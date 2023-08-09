Чем прокси-сервер отличается от VPN, и что лучше выбрать для обхода блокировок на Android

Очередная волна блокировок VPN в России накрыла интернет-пространство, и получать доступ к веб-ресурсам стало еще сложнее. С каждым днем становится все более очевидно, что ВПН (виртуальная частная сеть) перестает быть панацеей от ограничений, а потому приходится искать все новые способы обхода препятствий, которые создают регулирующие органы. В качестве альтернативы VPN можно использовать прокси-сервер. Чем же он отличаются от виртуальной сети, и что лучше в нынешних условиях?

Что такое прокси-сервер

Прокси-сервер — это промежуточное звено между вашим устройством и конечным сервером (сайтом). То есть он выступает в качестве посредника. Proxy способен выполнять различные манипуляции с трафиком. К примеру, браузеры используют прокси для сжатия данных, чтобы страницы открывались быстрее (по такому принципу работает турбо-режим).

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Но настоящую славу прокси-серверы получили за возможность менять пользовательский IP-адрес, что позволяет обходить блокировки в интернете. Это могут быть сайты, работу которых ограничил Роскомнадзор, или веб-ресурсы, сами закрывшие доступ пользователям из России. Провайдер не поймет, что вы пытаетесь получить доступ к заблокированной странице, а сайт будет думать, будто вы посещаете его из другой страны.

Как настроить прокси-сервер на Андроид

На словах все выглядит очень круто, однако настройка прокси-сервера не такая простая, как можно было бы подумать. Во-первых, вам нужно найти имя прокси и номер его порта. Сделать это можно через специализированные сайты наподобие proxy-sale.com. Во-вторых, дальнейшая настройка прокси выполняется вручную:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в параметры своей сети Wi-Fi. Во вкладке «Прокси» выберите «Вручную», а затем укажите позаимствованные имя хоста и порт.

Третья проблема — смартфон позволяет настроить прокси-сервер только по протоколу HTTP, который отличается меньшим уровнем надежности и частыми блокировками. Кроме того, параметры прокси отображаются не на всех устройствах, поэтому иногда приходится обращаться к помощи стороннего софта.

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Как настроить сервер Shadowsocks

Более безопасным протоколом для сервера является SOCKS5 (Shadowsocks). Как правило, такой прокси можно настроить исключительно при помощи специальных программ. Пример — приложение Proxy Client или Shadowsocks Client (только для протокола SOCKS5):

Запустите Proxy Client. Укажите IP-адрес прокси-сервера и его порт. Выберите тип подключения (HTTP или SOCKS5) и нажмите «Off», чтобы подключиться.

Наконец, главная проблема такого способа обхода блокировок заключается в том, что найти бесплатный прокси-сервер практически невозможно. Адреса, предлагаемые сайтами вроде hidemyna.me, в большинстве своем не работают, да и надежность таких ресурсов вызывает сомнения. Есть проверенный sshocean.com, однако на этом сайте действует ограничение на использование прокси — 7 дней, по истечении которых придется выбирать новый сервер.

Отличие прокси от ВПН

VPN работает так же, как и прокси-сервер, отправляя ваш трафик через посредника. Единственное отличие — виртуальная частная сеть шифрует передаваемую информацию, а Proxy — нет. В этом видится плюс VPN, ведь помимо обхода блокировок он обеспечивает анонимность в интернете. Вместе с тем виртуальная частная сеть характеризуется сравнительно невысокой скоростью передачи данных из-за шифрования.

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Настроить VPN на Android можно вручную, чему был посвящен отдельный материал на нашем сайте. Но обычно люди не ищут сложных путей, выбирая специальные приложения с виртуальной частной сетью, где для обхода блокировок достаточно нажать одну кнопку.

Но есть загвоздка, касающаяся приложений VPN для Android. У нас нет способа проверить, шифрует ли трафик выбранный сервис. Поэтому под видом VPN вполне может предлагаться обычный прокси-сервер.

Что делать, если не работает VPN

Вернемся к тому, с чего мы начали. В России вновь блокируют ВПН, а потому в любой момент приглянувшийся сервис способен перестать работать. Как действовать в такой ситуации? Прежде всего нужно выбрать другой сервер в настройках приложения для VPN, переключившись, к примеру, с США на Францию или наоборот.

Второй совет — выбрать другой протокол шифрования в настройках VPN (например, IKEv2 вместо OpenVPN). Если и это не поможет, попробуйте воспользоваться альтернативным ВПН-сервисом. Заключительный вариант — отказ от VPN в пользу платных прокси-серверов, работающих по протоколу SOCKS5 (Shadowsocks), с которым до сих пор не могут совладать регулирующие органы.