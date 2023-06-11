Этот планшет с клавиатурой дешевле ноутбука и круче Айпада. Забирай, пока сливают со скидкой

Принято считать, что дешевые планшеты на Андроид — это неудобные и глючные устройства, которые годятся только для просмотра Ютуба и чтения книг, ибо на другое они не способны. Кто-то даже придерживается мнения, что производители при их создании экономят на всем, чем можно, делая ставку лишь на симпатичный внешний вид. Оставьте все предубеждения в прошлом: планшетов на Андроид стало настолько много, что среди них даже появились флагманы! Яркий пример — HOTWAV Pad 8 с достойными характеристиками и по хорошей цене, за которую не купишь ноутбук. Планшет только появился в продаже и могут стать твоими в кратчайшие сроки: скорее читай, почему ему нет равных.

Удобный планшет на Андроид

Первое, на что стоит обратить внимание, если соберетесь купить планшет на Андроид — качество материалов и внешний вид. У HOTWAV Pad 8 с этим полный порядок и выглядит он очень круто. На это есть несколько причин.

Во-первых, прямые грани как у многих современных смартфонов.

Во-вторых, тонкие рамки вокруг экрана.

В-третьих, мощный блок камер на задней панели.

Обратите внимание, что планшет круче аналогов еще и тем, что он создан для использования в горизонтальном режиме: фронтальная камера перенесена с верхней на боковую грань, а кнопки громкости и питания — на нижнюю, где расположен разъём для зарядки. Удобно ли это? Не то слово! При этом толщина корпуса составляет всего 7,7 мм!

Может показаться, что этот недорогой планшет на Андроид выглядит как смартфон 2023 года. Отчасти это так: в отделке корпуса используются различные алюминиевые вставки, которые делают его долговечнее и не дают устройству быстро нагреться. Ну, а весит оно всего 460 г — на 21 и 33 грамма меньше, чем iPad 10 и Pixel Tablet соответственно.

Характеристики HOTWAV Pad 8

Мощный планшет на Андроид

Принято считать, что Андроид-планшеты не могут похвастаться выдающимися характеристиками, поэтому их производительность оставляет желать лучшего. HOTWAV Pad 8 явно не предназначен для тяжелых игр, но мощности встроенного чипа Unisoc T606 достаточно для различных повседневных приложений.

А благодаря 8 Гб оперативки и 256 Гб хранилища с возможностью расширения до 1 ТБ можно забыть про нехватку памяти, перекинув на карту MicroSD все сезоны любимых сериалов или рабочие данные. По умолчанию планшет работает на Android 13 — актуальной операционке, а не на прошивке двухлетней давности, как это часто бывает у аналогов.

Не забыли и про дисплей с тонкими рамками, который занимает 82% передней панели и рассчитан на 10,4 дюйма с разрешением Full HD+, а также хороший звук в виде стереодинамиков, расположенных сверху и снизу.

Планшет с большим экраном

Ну, и нельзя не сказать о камере, хотя в планшете она далеко не всегда нужна. Основной модуль хоть и выглядит брутально, но рассчитан всего на 13 Мп, а фронталка — на 5 Мп. На мой взгляд, больше и не надо — этого вполне достаточно для созвонов по видеосвязи или создания снимков, когда под рукой нет смартфона.

Планшет или ноутбук — что выбрать

Практически каждый планшет можно использовать для работы, но HOTWAV Pad 8 создан специально для выполнения различных офисных задач или учебы. Кнопки и фронталка, расположенные специально для использования в горизонтальном режиме — лишнее тому доказательство. Более того, вы можете подключить клавиатуру к планшету, чтобы работать с текстом, сделав из планшета ноутбук.

Но если производители техники с самого старта продаж предлагают приобрести ее дополнительно, то клиенты HOTWAV могут купить планшет с клавиатурой по специальной цене по промокоду PXHK7OQCFAGV! Но поторопитесь, так как акция распространяется лишь на самых первых покупателей!

Планшет на Андроид со скидкой

Но для того, чтобы пользоваться всеми преимуществами ноутбука и не зависеть от розетки, нужен мощный аккумулятор, не так ли? У HOTWAV Pad 8 с этим полный порядок: его батарея рассчитана на 7500 мА*ч, автономности которой хватит на 600 часов ожидания или 18 часов воспроизведения видео. Но чем этот планшет на Андроид удобнее ноутбука — так это поддержкой LTE, которая есть по умолчанию. Можете спокойно установить свою симку и работать онлайн в дороге, чтобы не зависеть от Wi-Fi или мобильной точки доступа, которая то и дело отключается.

Стоит ли покупать планшет вместо ноутбука

Если несколько лет назад планшеты на Андроид существовали чисто для игр или веб-серфинга, то теперь его может смело покупать для работы или учебы. Вам лишь остается выбрать для себя комплектацию HOTWAV Pad 8 с клавиатурой, чтобы гаджет действительно мог заменить ноутбук.

Удобно и то, что купить планшет недорого можно по специальной цене. HOTWAV как раз делает такое выгодное предложение первым 100 покупателям, но не забудьте использовать специальный промокод PXHK7OQCFAGV, благодаря которому гаджет обойдется в менее чем в 100 долларов.

Купить хороший Андроид-планшет

Но даже если вы не успеете купить планшет со скидкой, даже без нее он продается по вполне разумному прайсу — дешевле 26 000 рублей. За такую сумму практичнее купить его, а не дешевый ноутбук, производительности которого не хватит даже для текстового редактора или браузера.