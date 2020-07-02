Как сделать диагностику телефонов Huawei и Honor в домашних условиях

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Иван Кузнецов 0

Что делать, если плохо работает телефон? Это второй по популярности вопрос, который мне задают знакомые. Впереди него только «какой телефон лучше купить?». Обычно я примерно понимаю, чем он вызван. Люди просто не понимают, на что жаловаться, потому что, как правило, проблема не приходит одна. Интерфейсные лаги, вылеты приложений, быстрая разрядка аккумулятора и перебои в работе беспроводного подключения независимо от его типа. Всё это может проявиться разом, и у рядового пользователя нет возможности понять, в чём же тут дело. Так, по крайней мере, они думают.

Провести диагностику смартфона можно в домашних условиях

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Не знаю, как у других, но Huawei встраивает во все свои смартфоны специальный инструмент, название которого говорит само за себя, — «Диагностика». Он, как несложно догадаться, позволяет просканировать устройство на предмет имеющихся недостатков и, в случае их наличия, оповестить об этом пользователя. Помимо собственно уведомлений о присутствии проблем, «Диагностика» может подсказать способы их решения, причём, как показывает практика, большинство из них действительно можно решить в домашних условиях.

Как провести проверку смартфон

  • Найдите приложение «Поддержка», запустите его и перейдите во вкладку «Службы»;

Встроенный инструмент диагностики позволяет выявить большинство имеющихся недостатков

  • В разделе «Быстрое обслуживание» выберите «Диагностика» и дождитесь загрузки;

Тест предполагает активное участие с вашей стороны

  • В открывшемся окне нажмите «Тест» и ждите дальнейших инструкций.

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Здесь нужно сделать небольшое отступление. Диагностический тест – процедура не только довольно длительная, но и интерактивная. Это значит, что во время тестирования от вас потребуется выполнить несколько действий – от прослушивания воспроизводимых сигналов для проверки работы динамиков до нажатия на экран для проверки качества работы тачскрина. Очень важно выполнять все действия в полном соответствии с инструкцией и честно. Несмотря на то что смартфон обладает умным инструментарием, он также ориентируется и на ответы пользователя.

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В «Диагностике» есть много предустановленных сценариев

Вот несколько возможных проблем, с которыми вы можете столкнуться, и советы по их устранению, которые, как правило, даёт «Диагностика»:

  • Если смартфон тормозит, возможно, причина всему – большое количество непросмотренных событий в шторке уведомлений. Закройте их либо прочитайте, чтобы вернуть смартфону былой уровень быстродействия.
  • Если смартфон не подключается к интернету, возможно, у вас отключен модуль Wi-Fi, используется SIM-карта без подключенной услуги выхода в Сеть, включено ограничение на использование интернета или вы находитесь в зоне с плохим покрытием. «Диагностика» может выявить большинство из этих сценариев и оповестить вас о способах устранения проблем либо устранить их сама.
  • Если батарея смартфона разряжается слишком быстро, возможно, всё дело в активном Bluetooth-подключении, по которому передаются данные. Причём необязательно, чтобы инициатором передачи были именно вы. Практика показывает, что нередко Bluetooth взламывается и используется для слежки.

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Отремонтировать ваш смартфон «Диагностика» не сможет, а вот посоветовать, что с ним делать, — запросто

Несмотря на то что у меня не было никаких претензий к моему Honor View 20, после проведения диагностического теста смартфону не понравилась производительность, автономность и работа верхнего динамика. Для повышения быстродействия и увеличения времени работы он порекомендовал отключить режим энергосбережения и включить автояркость, что довольно комично, учитывая, что энергосбережение почему-то воспринималось именно как негативный триггер. А вот за ремонтом динамика меня направили в сервисный центр. С ним и правда оказалось что-то не то – звук, который аппарат воспроизводил во время теста я почти не слышал.

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