Новые телефоны Huawei получат функцию умного контроля глаз и другие фишки

Вот нравится мне Huawei за то, что компания не унывает и, несмотря на серьезные запреты, которые очень сильно мешают ей работать, продолжает придумывать что-то новое и совершенствовать старое. Ребята не просто выпускают новые смартфоны в дежурном режиме, но и предлагают то, что с сервисами Google просто рвало бы рынки. Примерами могут быть Huawei P40 Pro и Honor 30 Pro. Есть у компании достижения и в сфере обновления программного обеспечения. Среди обновлений, которые получили и еще получат новые смартфоны, есть даже по-настоящему эксклюзивные вещи. Может они и не нужны всем без исключения, но все равно до Huawei этого никто не делал.

Обнолвение EMUI 10.1

Смартфоны Huawei серии P40 вышли уже больше двух месяцев назад, но до сих пор они оставляют какое-то скомканное впечатление. С одной стороны, они крутые, а с другой — отсутсвие сервисов Google, несмотря на то, что магазин AppGallery сильно развился, не дает воспринимать их до конца серьезно. Я даже пользовался Huawei P40 Pro какое-то время и рассказал о своем опыте в этой статье.

Сейчас я хочу поговорить о том, как смартфоны Huawei продолжают получать обновления программного обеспечения, добавляющие им новые функции.

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На моем Huawei P40 Pro на данный момент актуальной версией ПО является EMUI 10.1.0.131, но в самое ближайшее время должна появиться версия EMUI 10.1.0.140 и она принесет функции, которых многие ждали или просто надеялись на их появление.

Что изменится в новой прошивке Huawei

В обновлении появится функция контроля положения глаз, которая получила название Smart Eye Tracking. Она будет работать для фронтальной камеры и позволит ”быстро и интеллектуально отслеживать глаза пользователя”. Точное предназначение функции пока не сообщается, но одни источники говорят именно о направлении зрения, а другие — о том, что просто во время съемки фото и видео камера будет настраивать фокус на глаза пользователя. Обе они приятны, так как именно глаза являются тем местом, но которое смотрит зритель, и если они в фокусе, вся картинка становится визуально намного более четкой.

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Также с обновлением на телефонах Huawei серии P40 изменится режим Super Night Portrait Mode 3.0. Он позволяет получать более качественные и естественные снимки в темноте. Обновление должно сделать их еще лучше.

Наконец, Huawei включит в новую прошивку функцию ”компенсации светового сигнала”. Она пригодится тем, кто снимает видео на фронтальную камеру с использованием кольцевого источника света. Нельзя сказать, что так делает очень много людей, но этот способ съемки действительно набирает все большую популярность. Возможно, компания сработала на опережение или просто решила быть на хайпе. Особенно актуально это в Китае, где и начался серьезный рост популярности такой съемки.

Какие изменения уже получила EMUI для Huawei

На презентации смартфонов Huawei серии P40 компания много говорила о том, чего еще нет. Так часто бывает, когда на официальном мероприятии нам что-то обещают, но этого надо подождать от пары недель до пары месяцев.

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Первые обновления для свежих телефонов начали выходить уже 8 апреля, через день после того, как телефоны поступили в продажу. Те обновления принесли исправления безопасности. Они также добавили функцию, которая позволяет камере выбирать лучший снимок на основании распознавания лиц и позы. Кроме этого, режим также захватывал видео в 4K и позволял убрать из кадра лишних людей.

Кроме этого, первое обновление оптимизировало функцию записи видео, добавило функции Sound Booster и Find My Phone, оптимизировало разблокировку при помощи отпечатков пальцев и улучшило общую производительность телефонов.

Второе обновление для флагманов Huawei появилось 20 апреля. Оно принесло на Huawei P40 и P40 Pro версию EMUI 10.1.0.122 и функцию камеры, которая позволяла захватывать несколько снимков с разрешением 50 Мп и собирать их в один для улучшения качества. Были и более мелкие улучшения, но они не столь интересны.

В мае Huawei P40 и P40 Pro получили обновление EMUI версии 10.1.0.126. В телефон добавили интерфейс предварительного просмотра телеобъектива ”картинка в картинке”. Сделано это было для облегчения просмотра объектов при увеличении.

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10 июня компания развернула версию EMUI 10.1.0.131 для серии Huawei P40 — ту самую, которой сейчас пользуюсь я. В обновлении было добавлено новое приложение Petal Search, позволяющее пользователям находить софт, который недоступен в галерее приложений Huawei.

Теперь ждем новых апдейтов и посмотрим, что в них будет интересного. Пока все идет неплохо и новые функции сыпятся, как из ”рога изобилия”.

Как обновить телефон Huawei

Обновление телефона Huawei мало, чем принципиально отличается от обновления любого другого телефона на Android.

Для этого вам надо открыть настройки телефона и найти там пункт ”Система и обновления”. Открыв его, в самом верху вы увидите ”Обновление ПО”. Заходите внутрь и нажимаете кнопку ”Проверить обновления”. После этого их останется только загрузить и обновить телефон.

Получит ли Huawei Android 11

Однозначный ответ тут давать сложно, но Huawei уже доказала всем, кто сомневался, что ”котлеты отдельно, а мухи отдельно”. Запрет на работу с Google никак не мешает компании устанавливать Android на свои устройства. Он только запрещает пользоваться сервисами поискового гиганта.

Как только с Huawei снимут санкции, вы узнаете об этом первыми. Но только если подпишетесь на наш новостной канал в Telegram. Так еще и объясним, что к чему.

Именно поэтому в обновлении нет никаких проблем до тех пор, пока Huawei сама этого не захочет. Скорее всего, компания будут придерживаться стандартного двухгодичного цикла обновлений для новых моделей, которые почти наверняка получат Android 11.

Сказать, получат ли его более ранние версии устройств, пока сложно. Точную информацию по этому поводу мы узнаем чуть позже, когда будет анонсирован выход EMUI 11 и Android 11.