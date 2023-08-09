Чем прокси-сервер отличается от VPN, и что лучше выбрать для обхода блокировок на Android

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Герман Вологжанин

Очередная волна блокировок VPN в России накрыла интернет-пространство, и получать доступ к веб-ресурсам стало еще сложнее. С каждым днем становится все более очевидно, что ВПН (виртуальная частная сеть) перестает быть панацеей от ограничений, а потому приходится искать все новые способы обхода препятствий, которые создают регулирующие органы. В качестве альтернативы VPN можно использовать прокси-сервер. Чем же он отличаются от виртуальной сети, и что лучше в нынешних условиях?

Чем прокси-сервер отличается от VPN, и что лучше выбрать для обхода блокировок на Android. Правда ли, что прокси лучше ВПН? Фото.

Правда ли, что прокси лучше ВПН?

Что такое прокси-сервер

Прокси-сервер — это промежуточное звено между вашим устройством и конечным сервером (сайтом). То есть он выступает в качестве посредника. Proxy способен выполнять различные манипуляции с трафиком. К примеру, браузеры используют прокси для сжатия данных, чтобы страницы открывались быстрее (по такому принципу работает турбо-режим).

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Но настоящую славу прокси-серверы получили за возможность менять пользовательский IP-адрес, что позволяет обходить блокировки в интернете. Это могут быть сайты, работу которых ограничил Роскомнадзор, или веб-ресурсы, сами закрывшие доступ пользователям из России. Провайдер не поймет, что вы пытаетесь получить доступ к заблокированной странице, а сайт будет думать, будто вы посещаете его из другой страны.

Как настроить прокси-сервер на Андроид

На словах все выглядит очень круто, однако настройка прокси-сервера не такая простая, как можно было бы подумать. Во-первых, вам нужно найти имя прокси и номер его порта. Сделать это можно через специализированные сайты наподобие proxy-sale.com. Во-вторых, дальнейшая настройка прокси выполняется вручную:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в параметры своей сети Wi-Fi.
  3. Во вкладке «Прокси» выберите «Вручную», а затем укажите позаимствованные имя хоста и порт.
Как настроить прокси-сервер на Андроид. Прокси настраивается только для сети Wi-Fi, то есть не работает с мобильным интернетом. Фото.

Прокси настраивается только для сети Wi-Fi, то есть не работает с мобильным интернетом

Третья проблема — смартфон позволяет настроить прокси-сервер только по протоколу HTTP, который отличается меньшим уровнем надежности и частыми блокировками. Кроме того, параметры прокси отображаются не на всех устройствах, поэтому иногда приходится обращаться к помощи стороннего софта.

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Как настроить сервер Shadowsocks

Более безопасным протоколом для сервера является SOCKS5 (Shadowsocks). Как правило, такой прокси можно настроить исключительно при помощи специальных программ. Пример — приложение Proxy Client или Shadowsocks Client (только для протокола SOCKS5):

  1. Запустите Proxy Client.
  2. Укажите IP-адрес прокси-сервера и его порт.
  3. Выберите тип подключения (HTTP или SOCKS5) и нажмите «Off», чтобы подключиться.
Как настроить сервер Shadowsocks. Если не можете найти настройки прокси, воспользуйтесь приложением. Фото.

Если не можете найти настройки прокси, воспользуйтесь приложением

Наконец, главная проблема такого способа обхода блокировок заключается в том, что найти бесплатный прокси-сервер практически невозможно. Адреса, предлагаемые сайтами вроде hidemyna.me, в большинстве своем не работают, да и надежность таких ресурсов вызывает сомнения. Есть проверенный sshocean.com, однако на этом сайте действует ограничение на использование прокси — 7 дней, по истечении которых придется выбирать новый сервер.

Отличие прокси от ВПН

VPN работает так же, как и прокси-сервер, отправляя ваш трафик через посредника. Единственное отличие — виртуальная частная сеть шифрует передаваемую информацию, а Proxy — нет. В этом видится плюс VPN, ведь помимо обхода блокировок он обеспечивает анонимность в интернете. Вместе с тем виртуальная частная сеть характеризуется сравнительно невысокой скоростью передачи данных из-за шифрования.

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Настроить VPN на Android можно вручную, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Но обычно люди не ищут сложных путей, выбирая специальные приложения с виртуальной частной сетью, где для обхода блокировок достаточно нажать одну кнопку.

Отличие прокси от ВПН. Включить VPN можно без ручной настройки. Фото.

Включить VPN можно без ручной настройки

Но есть загвоздка, касающаяся приложений VPN для Android. У нас нет способа проверить, шифрует ли трафик выбранный сервис. Поэтому под видом VPN вполне может предлагаться обычный прокси-сервер.

Что делать, если не работает VPN

Вернемся к тому, с чего мы начали. В России вновь блокируют ВПН, а потому в любой момент приглянувшийся сервис способен перестать работать. Как действовать в такой ситуации? Прежде всего нужно выбрать другой сервер в настройках приложения для VPN, переключившись, к примеру, с США на Францию или наоборот.

Что делать, если не работает VPN. Если VPN не работает, поменяйте сервер или протокол. Фото.

Если VPN не работает, поменяйте сервер или протокол

Второй совет — выбрать другой протокол шифрования в настройках VPN (например, IKEv2 вместо OpenVPN). Если и это не поможет, попробуйте воспользоваться альтернативным ВПН-сервисом. Заключительный вариант — отказ от VPN в пользу платных прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5 (Shadowsocks), с которым до сих пор не могут совладать регулирующие органы.

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