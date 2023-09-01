Как сделать вспышку при звонке на Android

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Герман Вологжанин

Чтобы не пропустить важный звонок, мы прибегаем к самым разным ухищрениям. Кто-то ставит громкий рингтон, а кто-то дополнительно включает вибрацию. К сожалению, в шумном месте этого бывает недостаточно. Но существует функция, позволяющая не только услышать, но и увидеть входящие. Это вспышка на звонок, которая доступна каждому владельцу Android-смартфона. Как ее включить и можно ли настроить работу функции для других уведомлений.

Как сделать вспышку при звонке на Android. На Android тоже можно сделать вспышку при звонке, как на iPhone. Фото.

На Android тоже можно сделать вспышку при звонке, как на iPhone

Как включить вспышку при звонке

Вспышка при звонке не является встроенной функцией Android. Ее реализация полностью ложится на плечи производителя смартфона. Поэтому не существует универсальной инструкции, как включить фонарик при звонке. Все зависит от конкретной модели.

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Проще всего вспышка при звонке включается на смартфонах realme. Владельцам устройств этого бренда достаточно сделать всего пару простых шагов:

  1. Запустить приложение «Телефон».
  2. Нажать на «три точки» и открыть настройки.
  3. Активировать переключать «Вспышка при вызове».
Как включить вспышку при звонке. Проверьте свое приложение для звонков. Возможно, именно там скрывается нужная функция. Фото.

Проверьте свое приложение для звонков. Возможно, именно там скрывается нужная функция

Чтобы включить вспышку при звонке на Самсунг, придется покопаться в настройках телефона, выполнив следующие действия:

  1. Открыть настройки Samsung.
  2. Перейти в раздел «Специальные возможности», а затем — «Дополнительные параметры».
  3. Открыть вкладку «Уведомление с помощью вспышки» и активировать переключатель «Вспышка».
Как включить вспышку при звонке. На Samsung нужно открывать настройки смартфона. Фото.

На Samsung нужно открывать настройки смартфона

Отдельно проговорим, как включить вспышку при звонке на Xiaomi, где найти нужный пункт меню сложнее всего:

  1. Откройте настройки устройства.
  2. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Системные приложения».
  3. Выберите «Вызовы».
  4. Откройте вкладку «Входящие вызовы» и активируйте функцию «Вспышка при звонке».
Как включить вспышку при звонке. Чтобы быстрее найти нужную функцию, воспользуйтесь поиском. Фото.

Чтобы быстрее найти нужную функцию, воспользуйтесь поиском

Если вы являетесь владельцем смартфона другой марки, то тоже сможете сделать фонарик при звонке. В настройках устройства есть поисковая строка, где достаточно будет ввести запрос «Вспышка», чтобы найти нужный пункт меню. Если ничего нет — вам поможет сторонний софт.

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Как включить вспышку на уведомления

Со звонками разобрались, а как включить фонарик на уведомления? По аналогии с вызовами реализация этой функции ложится на плечи производителя смартфона. Многие компании отказываются от нее, но на некоторых устройствах нужная нам опция все-таки есть. К примеру, на vivo:

  1. Откройте настройки телефона.
  2. Перейдите в раздел «Ярлыки и специальные возможности», а затем — «Уведомления с помощью вспышки».
  3. Активируйте переключатель «Сообщения».
Как включить вспышку на уведомления. Далеко не на всех смартфонах можно поставить вспышку на SMS и уведомления. Фото.

Далеко не на всех смартфонах можно поставить вспышку на SMS и уведомления

На смартфонах Samsung есть не только вспышка на СМС, но и мигание на сигнал будильника. Возможно, на устройстве вашего производителя можно сделать фонарик на все уведомления. А если ни одной из рассмотренных функций нет, на помощь придут сторонние приложения из Google Play.

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Приложение для вспышки на звонки и уведомления

Если вас не устраивает реализация функции на своем смартфоне, или вам не удалось найти ее в настройках, установите приложение для вспышки. Вот несколько подходящих программ:

Все они работают примерно одинаково, поэтому не будем отдельно останавливаться на каждом приложении. В качестве примера рассмотрим, как сделать вспышку при звонке на Андроид через Flash Notification On Call:

  1. Запускаем приложение.
  2. Жмем кнопку «On».
  3. Предоставляем программе все разрешения.
  4. При необходимости включаем фонарик для уведомлений, попутно выдавая Flash Notification On Call разрешение на доступ к ним.
Приложение для вспышки на звонки и уведомления. Стороннее приложение функциональнее настроек смартфона. Фото.

Стороннее приложение функциональнее настроек смартфона

Неоспоримым достоинством приложений для вспышки является возможность точечно настроить мигание. Программы предлагают выбрать скорость и тип, а также задать время работы функции, чтобы фонарик не беспокоил вас ночью.

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Как отключить вспышку при звонке

Чтобы убрать вспышку при звонке, нужно действовать точно так же, как и при активации функции. Если вы включали фонарик через настройки телефона, то действуйте по инструкции:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Введите запрос «Вспышка» в поисковую строку настроек.
  3. Передвиньте переключатель «Вспышка при звонке влево».
Как отключить вспышку при звонке. Вспышка отключается так же легко, как и включается. Фото.

Вспышка отключается так же легко, как и включается

Если вы включали фонарик через приложение, то либо удалите его, либо запустите программу и откажитесь от функции, нажав кнопку «Off». После этого вспышка при звонке перестанет работать.

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