Как настроить VPN на Android без помощи приложений

Как пользоваться ВПН на Андроид? Обычно нам достаточно установить специальное приложение, запустить его и нажать кнопку «Включить». Все очень просто, но не слишком надежно. Во-первых, программы показывают назойливую рекламу. Во-вторых, иногда для доступа к виртуальной сети требуется оформить платную подписку. В-третьих, подобные сервисы часто блокируются. Выйти из ситуации помогает встроенный ВПН на Андроид, который вы можете включить самостоятельно, не обращаясь к помощи специальных программ.

Как пользоваться VPN на телефоне

Приложения VPN на Android для многих людей продолжают оставаться самым простым способом выхода в интернет через виртуальную сеть. Недавно мы делали подборку таких программ, но не исключено, что со временем многие из них будут заблокированы. В этом их главная проблема.

Также вы можете поставить отдельное расширение ВПН для Яндекс Браузера, чтобы виртуальная сеть работала только при использовании веб-обозревателя. Но и они, вполне вероятно, когда-то окажутся заблокированы. В случае со встроенным ВПН на телефоне поводов для паники намного меньше, ведь в мире есть невообразимое количество серверов, среди которых вы наверняка найдете работающий в России.

Как настроить ВПН на Андроид

Чтобы настроить ВПН на телефоне, сначала вам необходимо получить данные о виртуальной сети, которые будут использоваться для подключения. С этой целью предлагаю обратиться к сайту vpngate.net (открывается только через VPN). На его главной странице представлена огромная база серверов буквально со всех уголков планеты. Но не все из них подойдут для VPN на Android.

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Нам необходимо отсортировать список, применив фильтр «L2TP/IPSec». Снимите другие галочки и нажмите кнопку «Refresh». Далее скопируйте адрес понравившейся сети, представленный в столбце «DDNS». В моем примере будет использоваться public-vpn-88.opengw.net. На всякий случай можете нажать кнопку «Connect guide» в столбце «L2TP/IPSec», чтобы получить информацию о логине, пароле и ключе. Но чаще всего используется типовое значение «vpn», поэтому можно обойтись и без лишних действий.

Теперь перейдем к самому процессу настройки ВПН на телефоне. Чтобы добавить сеть, вам понадобится:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «VPN». Нажать кнопку «Новая сеть VPN». Придумать любое название. В качестве типа подключения выбрать «L2TP/IPSec». Указать адрес сервера, а также заполните поля «Общий ключ IPSec», «Имя пользователя» и «Пароль» (как правило, во всех случаях используется «vpn»). Нажать на галочку для сохранения.

Так вы добавите сеть ВПН, а также сохраните ее настройки. Для надежности можно зарегистрировать и альтернативные серверы, чтобы в дальнейшем переключаться между ними, выбирая оптимальный вариант для выхода в интернет.

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Как включить ВПН на телефоне

Сеть зарегистрирована, и теперь нам нужно включить ВПН на Андроид. Сделать это получится за несколько секунд, выполнив пару простых шагов:

Откройте раздел «VPN» в настройках смартфона. Активируйте одноименный ползунок. Выберите необходимую сеть.

Обращаю ваше внимание на то, что подключение занимает некоторое время. Как правило, 5-20 секунд, но в зависимости от загруженности сервера процесс может затянуться. Если вам удастся включить VPN на телефоне, то напротив сети вы увидите надпись «Подключено», а в строке состояния появится значок виртуальной сети.

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Почему не подключается ВПН

Несмотря на то, что даже ручная настройка ВПН кажется довольно простой, при подключении могут возникнуть проблемы. К примеру, вы зарегистрировали сеть, нажали кнопку активации, а через несколько секунд появилось уведомление «Не подключено». В такой ситуации вы первым делом должны проверить правильность ввода данных. Бывает, что при копировании адреса сервера автоматически подставляется расширение «http://» или «https://». Его нужно удалить.

Также при возникновении проблем с подключением к ВПН рекомендуется открыть настройки виртуальной сети и через «Дополнительные параметры» в графе «Маршруты пересылки» указать значение «0.0.0.0/0». Еще один вариант — просто выбрать другой сервер, если текущий не работает.

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Наконец, известна проблема VPN на Android 13. Так, на смартфонах Xiaomi при выборе подключения «L2TP/IPSec» вместо имени пользователя и пароля требуется указать идентификатор IPSec. Увы, на сайте vpngate.net он не представлен, а значение «vpn» не подходит. Если эту проблему удастся решить, мы дополним этот материал, а пока владельцы смартфонов на Андроид 13 могут воспользоваться приложениями VPN, которые не нуждаются в настройке.