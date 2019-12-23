Во время новогодних праздников многие предпочитают совершать поездки за границу, зачастую не зная языка страны, в которую направляются. Можно воспользоваться онлайн-переводчиками, однако каждый мегабайт в роуминге стоит как парочка бумажных разговорников. Какой выход? Специальное приложение, которое не только поможет не потеряться за границей, но и станет главным связующим звеном с местными жителями.

Помню, как еще будучи студентом, мне очень хотелось, чтобы в моем телефоне было такое приложение, однако вместо этого приходилось пользоваться компьютерными и бумажными словарями. Одним из компьютерных переводчиков был небезызвестный translate.ru. Спустя много лет у меня снова появилась возможность пользоваться услугами данного сервиса, ведь именно на его базе была создана новая платформа PROMT.One. Она включает в себя как десктопный онлайн-сервис, так и мобильные приложения для Android и iOS.

Самое главное и основное в приложении PROMT.One для Android, на мой взгляд, это возможность использовать переводчик без какого-либо подключения к интернету, что окажется очень полезным, если вы уехали в другую страну, где не хочется тратить лишние деньги на роуминг. В рамках подписки подключение осуществляется только тогда, когда это действительно необходимо. Пригодится, при встрече иностранца-грибника в лесу (why not?), где, скорее всего, нет сотового покрытия. Офлайн-переводчик PROMT.One остается полностью функциональным, даже будучи полностью отрезанным от сети.

Приложение может похвастаться современным новым интерфейсом, удобной навигацией и возможностью переводить тексты без потери качества. Кстати, платформа PROMT.One переводит совершенно на другом уровне за счет использования нейронных сетей — перевод будто выполнен профессиональным человеком-переводчиком (кто знает, может так оно и есть). Переводчик имеет заранее подготовленные «пресеты» — личная переписка, учеба, меню, автомобили, путешествия и многое другое. Причем приложение можно использовать не только как переводчик каких-либо текстов, но и как обычный словарь: их здесь очень много, в сумме 15 языков, количество которых постепенно увеличивается.

В отличие от многих переводчиков, которые занимаются переводом без обработки текста, с PROMT.One вы в большинстве случаев получаете готовый текст со знаками препинания. Испытываете трудности с произношением? Воспользуйтесь встроенным диктором. Плюс есть разговорник, с которым вы ни за что не потеряетесь — здесь полный набор основных фраз на все случаи жизни.

Для общения непосредственно во время разговора лучше воспользоваться разделом «Диалог» (не зря эту функцию разработчики интегрировали для проводников поездов к ЧМ 2018). В этом режиме достаточно произнести фразу на родном языке, после чего приложение распознает вашу речь, преобразует ее в текст, переведет, отобразит перевод на экране и озвучит его для собеседника. Соответственно, как только иностранец услышит ваше сообщение, он сможет проделать то же самое. Причем не обязательно проговаривать фразу, можно и набрать ее текстом (только не заставляйте собеседника долго ждать).

Очень полезной может также оказаться функция перевода по фотографии. Например, я часто в Австрии попадал в заведения, где меню было только на немецком, и набрать правильно некоторые слова было тем еще квестом. Да и далеко не все надписи и указатели в странах дублируют на английском языке. Работает все офлайн, только снимок нужен хороший, чтобы приложение смогло распознать текст.

В новой версии приложения появилась еще одна опция. Сделали выбор в настройках — и приложение, обнаружив скопированный текст, спросит у пользователя, нужно ли его перевести. Но настоящая «пушка» это мгновенный перевод: достаточно выделить нужный текст в браузере на любой странице, выбрать PROMT.One и прямо на этой же странице через секунду появится перевод слова, предложения или целого абзаца во всплывающем окне. Так можно и язык подучить, ведь в приложении есть возможность не только посмотреть и послушать перевод, но и узнать транскрипцию слова.

Кстати, подписка стоит всего 149 рублей в месяц — за эти деньги вам будут доступны все офлайн-функции приложения, отсутствие рекламы (причем на всех платформах и на компьютере), синхронизация избранных переводов и много других плюшек. Сервис подойдет как для тех, кто собирается в отпуск, так и для повседневных задач и «домашнего» перевода. Кстати, попробовать премиум-функции PROMT.One можно бесплатно в течение 7 дней — более чем достаточно для того, чтобы принять решение об оформлении подписки.