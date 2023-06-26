Вышло важное обновление Ватсапа. Теперь в нем можно отправлять фотографии без потери качества

Как бы мы ни хвалили Телеграм и не старались перетянуть на него большую часть наших родственников и друзей, Ватсап все равно остается самым популярным мессенджером в мире. Самое забавное, что, видимо, разработчики осознали, что их приложение безнадежно отставало от Телеграма по возможностям, и начали буквально в истерике запихивать новые функции в Ватсап. Так теперь можно входить в одну учетную запись на разных устройствах и подписываться на разные каналы. Но самое крутое нововведение ждало нас в последнем обновлении.

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Теперь можно отправлять фотографии в Ватсапе без потери качества. То есть в том виде, в каком они были сделаны и алгоритмы мессенджера к ним даже не притронутся. Рассказываем, как скинуть картинку в WhatsApp без сжатия и что делать, если этой настройки у вас до сих пор нет.

Как обновить Ватсап на телефоне

Возможность отправлять фотографии без потери качества появилась в Ватсапе после последнего обновления, которое вышло в Google Play еще 20 июня. Вот только, как это часто бывает, недостаточно просто обновиться до последней версии мессенджера. Необходимо дождаться, чтобы нововведение дошло и до вас. Причем по какому графику разработчики их распространяют, совершенно непонятно, поэтому придется просто смиренно сидеть и ждать. Сразу следует отметить, что данная опция работает только для фотографий. К видео она отношения не имеет, поэтому там, как и прежде, все будет пережато. Установить новую версию Ватсапа можно следующим образом:

Откройте Google Play и нажмите на кружок с вашей учетной записью;

Выберите “Управление приложениями и устройством”;

Нажмите “Доступные обновления”;

Найдите в списке WhatsApp и нажмите “Обновить”.

Если по какой-то причине Google Play вы не пользуетесь, то можете скачать установочный файл Ватсапа по этой ссылке и обновить по нашей инструкции. Ну а все желающие получать новые функции самыми первыми могут поставить бета-версию Ватсапа. Тогда вам не придется ждать, пока обновление станет доступно для всех. Но помните, что бетка может работать нестабильно и даже вылетать.

Как отправить фото без потери качества

Раз новую версию мы установили, то можно переходить непосредственно к отправке фотографии в Ватсап без потери качества. Сделать это намного проще, чем вы думаете:

Откройте Ватсап и найдите нужный чат;

В строке для ввода сообщения нажмите на скрепку;

Выберите “Галерея” и найдите картинку, которую хотите отправить;

В верхней строке коснитесь кнопки “HD” и выберите максимально доступное разрешение для конкретной картинки;

Нажмите кнопку “Отправить”.

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Теперь фотография или любое другое изображение будет отправлено в исходном виде, и действие алгоритмов сжатия на нем не отразится. Имейте в виду, что отправка фотографий в полном разрешении повлечет повышенный расход трафика. Конечно, многие операторы дают безлимитный трафик для Ватсапа, но все равно лучше заранее знать, какие могут быть последствия.

Как отправить видео без потери качества

Но иногда есть необходимость отправить не только картинку в исходном качестве, но и видео. Хоть кнопки HD для в этом разделе и не завезли, но это ограничение все равно можно обойти. Смотрите, как это делается:

Откройте WhatsApp на Android и перейдите в нужный чат;

Нажмите на скрепку с строке для ввода сообщения;

В появившемся окошке выберите “Документ”;

Найдите интересующее вас видео и отправьте его адресату.

У этого способа есть один минус. Автовоспроизведение с видео, отправленными в виде файлов, не работает. Сначала их надо будет скачать, и только после этого можно будет посмотреть. Не такая уж и серьезная проблема, если не хочется потерять качество из-за сжатия.

Как отправить файл в Ватсапе

Если же вам необходимо сразу отправить и фото, и видео в Вастап без сжатия, то можно воспользоваться небольшим лайфхаком. Файловый менеджер на любом Андроид-смартфоне позволяет упаковать картинки и видеоролики в архив. Этим архивом в пару касаний можно поделиться. Смотрите, как это работает:

Откройте приложение “Проводник” на вашем телефоне;

Перейдите в папку DCIM и найдите там нужные вам изображения и видео;

Выделите их и нажмите кнопку “Еще”;

В появившемся меню выберите “Добавить в архив”;

Откройте Ватсап и отправьте полученный архив как документ в нужный чат по инструкции выше.

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Получатель сможет открыть архив в проводнике на своем телефоне и получит все фотографии и видео без потери качества в исходном виде. Так что даже через Вастап можно отправлять нужные файлы и не переживать, что приложение их испортит.