Как оплатить игру или приложение из Google Play в России

В 2022 году Google запретила россиянам совершать транзакции внутри Play Маркета. Говоря простым языком, компания ограничила встроенные покупки, а некоторые разработчики и вовсе скрыли свои игры и программы для пользователей из России. Но это не означает, что теперь совсем нельзя оплатить приложение в Google Play. Еще как можно! Правда, для этого придется проявить немного смекалки, воспользовавшись нашей инструкцией.

Карта для оплаты Гугл Плей

Google не только ограничила транзакции, но и запретила использование российских банковских карт, а также интернет-кошелька Qiwi. Поэтому для совершения платежей внутри магазина понадобится специальная карта Google Play. Оформить ее поможет сервис Wanttopay, у которого есть бот в Telegram.

Открыть Wanttopay Bot в Telegram

Чтобы заполучить карту, действуйте по следующей инструкции:

Откройте Wanttopay Bot. Нажмите «Старт». В меню бота выберите «Мой кошелек», а затем — «Войти». Далее вам понадобится авторизоваться в Wanttopay. Нажмите «Продолжить», а затем — «Оформить карту». Выберите карту Google Play — USA с бесплатным выпуском. Укажите начальный баланс карты и нажмите «Далее». Зарегистрируйтесь, указав имя, фамилию и адрес электронной почты. Проверьте свои данные и нажмите «Оплатить».

Для оплаты можно использовать карту российского банка (в том числе системы МИР), Qiwi или СБП. В Wanttopay действует гарантия возврата денежных средств, если платеж в Google Play не пройдет, а также работает служба поддержки (с 08:00 до 20:00). После оформления заказа вы получите доступ к своей виртуальной карте Google Play, а также данные для заполнения профиля (биллинг адрес).

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Как изменить платежный профиль в Google Play

Чтобы у вас появилась возможность добавить карту, нужно сменить платежный профиль Google Play с России на США, либо создать новый иностранный аккаунт. Сначала поговорим о первом способе:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку профиля. Перейдите в раздел «Платежи и подписки», а затем — «Способы оплаты». Откройте вкладку «Другие настройки платежей». Нажмите на три полоски в правом верхнем углу. Откройте настройки. Пролистайте страницу вниз и нажмите «Закрыть платежный профиль». Подтвердите свое действие. Вернитесь в раздел «Способы оплаты» и откройте вкладку «Другие настройки платежей». Нажмите «Добавить способ оплаты». Скопируйте номер, срок действия и CVC-код ранее оформленной карты, а также данные биллинг адреса (можно найти в телеграм-боте Wanttopay).

Дело сделано! Можете переходить к последнему пункту нашего материала для непосредственной оплаты покупок. Если изменить платежный профиль не получилось, создайте иностранный аккаунт Google по инструкции, представленной ниже.

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Как создать иностранный аккаунт Google Play

Создавайте иностранный аккаунт только в том случае, если у вас не получилось изменить платежный профиль. Для регистрации нового профиля нужно:

Открыть настройки смартфона. Перейти в раздел «Приложения». Найти в списке Google Play и Сервисы Google Play, после чего очистить данные обеих программ. Включить VPN для Android, желательно выбрав в качестве сервера США, но главное — не страну, где ограничена работа Google Play, как в России. Запустить Google Play. Нажать на иконку своего действующего профиля, а потом — «Добавить аккаунт». Зарегистрировать новую учетную запись, пропустив этап с вводом номера телефона.

Иностранный аккаунт Google готов. Теперь осталось добавить оформленную ранее карту для совершения платежей.

Как добавить карту в Google Play

Поскольку аккаунт новый, в нем по умолчанию нет платежного профиля. Но его можно создать, просто добавив карту в Play Маркет:

Запустите Google Play. Нажмите на иконку профиля и перейдите в раздел «Способы оплаты». Нажмите кнопку «Добавить банковскую карту». Скопируйте номер, срок действия и CVC-код оформленной ранее карты, а также данные биллинг адреса (можно найти в Wanttopay Bot).

Карта добавлена. Осталось найти игру или приложение для оплаты. Забыли, как это делается? Сейчас напомню.

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Как оплатить Google Play в России

Чтобы оплачивать покупки в Google Play из России, нужно включить VPN на Android. После этого необходимо найти приложение, нажать на кнопку со стоимостью, а затем — «Купить» и подтвердить платеж.

Картой иностранного банка вы сможете оплачивать и другие сервисы американской компании, включая Google Диск и YouTube Premium. После добавления в Play Маркет она сразу привяжется к профилю и станет основным платежным средством.