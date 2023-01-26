Как посмотреть историю в YouTube и очистить ее

Если вы пользуетесь приложением YouTube со своим аккаунтом, то оно по умолчанию будет сохранять все ваши действия. Это лайки, избранные видео, а также история просмотров и поиска. Сохранение таких данных является взаимовыгодным для обеих сторон. YouTube подбирает рекламу в зависимости от ваших предпочтений, повышая тем самым ее эффективность. А вы можете быстро найти ролик, который недавно поставили на паузу. Поэтому важно понять, как посмотреть историю Ютуб на телефоне и можно ли ее очистить.

Как посмотреть историю в Ютубе

Прежде всего отмечу, что наряду с просмотрами сохраняется история поиска Ютуб. Именно с нее мы и начнем. При использовании YouTube вы всегда можете обратиться к поиску, нажав кнопку в виде лупы. Здесь под строкой ввода отображается история запросов Ютуб, помогающая сэкономить время, не набирая текст вручную.

История просмотров Ютуб находится в другом месте. Чтобы ее найти, сначала нужно открыть вкладку «Библиотека». Здесь вы увидите несколько разделов, среди которых нас будет интересовать «История». Можно листать последние ролики, делая свайпы влево и вправо, но лучше нажать кнопку «Посмотреть все» для доступа к полной истории.

Ролики сортируются по дате воспроизведения. Однако, если вы активно пользуетесь YouTube, найти видео, которые недавно смотрели, бывает сложно. В этой ситуации помогает поисковая строка. Введите предполагаемое название ролика и ознакомьтесь с результатами выдачи.

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Как удалить историю в Ютубе

Очистка истории Ютуб на смартфоне выполняется несколькими способами в зависимости от того, какие данные требуется удалить. Сначала мы остановимся на просмотренных роликах, которые удаляются по отдельности:

Откройте вкладку «Библиотека» и перейдите в раздел «Посмотреть все». Нажмите кнопку в виде трех точек, расположенную напротив лишнего видео, а затем — «Удалить из истории просмотра». Также вы можете сделать свайп влево и нажать кнопку «Удалить».

Теперь о том, как очистить историю просмотров в Ютубе целиком. Здесь тоже нет ничего сложного, а вам нужно действовать по следующей инструкции:

Откройте вкладку «Библиотека», а затем — раздел «Посмотреть все». Нажмите на три точки в правом верхнем углу. Выберите «Очистить историю просмотра» и повторите действие.

Обращаю ваше внимание на то, что история YouTube удаляется для каждого аккаунта по отдельности и не поддается восстановлению. Если вы пользуетесь несколькими профилями, выполните очистку данных всех учетных записей.

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Как очистить историю поиска в Ютубе

История поиска Ютуб чистится иначе. Во-первых, как и в случае с просмотрами, можно удалять запросы по отдельности. Для этого задержите палец на лишней поисковой фразе и нажмите «Удалить».

Во-вторых, допускается полная очистка истории поиска Ютуб на Андроид. Но одним приложением будет уже не обойтись. Придется обращаться к настройкам аккаунта Google:

Тапните по иконке своего профиля в YouTube. Нажмите кнопку «Управление аккаунтом Google». Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность». Пролистайте страницу вниз и перейдите в раздел «История YouTube», а затем — «Управление историей». Нажмите кнопку «Удалить». Выберите период, за который нужно очистить историю поиска. Подтвердите действие.

Наряду с запросами будет удалена вся история YouTube, включая просмотры. Выполнить очистку по отдельности не получится. Только все и сразу.

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Как отключить историю в Ютубе

После очистки история просмотров видео Ютуб продолжит сохраняться вместе с вашими запросами. Если вы не желаете периодически заниматься удалением данных, советую настроить автоочистку:

Откройте настройки аккаунта Google, выполнив шаги 1-3 из предыдущей инструкции. Перейдите в раздел «История YouTube». Нажмите кнопку «Настроить автоматическое удаление». Выберите период времени, по истечение которого данные будут очищены автоматически.

К сожалению, на выбор предлагается всего 3 варианта автоочистки. Однако в настройках аккаунта Google есть и другая опция, позволяющая раз и навсегда отключить историю Ютуб, чтобы она не сохранялась вовсе. Для этого в разделе «История YouTube» нужно нажать кнопку «Отключить» или снять галочки, отвечающие за сохранение информации о поисковых запросах и просмотрах видео.

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Кроме того, нечто подобное есть в настройках самого приложения YouTube. На странице недавних видео в разделе «Библиотека» необходимо нажать на три точки и выбрать действие «Не сохранять историю просмотра». Правда, после этого Google продолжит собирать сведения о поисковых запросах.

В конце еще раз напомню, что отключение истории в YouTube и ее очистка приводят к ухудшению качества рекомендуемых видео. Все чаще вы будете видеть в ленте ролики, не отвечающие вашим предпочтениям. Поэтому еще раз подумайте, стоит ли удалять и отключать просмотры на Ютубе.