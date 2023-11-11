На распродаже 11.11 сливают крутой планшет для работы, игр и фильмов. Он умеет всё, а стоит очень мало

На AliExpress стартовала распродажа 11.11 — главное событие года, в ходе которого можно урвать технику с сумасшедшими скидками. По этому случаю многие бренды выпускают на рынок свои новинки, и компания Blackview не стала исключением. Аккурат под распродажу она выпустила очень крутой планшет до 20 000 рублей. Он оснащен мощным процессором, идеально подходит для просмотра фильмов, а еще имеет на борту софт для работы с документами.

Купить Blackview Tab 18 можно начиная с 11:00 (мск). Минута в минуту стартуют продажи, и в течение нескольких дней приобрести новинку получится примерно за 18 600 ₽. А первые покупатели, взяв купон продавца, смогут заполучить планшет Blackview Tab 18 всего за 17 800 ₽. И пока вы не оформили заказ, давайте посмотрим, на что способна эта модель.

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Планшет для просмотра фильмов

Главная характеристика планшета — экран, и в этом отношении Blackview Tab 18 способен предложить 12-дюймовую матрицу с разрешением 2K (1200х2000). Хорошая плотность пикселей вкупе с большой диагональю становится залогом высокого качества изображения, буквально поглощающего тебя во время просмотра фильма.

Но Blackview Tab 18 является планшетом для просмотра фильмов не только из-за дисплея. Кроме классного экрана у него есть 4 симметричных динамика с настройкой от известной американской компании Harman, а уж эти ребята знают толк в хорошем звуке.

Планшет с большой памятью

Фильмы в высоком качестве занимают много места, а потому для просмотра кино без подключения к интернету нужен планшет с большой памятью. Соответствует ли Blackview Tab 18 данному требованию? Более чем! Недорогой планшет на Андроид имеет 256 ГБ встроенной памяти, но и это — не предел. При необходимости ее можно расширить еще на 1 ТБ (1024 ГБ), установив MicroSD-карту.

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Кстати, слот у планшета Blackview Tab 18 многофункциональный. Кроме карты памяти он позволяет установить симку с поддержкой 4G. Так что на планшете будет отлично работать и мобильный интернет, который поможет вам смотреть видео и потреблять другой контент там, где нет Wi-Fi.

Blackview Tab 18 со скидкой

Недорогой игровой планшет

Главный минус недорогих планшетов — производительность. Обычно их оснащают слабым железом, однако Blackview Tab 18 не таков. В его основе лежит процессор Helio G99, и он является одним из лучших мобильных чипов 2023 года. С ним в тесте AnTuTu Blackview Tab 18 набирает 457 641 балл. Опираясь на эти цифры, можно быть уверенным, что перед тобой самый настоящий игровой планшет. Ведь любой 3D-проект он потянет минимум на средних настройках графики.

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Часто, выбирая планшет с мощным процессором, часто приходится мириться с посредственной автономностью. Но Helio G99 не случайно является одним из лучших мобильных чипов. Он не только производительный, но и энергоэффективный. С таким процессором и аккумулятором на 8800 мАч Blackview Tab 18 способен проработать 12 часов под интенсивными нагрузками, а на 50% планшет зарядится всего за час, благо в комплекте лежит адаптер питания на внушительные 33 Вт.

Планшет для работы с документами

Если нужен планшет для работы, то Blackview Tab 18 тоже станет оптимальным вариантом. И вот несколько причин:

у планшета 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет комфортно работать в нескольких приложениях одновременно;

фирменная оболочка DokeOS_P 4.0, слегка меняющая стоковую операционку Android 13, имеет режим ПК с панелью задач и улучшенное разделение экрана;

также для планшета Blackview Tab 18 выпущены дополнительные аксессуары в лице клавиатуры и стилусы, чтобы можно было комфортно печатать и рисовать.

Непонятно, как так вышло, но Blackview действительно удалось сделать лучший планшет до 20 000 рублей. К нему невозможно придраться, ведь даже на камере производитель не сэкономил: основная умеет записывать видео в разрешении 2K и четко фотографировать объекты, а фронталка поддерживает разблокировку устройства по лицу.

Купить Blackview Tab 18

Одно плохо: столь привлекательным планшет Blackview Tab 18 будет лишь до 17 ноября, после чего его цена поднимется, и он станет просто хорошим устройством за свои деньги. А пока у вас есть возможность извлечь максимальную выгоду и купить новинку менее чем за 20 тысяч рублей.