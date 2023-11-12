Эти недорогие планшеты на Android я советую всем без исключения. Вам они тоже понравятся

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Герман Вологжанин

На днях стартовала распродажа 11.11 на AliExpress, а это — отличный повод пополнить коллекцию своих умных устройств. Например, купив недорогой планшет на Андроид. Выбрать подходящую модель нужно до 17 ноября, и я вам в этом помогу. Ниже — топовые планшеты, которые подойдут для любых задач от просмотра фильмов до серьезной работы с документами. Несмотря на свои широкие возможности, они стоят настолько дешево, что будет очень сложно удержаться от нажатия кнопки «Купить».

Эти недорогие планшеты на Android я советую всем без исключения. Вам они тоже понравятся. Крутые планшеты Teclast сейчас продают с большой скидкой. Фото.

Крутые планшеты Teclast сейчас продают с большой скидкой

Teclast T40HD — лучший планшет до 10000

Нужен планшет для просмотра видео, но не хочется переплачивать за лишние функции. Тогда ваш оптимальный выбор — Teclast T40HD. На распродаже 11.11 он стоит 9 982 ₽ по курсу на момент публикации материала. И за эти деньги вы вряд ли найдете что-то лучше.

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Характеристики Teclast T40HD

Характеристики Teclast T40HD. Лучшее, что можно получить за 10 тысяч. Фото.

Лучшее, что можно получить за 10 тысяч

Хотя Teclast T40HDнедорогой планшет, который априори не способен предложить флагманские характеристики, его начиная может приятно удивить. Ведь здесь установлен шустрый процессор, четкий экран и звонкие динамики.

ХарактеристикиTeclast T40HD
Экран10,4 дюйма, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера13 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T606
Память8/128 ГБ
Аккумулятор7200 мАч
Зарядка10 Вт

Teclast T40HD прекрасно справляется с задачей воспроизведения видео в высоком качестве. В этом ему помогает 2K-экран с поддержкой Widevine L1, а также великолепная четверка динамиков, создающая объемное звучание. Хочется побыть наедине? Тогда к вашим услугам 3,5-мм разъем для подключения наушников.

Купить Teclast T40HD

Пускай процессор Unisoc T606 не может похвастать игровой производительностью, вкупе с 8 ГБ оперативной памяти он отлично подходит для работы. В том числе и в режиме дополненной реальности. Как навигатор Teclast T40HD тоже работает, благо имеет на борту GPS и поддержку SIM-карт с 4G.

Teclast T50 — планшет с хорошим экраном

Teclast T50 — планшет с хорошим экраном. Обновленный планшет 2023 года. Фото.

Обновленный планшет 2023 года

Если хочется такой же функциональный планшет, но только с улучшенным процессором, более качественной камерой и сумасшедшим объемом памяти, то вам к Teclast T50. На распродаже AliExpress его цена стартует с отметки 13 672 ₽. Чтобы ее добиться, необходимо взять купон продавца.

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Характеристики Teclast T50

Как и младший брат, планшет Teclast T50 идеально подходит для просмотра фильмов и работы в разных режимах, но делает все это чуточку лучше, о чем свидетельствуют характеристики устройства.

ХарактеристикиTeclast T50
Экран11 дюймов, IPS (2000х1200), 60 Гц
Основная камера20 МП
Фронтальная камера8 МП
ПроцессорUnisoc T616
Память8/256 ГБ
Аккумулятор7500 мАч
Зарядка18 Вт

Купить Teclast T50

Процессор Unisoc T616 на 15% мощнее Unisoc T606, благодаря чему он быстрее справляется с вычислительными операциями и продуктивнее обрабатывает графику. 20-мегапиксельная камера Sony использует технологию объединения пикселей, за счет чего выдает четкие снимки при плохом освещении.

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Но главные достоинства Teclast T50 — это экран и память. Дисплей обладает диагональю 11 дюймов и узкими рамками, что превращает планшет в идеальных инструмент для просмотра фильмов. Ну а 256 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения при помощи MicroSD-карт говорят сами за себя.

Какой недорогой планшет лучше купить

Купив одну из представленных выше моделей, вы точно не разочаруетесь. Однако Teclast — крупный производитель планшетов, а потому в его линейке представлено отнюдь не два устройства. Вплоть до 17 ноября со скидкой также можно будет приобрести Teclast T40S, M40 Plus, M40 Pro и M50 Pro.

Какой недорогой планшет лучше купить. Другие планшеты Teclast сейчас тоже продают с большими скидками. Фото.

Другие планшеты Teclast сейчас тоже продают с большими скидками

Все эти модели доступны в официальном магазине Teclast на AliExpress, который осуществляет быструю доставку в мгновенной отправкой. Так что запасайтесь купонами и не теряйте время зря, ведь всего через несколько дней акция закончится.

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