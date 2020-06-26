Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

Сохранение ёмкости аккумулятора с целью увеличения сроков его службы давно стало навязчивой идеей для многих пользователей. Поэтому сегодня стало нормой выискивать единственно верный способ зарядки, способный уберечь батарейку от износа или по крайней мере немного его отсрочить. Я лично к этой категории не отношусь и искренне считаю, что ставить смартфон на зарядку и снимать его по расписанию, внимательно отслеживая, чтобы он заряжался и заряжался строго до определённой отметки, — это уже перебор. Особенно, когда есть возможность активных действий по сохранению батарейки не предпринимать.

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У пользователей Huawei появилась отличная возможность избежать всей этой волокиты с особенным подходом к зарядке своих смартфонов. С выходом обновления EMUI 10.1, распространение которого уже началось не только среди флагманов, но и откровенно недорогих аппаратов бренда, в прошивке появился специальный режим «умной» зарядки. Именно он и позволит, во-первых, сберечь аккумулятор, продлив срок его службы, а, во-вторых, сэкономит ваше собственное время и нервы, избавив от необходимости отсчитывать проценты до отключения смартфона от розетки.

Как работает умная зарядка Huawei

Умная зарядка работает по следующему сценарию:

Искусственный интеллект изучает, в какое время и на сколько вы обычно ставите смартфон на зарядку;

Если обычно это ночной сеанс зарядки, умные алгоритмы будут заряжать аппарат в два этапа;

На первом этапе аккумулятор заряжается на 80%, а потом подача тока прекращается до утра;

За полчаса до предполагаемого времени отключения смартфон от розетки смартфон возобновит зарядку и восполнит недостающие 20%.

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Это сделано для того, чтобы минимизировать ущерб, который аккумулятору наносит полная зарядка. Ведь при постановке смартфона на зарядку, он заряжается до 100% за полтора-два часа, а потом на протяжении всей ночи испытывает микро-потери энергии, которые блок питания непрерывно восполняет. Похожим образом работает желудок, который многие наполняют, даже не испытывая голода и потребности в пище, а просто от того, что им нечем заняться. В результате это приводит к сбою в работе пищеварительной системы и ожирению.

Как включить умную зарядку

Чтобы включить умную зарядку, обновитесь до EMUI 10.1;

Перейдите в «Настройки» — «Батарея» — «Другие настройки батареи»;

В открывшемся окне активируйте пункт «Умная зарядка»;

Дождитесь ночи и поставьте свой смартфон на зарядку.

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Насколько эта методика в действительности способна отсрочить устаревание и износ батареи, сказать сложно. Сама Huawei отказывается давать каких-либо обещаний на этот счёт, очевидно, опасаясь претензий со стороны пользователей в случае, если прогноз не сбудется. Ведь в этом случае можно нарваться как на суды, так и на потерю авторитета. Впрочем, это вполне логично, поскольку из-за разных подходов к использованию смартфонов невозможно выстроить единый сценарий развития событий для всех и предугадать, где умная зарядка сработает, а где – нет.

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Когда Huawei только объявила о запуске умной зарядки, многие сочли, что она копирует идею, которая нашла применение в iOS 13. Тогда Apple тоже представила собственный механизм интеллектуальной зарядки, однако он состоял не в том, чтобы останавливать процесс подачи энергии, а в том, чтобы максимально его замедлить. В результате, какой бы зарядный блок вы ни использовали, iPhone неизменно будет заряжаться 7-8 часов в зависимости от того, на какое время вы обычно оставляете его у розетки. Не могу сказать, чья методика лучше. Но для AirPods в Купертино избрали именно метод Huawei.