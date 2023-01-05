Как поменять тариф на телефоне. Здесь все способы

Когда мы покупаем SIM-карту в салоне сотовой связи или заказываем ее на официальном сайте оператора, нам обязательно нужно выбрать тарифный план — базовый пакет услуг и систему ставок, предоставляемых за абонентскую плату или без нее. Каждый из нас подключает ТП в соответствии с собственными предпочтениями, а потому после приобретения симки долгое время не задумывается над тем, как поменять тариф. Однако все меняется, и со временем список предоставляемых услуг становится неактуальным. Если вас тоже не устраивает текущий ТП, то вы можете самостоятельно поменять тариф.

Можно ли поменять тариф

Безусловно, каждый клиент имеет право в любой момент поменять тариф на телефоне. Причем для этого даже не обязательно обращаться в салон связи по месту приобретения SIM-карты или звонить на горячую линию. Сегодня операторы сотовой связи предоставляют широкий спектр инструментов, позволяющих осуществить замену тарифа самостоятельно и максимально быстро.

Но перед выбором нового предложения обязательно нужно изучить условия смены тарифа. У каждого оператора они свои, но в целом можно выделить несколько основных ограничений:

замена ТП допускается только при наличии положительного баланса;

менять тариф можно не чаще, чем раз в месяц или квартал (иногда это ограничение не действует);

возврат к предыдущему тарифному плану возможен только в том случае, если он не перешел в категорию архивных предложений.

Чаще всего замена тарифа представляет из себя бесплатную услугу. То есть вы совершаете только абонентский платеж в соответствии с выбранным ТП. Разумеется, из этого правила есть исключения, а еще, когда человек часто меняет тарифный план, следующий переход может стать для него платным. Но опять все зависит от условий отдельно взятого оператора, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте.

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Как поменять тариф на билайне

Говоря о том, как поменять тариф на телефоне самостоятельно, рассмотрим несколько алгоритмов для разных операторов сотовой связи. И начнем с билайна. Этот оператор предлагает два основных метода переключения ТП:

Вне зависимости от того, какой способ вы выберете, поменять тариф билайн на телефоне самостоятельно удастся по следующей инструкцией:

Авторизуйтесь в приложении или на сайте, указав свой номер телефона. Откройте вкладку с текущим тарифом, которая располагается на главной странице. Выберете подходящее предложение и тапните по нему, чтобы ознакомиться со всеми условиями перехода. Нажмите кнопку «Выбрать тариф».

Людям, заключившим договор с билайн в качестве физического лица, доступно еще два варианта замены тарифа: звонком на номер 0611 или 8-800-700-06-11. Юридическим лицам следует отправлять запрос на адрес электронной почты, указанный в контактах для мобильной связи.

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И еще пара деталей, которые стоит выделить, рассказывая о том, как поменять тариф на билайне на телефоне. Если переход совершается впервые за 30 дней, то он будет бесплатным. В остальных случаях списывается дополнительная плата, чей размер зависит от выбранного ТП.

Как поменять тариф на Tele2

По аналогии с билайном поменять тариф на Теле2 бесплатно можно либо в личном кабинете, либо в приложении Мой Tele2. Алгоритм такой:

Авторизуйтесь. Нажмите кнопку «Мой тариф», а затем — «Сменить тариф». Выберете подходящее предложение и нажмите «Подключить».

Также для перехода на некоторые тарифные планы Теле2 действуют USSD-запросы, которые следует вводить через номеронабиратель смартфона:

Мой Теле2 — *630*1#;

Мой Разговор — *630*200*10#;

Мой Онлайн — *630*400*25#;

Мой Онлайн+ — *630*800*35#;

Игровой — *630*44100#;

Premium — *630*14#;

Безлимит — *630*15#;

Интернет для вещей — *630*18#;

Интернет для устройств — *630*13#;

Интернет для устройств+ — *630*12#.

Еще один вариант поменять тариф Теле2 на телефоне самостоятельно бесплатно — звонок по номеру 611. Также вы можете обратиться в один из салонов связи Tele2, взяв с собой документ, удостоверяющий личность.

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Как поменять тариф на МТС

Если вы хотите перейти на другой тариф МТС, то посетите сайт оператора или зайдите в приложение Мой МТС. Далее действуйте по инструкции:

Авторизуйтесь по номеру телефона. Откройте вкладку «Тарифы», после чего — «Доступные». Выберете заинтересовавший ТП и нажмите кнопку «Перейти на этот тариф».

Воспользовавшись USSD-запросом *111#, вы сможете попасть в информационный канал, который станет еще одним способом поменять тариф на МТС бесплатно. Следуя инструкция, выберете подходящий ТП и подключите его. Два дополнительных варианта — звонок по номеру 8-800-250-08-90 и обращение в салон связи.

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Как поменять тариф на МегаФоне

Тем, кто хочет поменять тариф на МегаФоне самостоятельно, также предлагаю посетить официальный сайт оператора или установить мобильное приложение. Дальнейший план действий выглядит так:

Проходим авторизацию. Поочередно открываем вкладки «Тариф» и «Сменить тариф». Выбираем нужное предложение и жмем кнопку «Подключить».

Актуальных USSD-запросов нет, поэтому среди альтернативных способов, как поменять тариф на МегаФоне, остается звонок по номеру 0500. Юридическим лицам для перехода на другой ТП нужно обращаться по адресу электронной почты corporate.kvk@megafon.ru.