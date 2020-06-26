Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 1

Сохранение ёмкости аккумулятора с целью увеличения сроков его службы давно стало навязчивой идеей для многих пользователей. Поэтому сегодня стало нормой выискивать единственно верный способ зарядки, способный уберечь батарейку от износа или по крайней мере немного его отсрочить. Я лично к этой категории не отношусь и искренне считаю, что ставить смартфон на зарядку и снимать его по расписанию, внимательно отслеживая, чтобы он заряжался и заряжался строго до определённой отметки, — это уже перебор. Особенно, когда есть возможность активных действий по сохранению батарейки не предпринимать.

Умная зарядка может продлить срок службы аккумулятора

Стоит ли покупать Huawei P30 Pro? Что говорят владельцы

У пользователей Huawei появилась отличная возможность избежать всей этой волокиты с особенным подходом к зарядке своих смартфонов. С выходом обновления EMUI 10.1, распространение которого уже началось не только среди флагманов, но и откровенно недорогих аппаратов бренда, в прошивке появился специальный режим «умной» зарядки. Именно он и позволит, во-первых, сберечь аккумулятор, продлив срок его службы, а, во-вторых, сэкономит ваше собственное время и нервы, избавив от необходимости отсчитывать проценты до отключения смартфона от розетки.

Как работает умная зарядка Huawei

Умная зарядка будет доступна на всех смартфонах Huawei и Honor с EMUI 10.1

Умная зарядка работает по следующему сценарию:

  • Искусственный интеллект изучает, в какое время и на сколько вы обычно ставите смартфон на зарядку;
  • Если обычно это ночной сеанс зарядки, умные алгоритмы будут заряжать аппарат в два этапа;
  • На первом этапе аккумулятор заряжается на 80%, а потом подача тока прекращается до утра;
  • За полчаса до предполагаемого времени отключения смартфон от розетки смартфон возобновит зарядку и восполнит недостающие 20%.

Почему я лучше куплю Huawei Band 4, чем Xiaomi Mi Band 4

Это сделано для того, чтобы минимизировать ущерб, который аккумулятору наносит полная зарядка. Ведь при постановке смартфона на зарядку, он заряжается до 100% за полтора-два часа, а потом на протяжении всей ночи испытывает микро-потери энергии, которые блок питания непрерывно восполняет. Похожим образом работает желудок, который многие наполняют, даже не испытывая голода и потребности в пище, а просто от того, что им нечем заняться. В результате это приводит к сбою в работе пищеварительной системы и ожирению.

Как включить умную зарядку

Включить умную зарядку можно в настройках смартфона

  • Чтобы включить умную зарядку, обновитесь до EMUI 10.1;
  • Перейдите в «Настройки» — «Батарея» — «Другие настройки батареи»;
  • В открывшемся окне активируйте пункт «Умная зарядка»;
  • Дождитесь ночи и поставьте свой смартфон на зарядку.

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзен, чтобы каждый день читать эксклюзивные материалы, которых нет больше нигде.

Насколько эта методика в действительности способна отсрочить устаревание и износ батареи, сказать сложно. Сама Huawei отказывается давать каких-либо обещаний на этот счёт, очевидно, опасаясь претензий со стороны пользователей в случае, если прогноз не сбудется. Ведь в этом случае можно нарваться как на суды, так и на потерю авторитета. Впрочем, это вполне логично, поскольку из-за разных подходов к использованию смартфонов невозможно выстроить единый сценарий развития событий для всех и предугадать, где умная зарядка сработает, а где – нет.

Вот это да! Huawei остановила производство флагманских смартфонов из-за санкций США

Когда Huawei только объявила о запуске умной зарядки, многие сочли, что она копирует идею, которая нашла применение в iOS 13. Тогда Apple тоже представила собственный механизм интеллектуальной зарядки, однако он состоял не в том, чтобы останавливать процесс подачи энергии, а в том, чтобы максимально его замедлить. В результате, какой бы зарядный блок вы ни использовали, iPhone неизменно будет заряжаться 7-8 часов в зависимости от того, на какое время вы обычно оставляете его у розетки. Не могу сказать, чья методика лучше. Но для AirPods в Купертино избрали именно метод Huawei.

Теги
Читайте также
Новые телефоны Huawei получат функцию умного контроля глаз и другие фишки

Вот нравится мне Huawei за то, что компания не унывает и, несмотря на серьезные запреты, которые очень сильно мешают ей работать, продолжает придумывать что-то новое и совершенствовать старое. Ребята не просто выпускают новые смартфоны в дежурном режиме, но и предлагают то, что с сервисами Google просто рвало бы рынки. Примерами могут быть Huawei P40 Pro и Honor 30 Pro. Есть у компании достижения и в сфере обновления программного обеспечения. Среди обновлений, которые получили и еще получат новые смартфоны, есть даже по-настоящему эксклюзивные вещи. Может они и не нужны всем без исключения, но все равно до Huawei этого никто не делал.

Читать далее
Google представила крупное обновление «Google Фото»

«Google Фото» - один из самых крутых сервисов Google. Мало того, что он позволяет бесплатно хранить фотографии в высоком качестве, так ещё и представляет собой умный и очень понятный каталог, в котором очень удобно искать сохранённые ранее снимки. Особенно круто, что сервис сам распознаёт лица, события и местности и группирует фотографии конкретных людей, животных и явлений. Достаточно написать в поиске «Отпуск 2019», «Турция» или «Тузик», как умные алгоритмы найдут все совпадения. Но, оказывается, «Google Фото» можно сделать ещё лучше.

Читать далее
Стоит ли покупать Huawei P30 Pro? Что говорят владельцы

Все знают, что смартфоны Huawei – это тот ещё компромисс. Считается, что аппараты этого бренда покупают либо люди совсем непритязательные, которые плохо понимают, зачем вообще нужен смартфон, либо истые фанаты, которым сам чёрт не брат. Мне понятны эти опасения. Всё-таки отсутствие сервисов Google для многих – это серьёзная причина, чтобы сделать выбор в пользу чего-то другого. Но все почему-то забывают, что, во-первых, Huawei заменила Google Play на AppGallery, а, во-вторых, в продаже есть ещё масса флагманских смартфонов, на которые санкции не распространяются. Но особенно интересен публике Huawei P30 Pro.

Читать далее

1 комментарий Оставить свой

  1. alex86m6

    Совет «на миллион».

    — Чтобы включить умную зарядку, обновитесь до EMUI 10.1;

    А не расскажешь как? Не дожидаясь пока сама упадет.

    Для Huawei Mate 20 Pro (LYA-L29)

Новый комментарий