воспользоваться им. Программа представляет из себя комплексный инструмент для улучшения селфи. Одно из обязательных условий — лицо на фото. С пейзажами она справляется так себе.

Скачать Remini

При первом запуске Remini предлагает оформить платную подписку за 249 рублей в неделю. Но, во-первых, с недавних пор в России нельзя оформить покупку в Google Play. Во-вторых, и без премиум-доступа приложение отлично справляется с поставленной задачей. Выберете фотографию в плохом качестве и нажмите кнопку «Улучшить». Несмотря на то, что в бесплатной версии Remini нужно посмотреть рекламу для получения итогового результата, сейчас она не воспроизводится, а потому процесс улучшения снимка получается бесшовным и быстрым.

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Вы можете сравнить результаты до и после, а также скачать фото без водяного знака. Ограничений на количество загружаемых картинок я не заметил, но могу выделить слишком агрессивную работу нейросети. Она меняет изображение до неузнаваемости, добавляя в том числе некий эффект мультика. Но спасают встроенные фильтры, помогающие сделать снимок более реалистичным.

PhotoAI — приложение для улучшения фото

Скачать PhotoAI

Говоря о том, как улучшить качество фото на телефоне, нельзя обойти стороной приложение PhotoAI. В отличие от Remini, оно предлагает сразу несколько сценариев работы нейросети:

увеличение разрешения фото;

изменение лица;

устранения размытия;

раскрашивание черно-белых фотографий;

удаление шумов;

комплексное улучшение фото.

Хотя в приложении отсутствует русский язык, вы без труда найдете нужный сценарий. PhotoAI позволяет оценить свою работу на примерах до и после, которые говорят сами за себя. Без оформления платной подписки можно улучшить 5 фото. Стоимость премиум-доступа — $6.99 в месяц и $24.99 в год. Оцените качество нейросети и решите, стоит ли платить за нее деньги. Но учтите, что из России оплата в Google Play не пройдет.

Bigjpg — увеличить разрешение фото

Скачать Bigjpg

Еще одна нейросеть для улучшения фото, сделанных в самых разных сценариях, но без такого красочного интерфейса, как в Remini или PhotoAI. К счастью, в приложении Bigjpg почти отсутствуют платные функции и какая-либо реклама, а меню полностью переведено на русский язык.

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Программа предлагает выбрать файл, задать степень масштабирования (увеличения) и настроить силу работы ИИ для устранения шума на фото. Чем выше выставленные значения, тем дольше Bigjpg будет обрабатывать изображение и тем сильнее получившаяся картинка будет отличаться от исходного снимка.

Бесплатно можно 20 раз улучшить фото нейросетью. На выбор доступно несколько тарифных планов за $6, $12 и $22 соответственно. Каждый из них имеет собственные ограничения на размер загружаемого изображения и на количество обрабатываемых снимков. Подписку можно оплатить через AliPay.

Pixelup — нейросеть для улучшения фото

Скачать Pixelup

Следующая нейросеть для обработки фото поддерживает несколько сценариев, позволяя не только увеличить разрешение или улучшить качество снимка, но и раскрасить черно-белую картинку. В приложении Pixelup даже есть эффект оживления фотографий, и все это доступно бесплатно. Увы, изображения сохраняются с водяным знаком, но вы можете удалить его, воспользовавшись нашими советами.

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Нейросеть Pixelup работает так же агрессивно, как и Remini, поэтому не удивляйтесь, если фото низкого разрешения превратится во что-то похожее на картинку из мультфильма. С точки зрения удобства приложение готово похвастать локализованным интерфейсом и огромным количеством рекламы. Чтобы избавиться от нее, нужно оформить подписку за 139 рублей в неделю или за 2 199 рублей на бессрочный период, которая жителям России все равно недоступна.

PicMa — убрать размытие фото

Скачать PicMa

Также вы можете автоматически улучшить качество фото через PicMa. Внешне и функционально это приложение сильно напоминает Pixelup, но у него есть неоспоримый плюс — отсутствие водяного знака в бесплатной версии. На выбор доступно несколько нейросетей для фото от общего улучшения качества до анимирования и создания мультипликаций.

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Большинство эффектов доступно в платной версии. Она обойдется в 249 рублей за 1 месяц использования или 1 890 рублей за год (оплата только через Google Pay). Еще одним поводом оформления подписки становится отсутствие рекламы, которая по умолчанию сильно раздражает, но в то же время помогает скоротать время, пока обрабатывается фото.