Как обеспечить смартфон и ноутбук энергией в походе?

Наверняка каждый сталкивался с ситуацией, когда нужно было обеспечить энергией тот или иной аппарат в походе. Как правило, для этого мы используем различные внешние аккумуляторы. И так как я работаю удаленно, ко мне пришла неплохая идея собрать походный комплект, чтобы в любой момент выехать на природу и поработать на воздухе на фоне гор. Однако, зайдя в магазин потребительской электроники в моём городе, я столкнулся с отсутствием большого выбора в сегменте аккумуляторов для ноутбуков, а это крайне важно, ведь без ноутбука работать на природе попросту невозможно. Тогда я решил подробнее изучить вопрос обеспечения энергией ноутбука на длительный период.

Многим будет хватать времени их ноутбуков, однако из-за активного времяпровождения и работы с Интернетом стандартного аккумулятора многим может быть недостаточно. В данном случае я предложу ряд вариантов, которые могут стать источником энергии даже в течение недельного похода.

Аккумуляторы с солнечными батареями

Начну, пожалуй, с самого важного. Данные аккумуляторы стоят около 10 тысяч рублей и предлагают заряд ноутбуков, принимающих на вход 19v. Конкретные модели я бы не стал называть, в Интернете можно найти немало вариантов. Такие солнечные батареи могут стать действительно оптимальным способом зарядить смарфон, ведь энергия солнца попросту безгранична. Хотя, конечно, всё зависит от погоды и времени суток.

Внешние аккумуляторы с поддержкой зарядки ноутбуков

Такие тоже имеются на рынке, например, Citilink предлагает ACTUS CS-PBHTBP-20800 с полноценным разъемом на 220 вольт, но оценен он в 6900 рублей и не предоставляет функцию получения энергии от солнца. При его разрядке нужно будет искать дополнительный источник энергии, что не очень круто.

Бензогенератор

Такой можно приобрести, например, в Леруа Мерлен. Самый дешевый вариант обойдется примерно в 5 тысяч рублей, что неплохо. Однако с собой нужно иметь топливо, к тому же бензогенераторы имеют специфичный запах и шумят, поэтому этот вариант скорее для тех, кто хочет получить энергию даже при полной темноте.

Еще одним вариантом может стать ветрогенератор

На Aliexpress можно приобрести компактные ветрогенераторы, которые легко собираются и перевозятся. Это также неплохой вариант в случае, если вы проживаете в ветреной местности. Ветрогенератор станет неплохим вариантом скорее в случае длительного нахождения на природе, однако для временного использования я бы его не стал рассматривать. Можно также присмотреться к парусным ветрогенераторам.

К какому выводу можно прийти? Безусловно оптимальным вариантом станет покупка аккумулятора с солнечными батареями и дополнительное приобретение аккумулятора для зарядки ноутбука на 20000 мАч, чтобы был запас заряда на случай, если ноутбук заряжен полностью, а энергия при этом от солнечных батарей вырабатывается. Тема интересная и у меня пока не было опыта с подобным, но мне важно знать, что думаете вы. Есть ли среди читателей те, кто уже использует какие-либо средства получения энергии на природе? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш чат.