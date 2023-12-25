Как оплатить игру или приложение из Google Play в России

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Герман Вологжанин

В 2022 году Google запретила россиянам совершать транзакции внутри Play Маркета. Говоря простым языком, компания ограничила встроенные покупки, а некоторые разработчики и вовсе скрыли свои игры и программы для пользователей из России. Но это не означает, что теперь совсем нельзя оплатить приложение в Google Play. Еще как можно! Правда, для этого придется проявить немного смекалки, воспользовавшись нашей инструкцией.

Как оплатить игру или приложение из Google Play в России. Покупки в Google Play до сих пор можно оплачивать из России. Фото.

Покупки в Google Play до сих пор можно оплачивать из России

Карта для оплаты Гугл Плей

Google не только ограничила транзакции, но и запретила использование российских банковских карт, а также интернет-кошелька Qiwi. Поэтому для совершения платежей внутри магазина понадобится специальная карта Google Play. Оформить ее поможет сервис Wanttopay, у которого есть бот в Telegram.

Открыть Wanttopay Bot в Telegram

Чтобы заполучить карту, действуйте по следующей инструкции:

  1. Откройте Wanttopay Bot.
  2. Нажмите «Старт».
  3. В меню бота выберите «Мой кошелек», а затем — «Войти».
    4. Карта для оплаты Гугл Плей. Предварительно вы можете познакомиться с особенностями каждого типа карт. Фото.

    Предварительно вы можете познакомиться с особенностями каждого типа карт

  4. Далее вам понадобится авторизоваться в Wanttopay. Нажмите «Продолжить», а затем — «Оформить карту».
  5. Выберите карту Google Play — USA с бесплатным выпуском.
    6. Карта для оплаты Гугл Плей. Платить нужно только за пополнение карты. Фото.

    Платить нужно только за пополнение карты

  6. Укажите начальный баланс карты и нажмите «Далее».
  7. Зарегистрируйтесь, указав имя, фамилию и адрес электронной почты.
  8. Проверьте свои данные и нажмите «Оплатить».

    9. Карта для оплаты Гугл Плей. Платежный адрес и данные карты можно получить через кошелек Wanttopay. Фото.

    Платежный адрес и данные карты можно получить через кошелек Wanttopay

Для оплаты можно использовать карту российского банка (в том числе системы МИР), Qiwi или СБП. В Wanttopay действует гарантия возврата денежных средств, если платеж в Google Play не пройдет, а также работает служба поддержки (с 08:00 до 20:00). После оформления заказа вы получите доступ к своей виртуальной карте Google Play, а также данные для заполнения профиля (биллинг адрес).

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Как изменить платежный профиль в Google Play

Чтобы у вас появилась возможность добавить карту, нужно сменить платежный профиль Google Play с России на США, либо создать новый иностранный аккаунт. Сначала поговорим о первом способе:

  1. Запустите Google Play.
  2. Нажмите на иконку профиля.
  3. Перейдите в раздел «Платежи и подписки», а затем — «Способы оплаты».
  4. Откройте вкладку «Другие настройки платежей».
    5. Как изменить платежный профиль в Google Play. Настройки платежей открываются через Google Play. Фото.

    Настройки платежей открываются через Google Play

  5. Нажмите на три полоски в правом верхнем углу.
  6. Откройте настройки.
  7. Пролистайте страницу вниз и нажмите «Закрыть платежный профиль». Подтвердите свое действие.
    8. Как изменить платежный профиль в Google Play. Сначала нужно закрыть старый платежный профиль, если таковой был. Фото.

    Сначала нужно закрыть старый платежный профиль, если таковой был

  8. Вернитесь в раздел «Способы оплаты» и откройте вкладку «Другие настройки платежей».
  9. Нажмите «Добавить способ оплаты».
  10. Скопируйте номер, срок действия и CVC-код ранее оформленной карты, а также данные биллинг адреса (можно найти в телеграм-боте Wanttopay).

    11. Как изменить платежный профиль в Google Play. В платежном профиле указывайте адрес из Wanttopay. Фото.

    В платежном профиле указывайте адрес из Wanttopay

Дело сделано! Можете переходить к последнему пункту нашего материала для непосредственной оплаты покупок. Если изменить платежный профиль не получилось, создайте иностранный аккаунт Google по инструкции, представленной ниже.

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Как создать иностранный аккаунт Google Play

Создавайте иностранный аккаунт только в том случае, если у вас не получилось изменить платежный профиль. Для регистрации нового профиля нужно:

  1. Открыть настройки смартфона.
  2. Перейти в раздел «Приложения».
  3. Найти в списке Google Play и Сервисы Google Play, после чего очистить данные обеих программ.
    4. Как создать иностранный аккаунт Google Play. Очистка данных — обязательное условие. Фото.

    Очистка данных — обязательное условие

  4. Включить VPN для Android, желательно выбрав в качестве сервера США, но главное — не страну, где ограничена работа Google Play, как в России.
  5. Запустить Google Play.
  6. Нажать на иконку своего действующего профиля, а потом — «Добавить аккаунт».
  7. Зарегистрировать новую учетную запись, пропустив этап с вводом номера телефона.

    8. Как создать иностранный аккаунт Google Play. Иностранный аккаунт создается только через VPN. Фото.

    Иностранный аккаунт создается только через VPN

Иностранный аккаунт Google готов. Теперь осталось добавить оформленную ранее карту для совершения платежей.

Как добавить карту в Google Play

Поскольку аккаунт новый, в нем по умолчанию нет платежного профиля. Но его можно создать, просто добавив карту в Play Маркет:

  1. Запустите Google Play.
  2. Нажмите на иконку профиля и перейдите в раздел «Способы оплаты».
  3. Нажмите кнопку «Добавить банковскую карту».
  4. Скопируйте номер, срок действия и CVC-код оформленной ранее карты, а также данные биллинг адреса (можно найти в Wanttopay Bot).

    5. Как добавить карту в Google Play. Если все заполнено верно, карта отобразится в списке. Фото.

    Если все заполнено верно, карта отобразится в списке

Карта добавлена. Осталось найти игру или приложение для оплаты. Забыли, как это делается? Сейчас напомню.

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Как оплатить Google Play в России

Чтобы оплачивать покупки в Google Play из России, нужно включить VPN на Android. После этого необходимо найти приложение, нажать на кнопку со стоимостью, а затем — «Купить» и подтвердить платеж.

Как оплатить Google Play в России. Если оплата недоступна, выполните очистку Google Play и включите VPN. Фото.

Если оплата недоступна, выполните очистку Google Play и включите VPN

Картой иностранного банка вы сможете оплачивать и другие сервисы американской компании, включая Google Диск и YouTube Premium. После добавления в Play Маркет она сразу привяжется к профилю и станет основным платежным средством.

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