В России началась распродажа планшетов Teclast. Они круче iPad и дешевле

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Иван Герасимов

Несмотря на то, что планшеты так и не стали полноценной заменой ПК, спрос на них по-прежнему есть. В частности, это не только отличное дополнение к смартфону, позволяющее смотреть фильмы на большом экране, но также подспорье в работе и учебе. В 2024 году их ассортимент огромен, но большинство пользователей почему-то считают, что эталоном является iPad. Лишь единицы осознают, что лучше купить недорогой Андроид-планшет: это и дешевле, и практичнее, так как зачастую его функциональность намного шире. Вдвойне приятно, когда его можно приобрести выгодно — сегодня мы как раз об этом и поговорим.

В России началась распродажа планшетов Teclast. Они круче iPad и дешевле. Стартовала распродажа планшетов Teclast. Вот лучшие модели, достойные вашего внимания. Фото.

Стартовала распродажа планшетов Teclast. Вот лучшие модели, достойные вашего внимания

Недорогой планшет с хорошим аккумулятором

Одна из лучших моделей, представленных на распродаже, это Teclast M50 — как минимум по той причине, что в его сложно распознать дешевый планшет на Андроид. Это устройство начального уровня, которое подойдет для повседневных задач, вроде веб-серфинга, просмотра видео или соцсетей. Производитель не стал устанавливать в него дорогой чипсет и ограничился скромным процессором Unisoc Tiger T606. Прямо скажем, с неба звезд он не хватает, но без труда вывозит любые повседневные задачи и даже некоторые игры.

Недорогой планшет с хорошим аккумулятором. Недорогой планшет Teclast идеально подойдет для повседневных задач. Фото.

Недорогой планшет Teclast идеально подойдет для повседневных задач

С другой стороны, здесь целых 8 Гб ОЗУ, поэтому можно оставлять в фоне даже самые ресурсоемкие приложения. Да и на аккумуляторе экономить не стали — он здесь рассчитан на 6000 мА*ч, коих должно хватить на целый день использования. Заинтриговали? Проходите по ссылке заказывайте этот надежный планшет на каждый день по хорошей цене!

Купить планшет недорого

Мощный планшет на Андроид для работы

А если характеристики показались вам слишком излишне скромными, то рекомендуем обратить внимание на прокачанную версию — Teclast M50 Pro. Именно этот планшет для работы получил более продвинутые характеристики, которых будет достаточно даже самым требовательным пользователям.

Мощный планшет на Андроид для работы. Планшет имеет впечатляющие характеристики и не боится сложных задач. Фото.

Планшет имеет впечатляющие характеристики и не боится сложных задач

  • IPS-экран на 10.1 дюйма с разрешением Full HD.
  • 8 Гб ОЗУ с возможностью расширения до 16 Гб.
  • 256 Гб встроенной памяти и поддержка карт microSD до 1 Тб.
  • Мощный процессор Unisoc T616.

Для комфортной работы здесь предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера для видеозвонков, а также основная 13-мегапиксельная. Ну, а чтобы скрасить рабочий процесс, можете послушать музыку, ведь здесь сразу 4 качественных динамика! И да, можно купить планшет со скидкой — скорее проходите по ссылке ниже.

Планшет Teclast со скидкой

Купить планшет с хорошим экраном

Даже опытные пользователи редко обращают внимание на то, какой экран установлен в планшете. Само собой, относиться спустя рукава к выбору устройства не стоит, ведь от этого зависит ваш комфорт. Чтобы глаза не уставали, рекомендуем Teclast T45HDпланшет с качественным 10,5-дюймовым дисплеем.

Купить планшет с хорошим экраном. Искали планшет с хорошим экраном? Teclast T45HD — то, что нужно! Фото.

Искали планшет с хорошим экраном? Teclast T45HD — то, что нужно!

Главная его фишка кроется в наличии технологии Teclast T-Color 3.0, которая делает цветопередачу насыщеннее и приятнее глазу. Вдобавок у него есть функция защиты зрения, поэтому можете смело пользоваться устройством на протяжении нескольких часов без какого-либо дискомфорта.

Остальные характеристики — в полном порядке: мощный аккумулятор на 7200 мА*ч, встроенный GPS и Android 13 на борту с перспективой обновления до следующей версии. Все это скрыто в тонкий металлический корпус, благодаря которому от Teclast T45HD веет премиальностью, а не дешевизной.

Планшет с хорошим экраном

Какой планшет Teclast выбрать в 2024

Многие пользователи предпочитают покупать устройства на годы вперед, поэтому нужно подойти к выбору как можно серьезнее. Вам точно прослужит не один год планшет Teclast T60, ведь он имеет впечатляющие характеристики!

Какой планшет Teclast выбрать в 2024. Планшеты с большим экраном — редкость. Так что, Teclast T60 — эксклюзив! Фото.

Планшеты с большим экраном — редкость. Так что, Teclast T60 — эксклюзив!

  • Во-первых, он работает на проверенном временем чипе Unisoc T616. Он отличается более высокой производительностью и энергоэффективностью по сравнению с аналогичными решениями в своем ценовом диапазоне.
  • Во-вторых, в Teclast T50 Pro установлен 12-дюймовый IPS-экран без воздушной прослойки и с высоким разрешением, что встретишь редко среди Андроид-планшетов. Добавьте к этому тонкие рамки, увеличивающие полезную площадь дисплея.
  • В-третьих, мощный аккумулятор на 8000 мА*ч и зарядка на 18 Вт. А в совокупности со встроенным GPS-модулем планшет превращается в навигатор!

Все сильные стороны планшета Teclast перечислить сложно, но из них я бы выделил наличие быстрого и экономичного Bluetooth 5.2, а также наличие слота на 2 сим-карты. Кроме того, он поставляется на Android 13 по умолчанию и поддерживает функцию разделения экрана, которая сильно экономит время и увеличивает вашу продуктивность. При этом стоит гаджет не так дорого, а цена на распродаже — и вовсе сказка! Проходите по ссылке и заказывайте как можно скорее — количество товара ограничено.

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