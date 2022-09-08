Как проверить версию Bluetooth на телефоне, и на что она влияет

Каждый смартфон оснащается кучей датчиков беспроводной связи. Это может быть Wi-Fi, который мы используем для доступа к интернету, а также NFC, получивший популярность за счет бесконтактной оплаты покупок. Но, пожалуй, самым востребованным является датчик Bluetooth. Это еще один беспроводной интерфейс передачи данных, чья версия напрямую влияет на возможности вашего смартфона. Какая она может быть — расскажем далее.

Но сначала давайте определим, зачем нужен блютуз. Впервые об этом стандарте беспроводной связи я узнал в нулевых, когда была в ходу передача данных по Bluetooth с телефона на телефон. В каждой компании школьников был человек, у которого есть ПК с выходом в интернет. И он становился настоящим хабом класса, передавая со своего телефона музыку, забавные видео и анимации на мобильные устройства одноклассников. А еще раньше с этой целью использовался ИК-порт…

Ладно, отбросим в сторону ностальгию. В настоящий момент Bluetooth практически не используется для обмена мультимедиа, хотя вы все равно можете передать файл с телефона на телефон по блютуз, о чем мы рассказывали ранее. Нынешним предназначением Bluetooth становится подключение к смартфону разного рода беспроводных устройств от наушников и колонок до представителей экосистемы умного дома (лампочек, кондиционеров и прочих гаджетов). От того, какая версия блютуз используется на ваших устройствах, зависит радиус действия беспроводной связи, стабильность соединения и другие параметры вроде задержки звука в TWS-наушниках.

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Версия Bluetooth — какая может быть

Стандарт беспроводной связи Bluetooth появился в 1998 году, однако об оснащении этим протоколом мобильных телефонов еще не шло речи. И к моменту, когда вышли первые устройства с блютуз, прошло еще несколько лет. Сейчас на смартфонах представлен Bluetooth 4.0 и выше. Предлагаю разобраться, чем они отличаются друг от друга, и какой вариант лучше:

Bluetooth 4.0 (2010). Работает на частоте 2,402 — 2,48 ГГц и включает в себя как классический, так и высокоростной блютуз. Скорость передачи данных достигает отметки 1 Мбит/с, а радиус действия — 50 метров на улице и 10 метров в помещении.

(2010). Работает на частоте 2,402 — 2,48 ГГц и включает в себя как классический, так и высокоростной блютуз. Скорость передачи данных достигает отметки 1 Мбит/с, а радиус действия — 50 метров на улице и 10 метров в помещении. Bluetooth 4.1 (2013). Добавлена совместимость блютуз и LTE, устраняющая помехи за счет автоматической координации передачи данных.

(2013). Добавлена совместимость блютуз и LTE, устраняющая помехи за счет автоматической координации передачи данных. Bluetooth 4.2 (2014). Появились новые профили (ISP), увеличена скорость передачи данных, улучшена конфиденциальность.

(2014). Появились новые профили (ISP), увеличена скорость передачи данных, улучшена конфиденциальность. Bluetooth 5.0 (2016). Большое обновление, увеличившее скорость передачи данных до 2 Мбит/с, а радиус действия почти в четыре раза (на практике — 60 метров на улице и 40 метров в помещении).

(2016). Большое обновление, увеличившее скорость передачи данных до 2 Мбит/с, а радиус действия почти в четыре раза (на практике — 60 метров на улице и 40 метров в помещении). Bluetooth 5.1 (2019). Улучшена точность работы блютуз при определении геолокации, а также стабильность соединения по протоколу Bluetooth Low Energy.

(2019). Улучшена точность работы блютуз при определении геолокации, а также стабильность соединения по протоколу Bluetooth Low Energy. Bluetooth 5.2 (2020). Стала лучше энергоэффективность устройств при совместном подключении.

(2020). Стала лучше энергоэффективность устройств при совместном подключении. Bluetooth 5.3 (2021). Незначительные улучшения.

Таким образом, разница между Bluetooth 5.0 и Bluetooth 5.1 или 5.2 не столь значительна, как в случае с Bluetooth 4.2 и Bluetooth 5.0. На данный момент актуальными можно считать все стандарты версии 5.0 и выше.

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Совместимость блютуз

Говоря о версиях протокола, также важно отдельно строкой упомянуть обратную совместимость Bluetooth. Если вы, к примеру, подключаете к смартфону с Bluetooth 5.0 беспроводные наушники с Bluetooth 4.2, то они будут отлично работать в паре. Однако задействованным окажется протокол версии 4.2, а не 5.0. Поэтому для получения максимальной скорости передачи данных и высокого качества соединения необходимо, чтобы оба устройства имели поддержку актуального стандарта связи.

Как узнать версию блютуз

Вот мы и подобрались к самому главному и теперь определим, как узнать версию Bluetooth. Самый простой вариант — обратиться к помощи официального сайта производителя устройства. Посетите интернет-ресурс (например, сайт mi.com для Xiaomi), найдите свой смартфон и перейдите в раздел «Характеристик». В пункте «Сеть и возможности подключения» указана версия блютуз.

Аналогичным образом можно поступить и с другими беспроводными устройствами вроде наушников или колонок. При использовании смартфона есть еще один способ, как узнать версию блютуз на Андроид. Но для его реализации понадобится установка вспомогательного софта. Оптимальный вариант — AIDA 64:

Запустите приложение. Перейдите в раздел «Система». Изучите информацию, представленную напротив пункта «Версия Bluetooth».

Также сведения о версии блютуз указываются в других подобных приложениях от AnTuTu до Geekbench. К сожалению, ни одна из предложенных программ не позволит узнать версию беспроводного протокола для периферийных устройств. Информацию можно уточнить только на сайте производителя.

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Как включить блютуз

Разобравшись с версией протокола и ее особенностями, можно начинать пользоваться беспроводной связью. И для этого понадобится ее активировать. Вот, как включить блютуз:

через шторку уведомлений (центр управления);

через настройки телефона.

Чтобы подключить к смартфону вспомогательное устройство, этого будет недостаточно. Также понадобится активировать Bluetooth на втором гаджете, а затем — выбрать его в настройках телефона для дальнейшего сопряжения. Наконец, изучите самые частые проблемы блютуз на смартфоне, чтобы своевременно их решить.