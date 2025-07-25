Приложение Google Телефон исчезнет на Xiaomi. В утечке HyperOS 3 нашли другую звонилку

На протяжении многих лет глобальные версии Xiaomi поставляются на рынок с приложением Google Телефон, который выступает в роли стандартной звонилки. У пользователей к нему есть масса претензий, а главная из них — предупреждение о записи звонка. Но, то ли Xiaomi начала прислушиваться к отзывам фанатов, то ли просто решила частично снизить зависимость от Google, но в свежих утечках будущей оболочки HyperOS 3 инсайдеры нашли новую звонилку.

Звонилка Xiaomi в HyperOS 3

Как сообщает издание XiaomiTime, в HyperOS 3 вместо приложения Google Телефон будет использоваться стандартная звонилка Xiaomi с записью звонков и другими функциями. Информация подтверждается двумя скриншотами, иллюстрирующими интерфейс новой программы.

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Стоит отметить, что на некоторых рынках смартфоны уже поставляются с фирменной звонилкой Xiaomi. Например, Google Телефона по умолчанию нет ни в Малайзии, ни в Китае. Но на глобальном рынке по дефолту продолжает использоваться стандартное приложение Android.

Хотя информация о полном отказе от Google Телефона не имеет официального подтверждения, некоторые из уже сделанных производителем шагов свидетельствуют об этом. Так, после выхода глобальной версии HyperOS 2 наряду с приложением Google Сообщения на смартфонах появилась аналогичная программа от Xiaomi, и на нее уже можно переключиться в настройках устройства. Вероятно, после обновления HyperOS 3 нечто подобное ждет и звонилку.

Когда выйдет HyperOS 3

Если переход на звонилку Xiaomi в глобальной версии и состоится, то произойдет это только вместе с выходом HyperOS 3. Релиз прошивки ожидается уже осенью, но за пределы Китая апдейт будет распространяться с задержкой до 2026 года.

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Пока есть время, имеет смысл уточнить, какие Xiaomi получат HyperOS 3. Проверьте свой смартфон в списке и узнайте, будет ли он претендовать на новую звонилку и другие изменения третьего поколения прошивки.