Как очистить память Android-смартфона от мусора

Один из главных ресурсов смартфона — память. В процессе эксплуатации устройства она имеет свойство заканчиваться, что приводит к невозможности установки или обновления приложений, а также к замедлению Андроид и кратному увеличению сбоев в работе операционной системы. Для очистки памяти телефона не обязательно удалять важные файлы и программы. Достаточно удалить мусор на Андроид. Но как его распознать среди десятков и даже сотен гигабайтов информации?

Приложения для очистки Андроид

Почти на каждом Android-смартфоне есть приложение для очистки мусора. Так, подобный инструмент скрывается в программе Безопасность на Xiaomi, а его аналоги под другими названиями также присутствуют в оболочках других производителей. Это — самый простой способ очистки Андроид:

Найдите и запустите приложение. Перейдите в раздел «Очистка». Дождитесь, пока программа закончит сканирование памяти. Подтвердите удаление мусора.

К сожалению, стандартные средства очистки телефона не очень эффективны, да и присутствуют они далеко не на всех устройствах. Поэтому вы можете установить дополнительное приложение для удаления мусора из нашей подборки. Я рекомендую воспользоваться программой Cleaner Master, которая творит настоящие чудеса:

Установите Cleaner Master и запустите приложение. Предоставьте ему все разрешения. Нажмите кнопку «Очистка». Дождитесь окончания сканирования и нажмите «Очистить».

В отличие от стандартного средства удаления мусора, которое выполняет поверхностную очистку, Cleaner Master копает глубже. Утилита самостоятельно чистит кэш каждого приложения, как бы делая работу за вас, и в итоге ей удается избавиться не от пары-тройки, а от десятка гигабайтов временных файлов.

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Как очистить кэш приложения

Кроме того, вы можете удалить кэш на телефоне вручную, воспользовавшись следующей инструкцией:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения». Выберите интересующую программу. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление кэша.

В случае с некоторыми приложениями не помогает ни ручная, ни автоматическая очистка кэша, поскольку временные файлы идентифицируются системой как неудаляемые данные. Один из таких примеров — мессенджер Telegram. Чтобы очистить его кэш на Андроид, нужно действовать иначе:

Запустите Telegram. Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Данные и память». Нажмите кнопку «Очистить кэш».

Telegram — лишь один из примеров, когда кэш не может обнаружить ни оболочка смартфона, ни дополнительный софт. В действительности таких приложений много. Еще один пример — Яндекс. За несколько месяцев программа может разрастись до нескольких гигабайтов, а избавиться от лишних файлов не получится даже через настройки приложения. Единственный выход в такой ситуации — переустановка софта. То есть вам нужно удалить и заново скачать приложение, чей кэш не удается очистить ни одним из предложенных способов.

Как удалить лишние файлы с телефона

Помимо кэша (временных данных) к мусору относятся лишние файлы на телефоне, которые вы когда-то загружали, но потом забыли об их существовании. Чтобы от них избавиться, нужно воспользоваться стандартным приложением Проводник. Почти на каждом смартфоне такая программа сама сортирует файлы по категориям, а потому вы с легкостью найдете APK, архивы, документы и другой мусор.

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Если ваш Проводник не умеет сортировать данные, установите приложение XFolder File Manager. Помимо разбивки файлов по категориям оно предлагает встроенное средство очистки телефона:

Запустите XFolder File Manager и предоставьте программе все разрешения. Перейдите в раздел «Анализ». Программа найдет повторяющиеся, а также слишком большие файлы. Решение об их удалении вы принимаете сами. Также воспользуйтесь разбивкой по категориям, чтобы быстро найти и удалить APK на телефоне.

Будьте внимательны, так как среди данных, которые предложит удалить приложение, могут оказаться важные для вас файлы. Поэтому действуйте крайне аккуратно.

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Как удалить повторяющиеся фото на Андроид

Много места на телефоне занимают фотографии. Особенно, если вы снимаете все подряд, а потом ленитесь удалять не самые удачные снимки. К счастью, приложение Галерея на многих смартфонах обладает интеллектуальным средством очистки:

Откройте Галерею. Нажмите на три точки и перейдите в раздел «Очистка». Удалите дубликаты фото, а также скриншоты.

Приложение само найдет похожие снимки и отметит наиболее удачные, чтобы вы смогли удалить плохие фотографии, не потеряв ничего важного. Если ваша Галерея лишена функции интеллектуальной очистки, установите программу XGallery.