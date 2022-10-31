Какой калькулятор скачать на Андроид. 5 лучших приложений

В каких только ситуациях нас ни выручал смартфон. Нужно добраться до работы — открываем приложение такси, хочется заказать еды — запускаем специальную программу, требуется договориться о встрече — пишем человеку в мессенджере. Также телефон является отличным помощником в случае, когда нужно что-то посчитать. Это могут быть и относительно простые вычисления, когда необходимо узнать процент от числа, и решения сложных уравнений. Для этих задач вам понадобится калькулятор на Андроид. А мы подскажем, какой из них скачать.

Google Calculator — простой калькулятор

Скачать Google Calculator

Ценителям классики рекомендую установить калькулятор Google. По умолчанию он есть только на телефонах Pixel, но вы всегда можете загрузить приложение через магазин. Оно встретит вас простым интерфейсом, который подстраивается под тему смартфона (светлая или темная). Также в Google Calculator большие кнопки, что позволяет с удобством набирать цифры.

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И, хотя внешне приложение кажется очень простым, здесь есть в том числе инженерный калькулятор, который поможет в вычислении синусов, косинусов и прочих тангенсов. Что ж, Google Calculator — отличный помощник для технарей. Ну а я с его помощью могу открыть историю вычислений и вспомнить, сколько будет 2+2 (как раз сегодня решал эту задачку).

Photomath — решение уравнений

Скачать Photomath

Следом в списке идет не простой калькулятор, а многофункциональное приложение для учеников, учителей и родителей. Именно поэтому при первом запуске Photomath просит выбрать слово, которое лучше всего описывает пользователя. Что потом? А потом приложение адаптируется под хозяина смартфона. Так, если вы являетесь учеником, Photomath предложит решение любой задачи. Просто наведите камеру телефона на уравнение, и приложение все сделает за вас.

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Разумеется, в Photomath нашлось место и обычному калькулятору. Точнее, не обычному, а инженерному с большим количеством дополнительных функций. Его главное достоинство — наглядность. Введя пример, вы не только получите ответ, но и весь алгоритм действий. Просто нажмите кнопку «Показать решение», чтобы научиться справляться с математическими задачами без помощи калькулятора.

CALCU — красивый калькулятор

Скачать CALCU

Если вы, как и я, уже забыли, когда в последний раз решали уравнения и использовали число 3,14 по назначению, установите CALCU. Здесь нет инженерного калькулятора и подробного решения задач, зато есть темы с жирафами и яичный таймер. Думаю, это именно то, что нужно человеку, который хочет скачать калькулятор на Андроид.

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Если серьезно, то CALCU — это просто удобное приложение. Отбросив в сторону возможность изменения темы, я бы отметил идеально подогнанные кнопки и автоматическое сохранение истории вычислений. Ну а любителей экспериментировать с оформлением предупрежу, что некоторые скины доступны только после оформления премиум-доступа.

Calculator Pro — калькулятор и конвертер

Скачать Calculator Pro

Если бы меня попросили назвать лучший калькулятор для Андроид, то я бы однозначно назвал Calculator Pro от студии Simple Design Pro. Он совмещает в себе 3 ключевые особенности, важные каждому пользователю:

простота;

наличие инженерного калькулятора;

дополнительные инструменты.

Пойдем по порядку. В своем изначальном виде Calculator Pro показывает цифровую панель и кнопки базовых математических операций. Словом, ничего лишнего. Нажимаем кнопку над цифрами — получаем инженерный калькулятор, и внешний вид приложения преображается, обретая новыми возможностями. Жмем на «Все» — видим конвертер валют, калькулятор скидок и чаевых. Ну, просто праздник какой-то!

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Калькулятор в телефоне

Все рассмотренные выше приложения нужны только на тот случай, если у вас телефон без калькулятора, или вы хотите найти более подходящий софт. Но в большинстве случаев утилита уже есть, и реализована она весьма неплохо. Если вы не знаете, где в телефоне калькулятор, проверьте папку «Инструменты» на рабочем столе или посетите раздел настроек «Приложения». Кстати, в моем случае стандартным является калькулятор Xiaomi. При желании его можно установить на Samsung, HUAWEI, realme и устройства других производителей.

Скачать Калькулятор Xiaomi

Функциональность встроенного калькулятора зависит от фантазии производителя вашего смартфона и того, насколько он ценит своих пользователей. Несмотря на то, что калькулятор Xiaomi в последний раз обновлялся в 2020 году, выглядит он сносно, а в меню есть куча дополнительных инструментов для расчета индекса массы тела или, например, скидок. Мне не хватает только процента от числа. Проверьте, возможно, ваш стандартный калькулятор умеет и это.