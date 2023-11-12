Эти недорогие планшеты на Android я советую всем без исключения. Вам они тоже понравятся

На днях стартовала распродажа 11.11 на AliExpress, а это — отличный повод пополнить коллекцию своих умных устройств. Например, купив недорогой планшет на Андроид. Выбрать подходящую модель нужно до 17 ноября, и я вам в этом помогу. Ниже — топовые планшеты, которые подойдут для любых задач от просмотра фильмов до серьезной работы с документами. Несмотря на свои широкие возможности, они стоят настолько дешево, что будет очень сложно удержаться от нажатия кнопки «Купить».

Teclast T40HD — лучший планшет до 10000

Нужен планшет для просмотра видео, но не хочется переплачивать за лишние функции. Тогда ваш оптимальный выбор — Teclast T40HD. На распродаже 11.11 он стоит 9 982 ₽ по курсу на момент публикации материала. И за эти деньги вы вряд ли найдете что-то лучше.

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Характеристики Teclast T40HD

Хотя Teclast T40HD — недорогой планшет, который априори не способен предложить флагманские характеристики, его начиная может приятно удивить. Ведь здесь установлен шустрый процессор, четкий экран и звонкие динамики.

Характеристики Teclast T40HD Экран 10,4 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 13 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T606 Память 8/128 ГБ Аккумулятор 7200 мАч Зарядка 10 Вт

Teclast T40HD прекрасно справляется с задачей воспроизведения видео в высоком качестве. В этом ему помогает 2K-экран с поддержкой Widevine L1, а также великолепная четверка динамиков, создающая объемное звучание. Хочется побыть наедине? Тогда к вашим услугам 3,5-мм разъем для подключения наушников.

Купить Teclast T40HD

Пускай процессор Unisoc T606 не может похвастать игровой производительностью, вкупе с 8 ГБ оперативной памяти он отлично подходит для работы. В том числе и в режиме дополненной реальности. Как навигатор Teclast T40HD тоже работает, благо имеет на борту GPS и поддержку SIM-карт с 4G.

Teclast T50 — планшет с хорошим экраном

Если хочется такой же функциональный планшет, но только с улучшенным процессором, более качественной камерой и сумасшедшим объемом памяти, то вам к Teclast T50. На распродаже AliExpress его цена стартует с отметки 13 672 ₽. Чтобы ее добиться, необходимо взять купон продавца.

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Характеристики Teclast T50

Как и младший брат, планшет Teclast T50 идеально подходит для просмотра фильмов и работы в разных режимах, но делает все это чуточку лучше, о чем свидетельствуют характеристики устройства.

Характеристики Teclast T50 Экран 11 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц Основная камера 20 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T616 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 7500 мАч Зарядка 18 Вт

Купить Teclast T50

Процессор Unisoc T616 на 15% мощнее Unisoc T606, благодаря чему он быстрее справляется с вычислительными операциями и продуктивнее обрабатывает графику. 20-мегапиксельная камера Sony использует технологию объединения пикселей, за счет чего выдает четкие снимки при плохом освещении.

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Но главные достоинства Teclast T50 — это экран и память. Дисплей обладает диагональю 11 дюймов и узкими рамками, что превращает планшет в идеальных инструмент для просмотра фильмов. Ну а 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи MicroSD-карт говорят сами за себя.

Какой недорогой планшет лучше купить

Купив одну из представленных выше моделей, вы точно не разочаруетесь. Однако Teclast — крупный производитель планшетов, а потому в его линейке представлено отнюдь не два устройства. Вплоть до 17 ноября со скидкой также можно будет приобрести Teclast T40S, M40 Plus, M40 Pro и M50 Pro.

Все эти модели доступны в официальном магазине Teclast на AliExpress, который осуществляет быструю доставку в мгновенной отправкой. Так что запасайтесь купонами и не теряйте время зря, ведь всего через несколько дней акция закончится.