Сегодня почти все пользователи смартфонов играют в разного рода игры — это могут быть как простенькие убивалки времени, так и весьма продвинутые проекты. Но даже если вы являетесь гордым обладателем какого-нибудь фаблета последней модели, трудно спорить с тем фактом, что экран планшета все же куда лучше подходит для игр. Особенно, если мы говорим о проектах с красивой графикой. Итак, давайте рассмотрим самые интересные игры, в которые вы можете поиграть на своем Android-планшете.

Alto’s Odyssey — Просто, чтобы убить время

Начнем с чего-то незамысловатого. Alto’s Odyssey имеет простую, но красивую графику, а также прошедшую проверку временем игровую механику. По сути перед нами обычный раннер, где вам нужно избегать препятствий и выполнить ряд достижений (коих тут ах 180). Это вероятно один из лучших бесконечных раннеров, который к тому же еще и бесплатный. Если вам нужно занять время или отвлечься на пару минут, то это то, что нужно.

Скачать: Alto’s Odyssey

Игры от Beamdog — Нестареющая классика

Beamdog является разработчиком, который специализируется на портировании старых компьютерных игр на Android. Beamdog в настоящее время имеет пять тайтлов. Зато каких! Baldur’s Gate I и II, Icewind Dale, Neverwinter Nights, Seige of Dragonspear, и Planescape: Torment. Все пять игр имеют схожую механику. Это олдскульные и хардкорные РПГ с прокачкой, сюжетом, интересными персонажами и вообще всем тем, за что мы любим ролевые игры. Обязательно к ознакомлениею!

Скачать: Игры от Beamdog

Bridge Constructor Portal — Раз портал, два портал

Bridge Constructor Portal является одной из новых игр для Android. Она отлично работает и на смартфонах, тем не менее, больший размер экрана планшета делает игру в Bridge Constructor Portal куда приятнее. Она имеет кучу уровней, а также элементы из игры Portal. А именно механику порталов. Каждый уровень представляет собой головоломку, пройти все из которых под силу не каждому. Но это дико увлекательное занятие.

Скачать: Bridge Constructor Portal

Crashlands — Приключение для каждого

Crashlands — это приключенческая игра со множеством других элементов. Вам придется повышать уровень своего персонажа, как в RPG, создавать и строить вещи, вступать в бой с плохими парнями, как в слэшерах и многое другое. Это по-настоящему огромная игра. Присутствует тут и сюжетная линия, которая хоть и дурацкая, но при этом довольно увлекательная. Советуем попробовать и поделиться впечатлениями в нашем чате в Телеграм!

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The Escapists 2 — Пора валить!

The Escapists 2 — это игра-симулятор побега с элементами головоломки. Вы играете за заключенного. А цель состоит в том, чтобы вырваться из тюрьмы и не попасться. Игроки должны играть роль образцового заключенного, появляясь на своей тюремной работе и отправляясь на обед. В то же время, вы будете создавать различные предметы, которые помогут вам в дальнейшем побеге. Игра имеет 9 уровней-тюрем с разными задачами и уровнем сложности.

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