Как настроить VPN на Android без помощи приложений

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Герман Вологжанин

Как пользоваться ВПН на Андроид? Обычно нам достаточно установить специальное приложение, запустить его и нажать кнопку «Включить». Все очень просто, но не слишком надежно. Во-первых, программы показывают назойливую рекламу. Во-вторых, иногда для доступа к виртуальной сети требуется оформить платную подписку. В-третьих, подобные сервисы часто блокируются. Выйти из ситуации помогает встроенный ВПН на Андроид, который вы можете включить самостоятельно, не обращаясь к помощи специальных программ.

Как настроить VPN на Android без помощи приложений. Настроить VPN вручную не так сложно, как вы думаете. Фото.

Настроить VPN вручную не так сложно, как вы думаете

Как пользоваться VPN на телефоне

Приложения VPN на Android для многих людей продолжают оставаться самым простым способом выхода в интернет через виртуальную сеть. Недавно мы делали подборку таких программ, но не исключено, что со временем многие из них будут заблокированы. В этом их главная проблема.

Как пользоваться VPN на телефоне. Приложения удобны, но они не всегда работают. Фото.

Приложения удобны, но они не всегда работают

Также вы можете поставить отдельное расширение ВПН для Яндекс Браузера, чтобы виртуальная сеть работала только при использовании веб-обозревателя. Но и они, вполне вероятно, когда-то окажутся заблокированы. В случае со встроенным ВПН на телефоне поводов для паники намного меньше, ведь в мире есть невообразимое количество серверов, среди которых вы наверняка найдете работающий в России.

Как настроить ВПН на Андроид

Чтобы настроить ВПН на телефоне, сначала вам необходимо получить данные о виртуальной сети, которые будут использоваться для подключения. С этой целью предлагаю обратиться к сайту vpngate.net (открывается только через VPN). На его главной странице представлена огромная база серверов буквально со всех уголков планеты. Но не все из них подойдут для VPN на Android.

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Нам необходимо отсортировать список, применив фильтр «L2TP/IPSec». Снимите другие галочки и нажмите кнопку «Refresh». Далее скопируйте адрес понравившейся сети, представленный в столбце «DDNS». В моем примере будет использоваться public-vpn-88.opengw.net. На всякий случай можете нажать кнопку «Connect guide» в столбце «L2TP/IPSec», чтобы получить информацию о логине, пароле и ключе. Но чаще всего используется типовое значение «vpn», поэтому можно обойтись и без лишних действий.

Как настроить ВПН на Андроид. Сначала нужно выбрать сервер. Фото.

Сначала нужно выбрать сервер

Теперь перейдем к самому процессу настройки ВПН на телефоне. Чтобы добавить сеть, вам понадобится:

  1. Открыть настройки устройства.
  2. Перейти в раздел «VPN».
  3. Нажать кнопку «Новая сеть VPN».
  4. Придумать любое название.
  5. В качестве типа подключения выбрать «L2TP/IPSec».
  6. Указать адрес сервера, а также заполните поля «Общий ключ IPSec», «Имя пользователя» и «Пароль» (как правило, во всех случаях используется «vpn»).
  7. Нажать на галочку для сохранения.
Как настроить ВПН на Андроид. Заполняйте только рекомендованные поля. Фото.

Заполняйте только рекомендованные поля

Так вы добавите сеть ВПН, а также сохраните ее настройки. Для надежности можно зарегистрировать и альтернативные серверы, чтобы в дальнейшем переключаться между ними, выбирая оптимальный вариант для выхода в интернет.

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Как включить ВПН на телефоне

Сеть зарегистрирована, и теперь нам нужно включить ВПН на Андроид. Сделать это получится за несколько секунд, выполнив пару простых шагов:

  1. Откройте раздел «VPN» в настройках смартфона.
  2. Активируйте одноименный ползунок.
  3. Выберите необходимую сеть.
Как включить ВПН на телефоне. Наберитесь терпения, так как подключение происходит не моментально. Фото.

Наберитесь терпения, так как подключение происходит не моментально

Обращаю ваше внимание на то, что подключение занимает некоторое время. Как правило, 5-20 секунд, но в зависимости от загруженности сервера процесс может затянуться. Если вам удастся включить VPN на телефоне, то напротив сети вы увидите надпись «Подключено», а в строке состояния появится значок виртуальной сети.

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Почему не подключается ВПН

Несмотря на то, что даже ручная настройка ВПН кажется довольно простой, при подключении могут возникнуть проблемы. К примеру, вы зарегистрировали сеть, нажали кнопку активации, а через несколько секунд появилось уведомление «Не подключено». В такой ситуации вы первым делом должны проверить правильность ввода данных. Бывает, что при копировании адреса сервера автоматически подставляется расширение «http://» или «https://». Его нужно удалить.

Почему не подключается ВПН. При попытке активировать VPN на экране может появиться такая ошибка. Фото.

При попытке активировать VPN на экране может появиться такая ошибка

Также при возникновении проблем с подключением к ВПН рекомендуется открыть настройки виртуальной сети и через «Дополнительные параметры» в графе «Маршруты пересылки» указать значение «0.0.0.0/0». Еще один вариант — просто выбрать другой сервер, если текущий не работает.

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Наконец, известна проблема VPN на Android 13. Так, на смартфонах Xiaomi при выборе подключения «L2TP/IPSec» вместо имени пользователя и пароля требуется указать идентификатор IPSec. Увы, на сайте vpngate.net он не представлен, а значение «vpn» не подходит. Если эту проблему удастся решить, мы дополним этот материал, а пока владельцы смартфонов на Андроид 13 могут воспользоваться приложениями VPN, которые не нуждаются в настройке.

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